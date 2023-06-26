https://sputnikarabic.ae/20230626/العراق-هزة-أرضية-بقوة-47-درجة-يشعر-بها-سكان-دهوك-والموصل-1078495238.html
العراق... هزة أرضية بقوة 4.7 درجة يشعر بها سكان دهوك والموصل
العراق... هزة أرضية بقوة 4.7 درجة يشعر بها سكان دهوك والموصل
ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، محافظة دهوك في إقليم كردستان شمالي العراق. 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T08:32+0000
2023-06-26T08:32+0000
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جاء ذلك وفق بيان لهيئة الأنواء الجوية في إقليم كردستان، على ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).وقال مدير عام الهيئة فاضل إبراهيم إن "هزة أرضية ضربت صباح اليوم محافظة دهوك"، مبينًا أن "الهزة سجلت في تمام الساعة 9:42 اليوم بالتوقيت المحلي، وبلغت قوتها 4.7 بعمق (2) كيلومتر".وبحسب البيان: "تم الشعور بالهزة من قبل بعض المواطنين في دهوك والموصل"، مشيرًا إلى أنها تبعد 12 كم شمال غرب العمادية من محافظة دهوك.ودعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي المواطنين "إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".
https://sputnikarabic.ae/20230225/زلزالان-جديدان-يضربان-محافظات-أربيل-ونينوى-ودهوك-في-العراق-1073980596.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
العراق... هزة أرضية بقوة 4.7 درجة يشعر بها سكان دهوك والموصل
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ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، محافظة دهوك في إقليم كردستان شمالي العراق.
جاء ذلك وفق بيان
لهيئة الأنواء الجوية في إقليم كردستان، على ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).
وقال مدير عام الهيئة فاضل إبراهيم إن "هزة أرضية ضربت صباح اليوم محافظة دهوك"، مبينًا أن "الهزة سجلت في تمام الساعة 9:42 اليوم بالتوقيت المحلي، وبلغت قوتها 4.7 بعمق (2) كيلومتر".
وبحسب البيان: "تم الشعور بالهزة من قبل بعض المواطنين في دهوك
والموصل"، مشيرًا إلى أنها تبعد 12 كم شمال غرب العمادية من محافظة دهوك.
ودعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي المواطنين "إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".