https://sputnikarabic.ae/20230626/الصين-ندعم-روسيا-في-الحفاظ-على-استقرارها-الوطني--1078495162.html
الصين: ندعم روسيا في الحفاظ على استقرارها الوطني
الصين: ندعم روسيا في الحفاظ على استقرارها الوطني
أكدت الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أن بكين تدعم روسيا في الحفاظ على الاستقرار الوطني وتحقيق التنمية والازدهار. 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T08:26+0000
2023-06-26T08:26+0000
2023-06-26T08:26+0000
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العالم
الصين: ندعم روسيا في الحفاظ على استقرارها الوطني
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أكدت الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أن بكين تدعم روسيا في الحفاظ على الاستقرار الوطني وتحقيق التنمية والازدهار.