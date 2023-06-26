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الصين: ندعم روسيا في الحفاظ على استقرارها الوطني
https://sputnikarabic.ae/20230626/الصين-ندعم-روسيا-في-الحفاظ-على-استقرارها-الوطني--1078495162.html
الصين: ندعم روسيا في الحفاظ على استقرارها الوطني
الصين: ندعم روسيا في الحفاظ على استقرارها الوطني
أكدت الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أن بكين تدعم روسيا في الحفاظ على الاستقرار الوطني وتحقيق التنمية والازدهار. 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T08:26+0000
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الصين: ندعم روسيا في الحفاظ على استقرارها الوطني

08:26 GMT 26.06.2023
© AFP 2023 / ISAAC LAWRENCEعلم الصين
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2023
© AFP 2023 / ISAAC LAWRENCE
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يتبع
أكدت الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أن بكين تدعم روسيا في الحفاظ على الاستقرار الوطني وتحقيق التنمية والازدهار.
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