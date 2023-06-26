https://sputnikarabic.ae/20230626/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-محور-كراسني-ليمان-1078495574.html
القوات الروسية تحسن مواقعها على محور كراسني ليمان
القوات الروسية تحسن مواقعها على محور كراسني ليمان
قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن القوات الروسية حسنت مواقعها بشكل كبير على محور كراسني ليمان في الأيام الأخيرة. 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T09:00+0000
2023-06-26T09:00+0000
2023-06-26T09:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوشيلين على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "شمال الجمهورية هو محور كراسني ليمان. في الأيام الأخيرة، حدث تحسن كبير في مواقعنا. يعمل الرجال في ظروف صعبة، مع مراعاة تعقيد التضاريس، ومع مراعاة الغابات الموجودة، إنهم تعلموا التعامل معها، لذا فهم يمضون قدمًا".وأضاف أن هناك أيضًا تحسنًا معينًا في المواقع الروسية على محور أفدييفكا.وقال: "على محور أفدييفكا، هناك احتمالات معينة، وهناك أيضًا تحسن في المواقف. الرجال مصممون على تحرير هذه المنطقة في أقرب وقت ممكن وتقليل شدة القصف على كل من دونيتسك وياسينوفاتايا وماكييفكا".حولت القوات الأوكرانية أثناء الصراع في دونباس أفدييفكا، التي تخضع لسيطرتها، إلى إحدى مناطقها المحصنة الرئيسية. يقصف الجيش الأوكراني دونيتسك وماكيفكا وياسينوفاتايا والمنطقة المحيطة بها من أفدييفكا.
https://sputnikarabic.ae/20230626/الطيارون-الروس-يسجلون-رقما-قياسيا-في-الطلعات-الجوية-اليومية-1078489171.html
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روسيا
القوات الروسية تحسن مواقعها على محور كراسني ليمان
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قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن القوات الروسية حسنت مواقعها بشكل كبير على محور كراسني ليمان في الأيام الأخيرة.
وقال بوشيلين على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "شمال الجمهورية هو محور كراسني ليمان. في الأيام الأخيرة، حدث تحسن كبير في مواقعنا. يعمل الرجال في ظروف صعبة، مع مراعاة تعقيد التضاريس، ومع مراعاة الغابات الموجودة، إنهم تعلموا التعامل معها، لذا فهم يمضون قدمًا".
وأضاف أن هناك أيضًا تحسنًا معينًا في المواقع الروسية على محور أفدييفكا.
وقال: "على محور أفدييفكا، هناك احتمالات معينة، وهناك أيضًا تحسن في المواقف. الرجال مصممون على تحرير هذه المنطقة في أقرب وقت ممكن وتقليل شدة القصف على كل من دونيتسك وياسينوفاتايا وماكييفكا".
حولت القوات الأوكرانية أثناء الصراع في دونباس أفدييفكا، التي تخضع لسيطرتها، إلى إحدى مناطقها المحصنة الرئيسية. يقصف الجيش الأوكراني دونيتسك وماكيفكا وياسينوفاتايا والمنطقة المحيطة بها من أفدييفكا.