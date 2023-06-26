https://sputnikarabic.ae/20230626/المشهد-الليبي-يكتنفه-الغموض-مع-استمرار-الخلافات-حول-مصير-الانتخابات-1078510238.html

المشهد الليبي يكتنفه الغموض مع استمرار الخلافات حول مصير الانتخابات

المشهد الليبي يكتنفه الغموض مع استمرار الخلافات حول مصير الانتخابات

بعد اجتماعات لجنة (6+6) في مدينة بوزنيقة المغربية، خلال الفترة الماضية، لوضع مشاريع قوانين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، والتي تعذر إجراؤها، في... 26.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-26T14:10+0000

2023-06-26T14:10+0000

2023-06-26T14:10+0000

راديو

لقاء سبوتنيك

منظمة الأمم المتحدة

أخبار ليبيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1a/1078510024_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_475251fe25757c1dcd20371ce3ff82ef.png

المشهد الليبي يكتنفه الغموض مع استمرار الخلافات حول مصير الانتخابات المشهد الليبي يكتنفه الغموض مع استمرار الخلافات حول مصير الانتخابات

وأضاف المجلس أن رئيسه خالد المشري، سيعرض مقترحا لخارطة طريق لإنجاز الانتخابات على المجلس والبرلمان لتنقيحه واعتماده.كما تابع في بيان، أن المشري اجتمع مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الذي رحب بالقوانين التي أعدتها لجنة (6+6) المشتركة بين البرلمان ومجلس الدولة بشأن الانتخابات.وذكر البيان أن نورلاند عبّر عن أمله في أن يستمر العمل بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لوضع خارطة طريق لإنجاز الانتخابات، في أقرب وقت.على خلاف ذلك، أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، أن هناك خلافات كثيرة تعصف بوجه العملية. وأوضح باتيلي أن العملية الانتخابية في ليبيا لا تزال تواجه الكثير من نقاط الخلاف بين الليبيين، مشددا على أن تلك النقاط تتطلب التوصل إلى اتفاق سياسي بين الأطراف السياسية الرئيسية.وأشار خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، إلى أن قانون الانتخابات الذي اقترحته لجنة (6+6) المشكلة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، يعتبر خطوة مهمة، ولكنها غير كافية لتسوية المشاكل كافة العالقة في طريق الانتخابات.كما لفت إلى أن معيار الأهلية للانتخابات الرئاسية وإجراء جولة ثانية منها، وموضوع تشكيل حكومة موحدة، كلها مواضيع خلافية تتطلب اتفاقا سياسيا بين ممثلي الطيف السياسي في البلاد، مشيرا إلى أنه من دون التوصل إلى توافق تام، ستواجه العملية الانتخابية حائطا مسدودا مثل انتخابات 2021، وسيؤدي ذلك إلى أزمة جديدة.ودعا مجلس الأمن إلى مزيد من الضغط على الأطراف السياسية المعنية من أجل تخطي هذه الخلافات لإيصال البلد إلى الانتخابات، وطلب من قادة ليبيا العمل على إعلاء مصالح الليبيين.في لقاء "سبوتنيك"، قالت رئيسة مفوضية المجتمع المدني في ليبيا المكلفة من البرلمان، بريكة بالتمر، إن اتجاه البعثة الأممية في بلادها، لتشكيل لجنة حوار جديدة أو تحت أي مسمى يعد تعديا على إرادة الشعب الليبي.وأضافت أن إمكانية التوافق بين الأطراف على الحل الليبي - الليبي، قائمة بالفعل كما جرى في اجتماعات بوزنيقة في المغرب، بين أعضاء لجنة (6+6)، غير أن بعض الأطراف تعمل على إدارة الأزمة لا حلها.ولا يزال حتى الآن مصير الانتخابات غامضا في ليبيا، بعد أن رفضت بعض الأطراف السياسية تبنّي اتفاق لجنة (6+6) على قانون انتخاب الرئيس والبرلمان وشروط الترشح للرئاسة التي كانت دائما محل تنازع، كما طالبت بإدخال تعديلات على عدد من القوانين المتنازع عليها.وكانت لجنة (6+6) الليبية قد أعلنت أنه "تم التوافق بين وفدي اللجنة على قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية". وقال رئيس وفد مجلس النواب الليبي جلال الشويهدي، في اللجنة في بوزنيقة في المغرب، إنه "تم التوافق بين وفدي اللجنة على قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية".وأكدت اللجنة التابعة لمجلسي النواب والدولة الليبيين أن القوانين الانتخابية التي أقرتها، أخيرا، "نهائية ونافذة وستجري عبرها الانتخابات المقبلة".وأكد بيان صادر عن اللجنة المشتركة "صحة وسلامة الاتفاق على مشروع صياغة القوانين الانتخابية بالتوقيع والتصويت عليها بالإجماع".و أعلن 54 عضوا في مجلس الدولة و61 آخرون في مجلس النواب وحزب "العدالة والبناء"، في بيانات منفصلة، "رفضهم لتلك المخرجات".في المقابل، فإن 14 حزبا سياسيا ليبيًا من شرق وغرب البلاد أعلنوا ترحيبهم بأعمال لجنة (6+6)، وذلك في بيانات منفصلة .وفي لقاء "سبوتنيك"، قال الأمين العام لحزب ليبيا الأمة، ناصر أبو ديب، إن الملف الليبي معقد وشائك داخليا وخارجيا، نظرا للصراعات القائمة والمبنية على المصالح، بسبب دخول أطياف عديدة فيها.وأكد أن حل المسألة في ليبيا يتحقق بالذهاب لانتخابات، ولكن من يعقد الأمور هو من يريد إجراء الانتخابات الرئاسية دون قاعدة دستورية أو دستور يحقق شكل الدولة وهويتها ونظام الحكم فيها.وذكر أن مجلسي النواب والأعلى للدولة، لم ينجحا في التوافق على رؤية للحل في ليبيا، خلال الفترة الأخيرة والتي قبلها، لأن مصلحتهما عدم الذهاب لانتخابات.وأوضح أن الأمم المتحدة تستطيع القيام بإجراءات ينتج عنها قوانين تذهب بالوضع إلى الانتخابات، في ظل الصراع الداخلي، ولكي ترضي كافة الأطراف.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لقاء سبوتنيك, منظمة الأمم المتحدة, أخبار ليبيا اليوم, аудио