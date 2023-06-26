عربي
أمير قطر يؤكد لبوتين دعم الدوحة للقيادة الروسية
https://sputnikarabic.ae/20230626/الكرملين-أمير-قطر-أكد-دعم-الدوحة-للقيادة-الروسية-خلال-اتصال-مع-بوتين---عاجل--1078500036.html
أمير قطر يؤكد لبوتين دعم الدوحة للقيادة الروسية
أمير قطر يؤكد لبوتين دعم الدوحة للقيادة الروسية
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحدّث هاتفيًا مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي أكد دعم الدوحة للقيادة الروسية. 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T09:29+0000
2023-06-26T10:03+0000
روسيا
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104208/27/1042082733_0:210:2897:1839_1920x0_80_0_0_26b7333e4b8579465608c9730ce993ea.jpg
وبحسب بيان الكرملين، فقد تحدّث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف مع أمير قطر، الذي أعرب خلال المحادثة عن دعمه لتحركات القيادة الروسية فيما يتعلق بأحداث 24 يونيو/ حزيران الجاري.وأضاف الكرملين أن الجانبين أشارا إلى وجود مستوى عال من التعاون الروسي القطري، وأكدا على الاهتمام المشترك في زيادة وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.وقيّم الزعيمان بشكل إيجابي نتائج الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى روسيا، الأسبوع الماضي.اقرأ ايضا: الصين: ندعم روسيا في الحفاظ على استقرارها الوطنياقرأ أيضا: القوات الروسية تحسن مواقعها على محور كراسني ليمان
https://sputnikarabic.ae/20230622/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-وزير-الخارجية-القطري-1078383620.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104208/27/1042082733_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_ae72ed8f2e4b93eb8cf7cac35b606e91.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

أمير قطر يؤكد لبوتين دعم الدوحة للقيادة الروسية

09:29 GMT 26.06.2023 (تم التحديث: 10:03 GMT 26.06.2023)
© Sputnik . Alexey Druzhinin /  / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين خلال لقائه مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، على هامش مؤتمر القمة المعني بالتفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا في دوشنبه، طاجيكستان
الرئيس فلاديمير بوتين خلال لقائه مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، على هامش مؤتمر القمة المعني بالتفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا في دوشنبه، طاجيكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2023
© Sputnik . Alexey Druzhinin /
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحدّث هاتفيًا مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي أكد دعم الدوحة للقيادة الروسية.
وبحسب بيان الكرملين، فقد تحدّث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف مع أمير قطر، الذي أعرب خلال المحادثة عن دعمه لتحركات القيادة الروسية فيما يتعلق بأحداث 24 يونيو/ حزيران الجاري.

"بمبادرة من الجانب القطري، أجرى (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني. وأعرب الزعيم القطري عن دعمه لتحركات القيادة الروسية فيما يتعلق بأحداث 24 يونيو. وهنأ (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين بحرارة تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة الذكرى العاشرة لتوليه العرش، وكذلك بمناسبة عيد الأضحى المقبل. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات".

الكرملين - سبوتنيك عربي
الكرملين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
بوتين يعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء القطري
22 يونيو, 11:50 GMT
وأضاف الكرملين أن الجانبين أشارا إلى وجود مستوى عال من التعاون الروسي القطري، وأكدا على الاهتمام المشترك في زيادة وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وقيّم الزعيمان بشكل إيجابي نتائج الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى روسيا، الأسبوع الماضي.
اقرأ ايضا: الصين: ندعم روسيا في الحفاظ على استقرارها الوطني
اقرأ أيضا: القوات الروسية تحسن مواقعها على محور كراسني ليمان
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:53 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 15:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала