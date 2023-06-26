https://sputnikarabic.ae/20230626/الرئيس-تبون-يشرف-على-مناورات-فجر-2023-العسكرية-1078495915.html
الرئيس تبون يشرف على مناورات "فجر 2023" العسكرية... صور
الرئيس تبون يشرف على مناورات "فجر 2023" العسكرية... صور
أشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بشكل مباشر على المناورات العسكرية التي أجرتها القوات الجزائرية التي حملت عنوان "فجر 2023". 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T09:03+0000
2023-06-26T09:03+0000
2023-06-26T09:23+0000
العالم العربي
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ونشرت الرئاسة الجزائرية صورا تظهر الرئيس تبون يزور ميدان الرمي والمناورات بالناحية العسكرية الأولى، ويشرف بشكل مباشر على المناورات.ونشرت وسائل إعلام جزائرية مشاهد من ميدان الرمي ومناطق المناورات تظهر الاستعدادات العسكرية الضخمة التي أجراها الجيش الجزائري.وأظهرت المشاهد التي نشرتها صحيفة "الجزائر الآن"، اليوم الاثنين، أرتالا من الدبابات الجزائرية التي انتشرت في بالناحية العسكرية الأولى ونفذت المناورات بالذخيرة الحية.وبحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، فقد نفذت وحدات الفرقة 12 للمشاة الميكانيكية، أمس الأحد، المناورات العسكرية، بالجلفة مدعومة بوحدات من مختلف القوات والأسلحة، وذلك في إطار اختتام برنامج تحضير القوات لسنة 2022-2023.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الرئيس تبون يشرف على مناورات "فجر 2023" العسكرية... صور
09:03 GMT 26.06.2023 (تم التحديث: 09:23 GMT 26.06.2023) تابعنا عبر
أشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بشكل مباشر على المناورات العسكرية التي أجرتها القوات الجزائرية التي حملت عنوان "فجر 2023".
ونشرت الرئاسة الجزائرية صورا تظهر الرئيس تبون يزور ميدان الرمي والمناورات بالناحية العسكرية الأولى، ويشرف بشكل مباشر على المناورات.
ونشرت وسائل إعلام جزائرية مشاهد من ميدان الرمي ومناطق المناورات تظهر الاستعدادات العسكرية الضخمة التي أجراها الجيش الجزائري.
وأظهرت المشاهد التي نشرتها صحيفة "الجزائر الآن"
، اليوم الاثنين، أرتالا من الدبابات الجزائرية التي انتشرت في بالناحية العسكرية الأولى ونفذت المناورات بالذخيرة الحية.
بالإضافة إلى ذلك، شارك سلاح الجو الجزائري بالمناورات، حيث ظهرت المروحيات العسكري خلال تحليقها وإطلاقها للصواريخ خلال التدريبات.
وبحسب صحيفة "النهار" الجزائرية
، فقد نفذت وحدات الفرقة 12 للمشاة الميكانيكية، أمس الأحد، المناورات العسكرية، بالجلفة مدعومة بوحدات من مختلف القوات والأسلحة، وذلك في إطار اختتام برنامج تحضير القوات لسنة 2022-2023.