https://sputnikarabic.ae/20230626/الطيارون-الروس-يسجلون-رقما-قياسيا-في-الطلعات-الجوية-اليومية-1078489171.html
الطيارون الروس يسجلون رقما قياسيا في الطلعات الجوية اليومية
الطيارون الروس يسجلون رقما قياسيا في الطلعات الجوية اليومية
قال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" إن الطيارين الروس الهجوميين في منطقة العملية الخاصة يمكنهم أداء ما يصل إلى عشر طلعات جوية يوميًا على طائرة سو-25 لكل شخص - وهذا... 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T04:44+0000
2023-06-26T04:44+0000
2023-06-26T04:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ووفقا له، في المتوسط، ينفذ الطيران الهجومي ثلاث إلى أربع طلعات جوية في اليوم لكل طيار في إطار العملية الخاصة.وقال: "في الوقت نفسه، الطيارون مستعدون لتنفيذ ست إلى سبع طلعات جوية يوميًا خلال المعارك الشديدة، وأحيانًا ما يصل إلى عشر طلعات. هذا رقم قياسي للطيران النفاث".وأضاف أنه عادة يتم رسم النجوم على بدن الطائرات الهجومية، كل منها يمثل عشر طلعات جوية.نفذ الطيران الروسي في منطقة العمليات الخاصة في الفترة من فبراير/شباط من العام الماضي إلى مارس/آذار من هذا العام أكثر من 140 ألف طلعة جوية، وضرب أكثر من 20 ألف منشأة عسكرية أوكرانية.ينقذ الطيران الهجومي، على وجه الخصوص، طلعات يومية في اتجاهات مختلفة لضرب صواريخ الطائرات غير الموجهة على مواقع المسلحين. في الوقت نفسه، تقترب طائرات سو-25 من الهدف على ارتفاع منخفض، ثم تطلق الصواريخ، وبعد ذلك تغادر إلى المطار على ارتفاع منخفض أيضًا.في الوقت نفسه، يطلق العدو النار بانتظام على طائرات هجومية روسية من أنظمة دفاع جوي محمولة، ومع ذلك، كانت هناك حالات عندما عادت سو-25 إلى قاعدتها بمحرك معطل بعد إصابتها بصاروخ مضاد للطائرات.
https://sputnikarabic.ae/20230626/الدفاع-القوات-الروسية-تهاجم-ثلاث-مجموعات-هجومية-أوكرانية-شمال-أرتيوموفسك-1078488838.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الطيارون الروس يسجلون رقما قياسيا في الطلعات الجوية اليومية
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قال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" إن الطيارين الروس الهجوميين في منطقة العملية الخاصة يمكنهم أداء ما يصل إلى عشر طلعات جوية يوميًا على طائرة سو-25 لكل شخص - وهذا رقم قياسي للطيران النفاث.
ووفقا له، في المتوسط، ينفذ الطيران الهجومي ثلاث إلى أربع طلعات جوية في اليوم لكل طيار في إطار العملية الخاصة.
وقال: "في الوقت نفسه، الطيارون مستعدون لتنفيذ ست إلى سبع طلعات جوية يوميًا خلال المعارك الشديدة، وأحيانًا ما يصل إلى عشر طلعات. هذا رقم قياسي للطيران النفاث".
وأضاف أنه عادة يتم رسم النجوم على بدن الطائرات الهجومية، كل منها يمثل عشر طلعات جوية.
وقال المصدر: "لم يعد لدى بعض الطيارين مساحة كافية لإضافة نجمة جديدة".
نفذ الطيران الروسي في منطقة العمليات الخاصة في الفترة من فبراير/شباط من العام الماضي إلى مارس/آذار من هذا العام أكثر من 140 ألف طلعة جوية، وضرب أكثر من 20 ألف منشأة عسكرية أوكرانية.
ينقذ الطيران الهجومي، على وجه الخصوص، طلعات يومية في اتجاهات مختلفة لضرب صواريخ الطائرات غير الموجهة على مواقع المسلحين. في الوقت نفسه، تقترب طائرات سو-25 من الهدف على ارتفاع منخفض، ثم تطلق الصواريخ، وبعد ذلك تغادر إلى المطار على ارتفاع منخفض أيضًا.
في الوقت نفسه، يطلق العدو النار بانتظام على طائرات هجومية روسية من أنظمة دفاع جوي محمولة، ومع ذلك، كانت هناك حالات عندما عادت سو-25 إلى قاعدتها بمحرك معطل بعد إصابتها بصاروخ مضاد للطائرات.