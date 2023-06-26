https://sputnikarabic.ae/20230626/الكرملين-أمير-قطر-أكد-دعم-الدوحة-للقيادة-الروسية-خلال-اتصال-مع-بوتين---عاجل--1078500036.html
أمير قطر يؤكد لبوتين دعم الدوحة للقيادة الروسية
أمير قطر يؤكد لبوتين دعم الدوحة للقيادة الروسية
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحدّث هاتفيًا مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي أكد دعم الدوحة للقيادة الروسية. 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T09:29+0000
2023-06-26T09:29+0000
2023-06-26T10:03+0000
روسيا
العالم العربي
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وبحسب بيان الكرملين، فقد تحدّث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف مع أمير قطر، الذي أعرب خلال المحادثة عن دعمه لتحركات القيادة الروسية فيما يتعلق بأحداث 24 يونيو/ حزيران الجاري.وأضاف الكرملين أن الجانبين أشارا إلى وجود مستوى عال من التعاون الروسي القطري، وأكدا على الاهتمام المشترك في زيادة وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.وقيّم الزعيمان بشكل إيجابي نتائج الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى روسيا، الأسبوع الماضي.اقرأ ايضا: الصين: ندعم روسيا في الحفاظ على استقرارها الوطنياقرأ أيضا: القوات الروسية تحسن مواقعها على محور كراسني ليمان
https://sputnikarabic.ae/20230622/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-وزير-الخارجية-القطري-1078383620.html
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روسيا, العالم العربي
أمير قطر يؤكد لبوتين دعم الدوحة للقيادة الروسية
09:29 GMT 26.06.2023 (تم التحديث: 10:03 GMT 26.06.2023) تابعنا عبر
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحدّث هاتفيًا مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي أكد دعم الدوحة للقيادة الروسية.
وبحسب بيان الكرملين، فقد تحدّث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف مع أمير قطر، الذي أعرب خلال المحادثة عن دعمه لتحركات القيادة الروسية فيما يتعلق بأحداث 24 يونيو/ حزيران الجاري.
"بمبادرة من الجانب القطري، أجرى (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني. وأعرب الزعيم القطري عن دعمه لتحركات القيادة الروسية فيما يتعلق بأحداث 24 يونيو. وهنأ (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين بحرارة تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة الذكرى العاشرة لتوليه العرش، وكذلك بمناسبة عيد الأضحى المقبل. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات".
وأضاف الكرملين أن الجانبين أشارا إلى وجود مستوى عال من التعاون الروسي القطري، وأكدا على الاهتمام المشترك في زيادة وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وقيّم الزعيمان بشكل إيجابي نتائج الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى روسيا، الأسبوع الماضي.