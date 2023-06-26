روسيا أعلنت انتهاء الأزمة... تغطية مباشرة لتطورات "المصالحة"

تتعامل الأجهزة الأمنية الروسية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين بزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.
07:33 GMT 26.06.2023
وقال الحاكم إن إصلاح الممتلكات المدنية في منطقة فورونيج بعد أحداث نهاية الأسبوع سيتم على حساب المنطقة ، وجميع الموارد متاحة لذلك.
06:52 GMT 26.06.2023
12:33 GMT 25.06.2023
11:20 GMT 25.06.2023
10:11 GMT 25.06.2023
سلطات مقاطعة ليبيتسك تعلن مغادرة قوات "فاغنر" من أراضيها
08:57 GMT 25.06.2023
عودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة روستوف بعد انصراف مقاتلي "فاغنر"
08:24 GMT 25.06.2023
رفع جميع القيود المفروضة على حركة المرور والمواصلات في مدينة روستوف
08:22 GMT 25.06.2023
حاكم مقاطعة فورونيج: وحدات مجموعة "فاغنر" تغادر أراضي المقاطعة بشكل طبيعي ودون أي تجاوزات
08:20 GMT 25.06.2023
محافظ روستوف: آليات فاغنر العسكرية ألحقت أضرارا بأكثر من 10 آلاف متر مربع من الطرق في المدينة، وسيتم إصلاحها في غضون يومين
06:16 GMT 25.06.2023
01:29 GMT 25.06.2023
00:29 GMT 25.06.2023
البديل الثوري للتغيير في العراق يتضامن مع روسيا ويدين التمرد المسلح بأشد العبارات
22:08 GMT 24.06.2023
بريغوجين والأرطال العسكرية التابعة له يغادرون روستوف
21:55 GMT 24.06.2023
قال حاكم إقليم روستوف فاسيلي غولوبيف: إن قوات مجموعة فاغنر غادروا روستوف الروسية وتوجهوا إلى معسكرات ميدانية.
وقال غولوبيف عبر تلغرام بعد منتصف الليل بقليل، "غادر طابور لحشد من قوات فاغنر مدينة روستوف متجهًا إلى معسكراتهم الميدانية".
وأفاد مراسل سبوتنيك في وقت متأخر من مساء السبت، أن أعضاء فاغنر بدأوا مغادرة أراضي مقر المنطقة العسكرية الجنوبية لروسيا في مدينة روستوف على الدون وكان الوضع في المدينة هادئًا.
وقال غولوبيف عبر تلغرام بعد منتصف الليل بقليل، "غادر طابور لحشد من قوات فاغنر مدينة روستوف متجهًا إلى معسكراتهم الميدانية".
وأفاد مراسل سبوتنيك في وقت متأخر من مساء السبت، أن أعضاء فاغنر بدأوا مغادرة أراضي مقر المنطقة العسكرية الجنوبية لروسيا في مدينة روستوف على الدون وكان الوضع في المدينة هادئًا.
21:44 GMT 24.06.2023
21:32 GMT 24.06.2023
قاديروف على بريغوجين:
"اعتقدت أنه يمكن الوثوق ببعض الناس. أنهم يحبون وطنهم بصدق حتى النخاع كوطنيين حقيقيين. ولكن اتضح أنه من أجل الطموحات الشخصية والربح والغطرسة، لا يمكن للناس أن يهتموا بالمودة والحب للوطن".
© Sputnik . Alexei Druzhinin
21:30 GMT 24.06.2023
معدات عناصر "فاغنر" تغادر مدينة روستوف على الدون
21:23 GMT 24.06.2023
20:34 GMT 24.06.2023
20:11 GMT 24.06.2023
قال الكرملين إن ضمان تمكن بريغوجين من المغادرة إلى بيلاروسيا هو كلمة رئيس روسيا (فلاديمير بوتين).