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الصين: ندعم روسيا في الحفاظ على استقرارها الوطني
https://sputnikarabic.ae/20230626/بث-مباشر-تغطية-متواصلة-لتطورات-التمرد-المسلح-في-روستوف-1078454098.html
روسيا أعلنت انتهاء الأزمة... تغطية مباشرة لتطورات "المصالحة"
روسيا أعلنت انتهاء الأزمة... تغطية مباشرة لتطورات "المصالحة"
تتعامل الأجهزة الأمنية الروسية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين بزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما... 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T07:33+0000
2023-06-26T07:58+0000
روسيا
رصد عسكري
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روسيا, رصد عسكري, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, رصد عسكري, новый онлайн для белой редактуры
الجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز سبروت إس دي إم – 1 - سبوتنيك عربي

روسيا أعلنت انتهاء الأزمة... تغطية مباشرة لتطورات "المصالحة"

07:33 GMT 26.06.2023 (تم التحديث: 07:58 GMT 26.06.2023)
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تتعامل الأجهزة الأمنية الروسية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين بزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.
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07:33 GMT 26.06.2023
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08:20 GMT 25.06.2023
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الكرملين يكشف لماذا اقترح لوكاشينكو لعب دور الوسيط
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00:29 GMT 25.06.2023
البديل الثوري للتغيير في العراق يتضامن مع روسيا ويدين التمرد المسلح بأشد العبارات
22:08 GMT 24.06.2023
بريغوجين والأرطال العسكرية التابعة له يغادرون روستوف

21:55 GMT 24.06.2023
قال حاكم إقليم روستوف فاسيلي غولوبيف: إن قوات مجموعة فاغنر غادروا روستوف الروسية وتوجهوا إلى معسكرات ميدانية.

وقال غولوبيف عبر تلغرام بعد منتصف الليل بقليل، "غادر طابور لحشد من قوات فاغنر مدينة روستوف متجهًا إلى معسكراتهم الميدانية".

وأفاد مراسل سبوتنيك في وقت متأخر من مساء السبت، أن أعضاء فاغنر بدأوا مغادرة أراضي مقر المنطقة العسكرية الجنوبية لروسيا في مدينة روستوف على الدون وكان الوضع في المدينة هادئًا.
21:44 GMT 24.06.2023
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
الكرملين: روسيا ممتنة للوكاشينكو لتوسطه في حل الخلاف مع فاغنر
24 يونيو, 21:43 GMT
21:32 GMT 24.06.2023
قاديروف على بريغوجين:
"اعتقدت أنه يمكن الوثوق ببعض الناس. أنهم يحبون وطنهم بصدق حتى النخاع كوطنيين حقيقيين. ولكن اتضح أنه من أجل الطموحات الشخصية والربح والغطرسة، لا يمكن للناس أن يهتموا بالمودة والحب للوطن".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف - سبوتنيك عربي
© Sputnik . Alexei Druzhinin
21:30 GMT 24.06.2023
معدات عناصر "فاغنر" تغادر مدينة روستوف على الدون
21:23 GMT 24.06.2023
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
لحظة مغادرة بريغوجين وقوات فاغنر مدينة روستوف.. فيديو
24 يونيو, 21:20 GMT
20:34 GMT 24.06.2023
20:11 GMT 24.06.2023
قال الكرملين إن ضمان تمكن بريغوجين من المغادرة إلى بيلاروسيا هو كلمة رئيس روسيا (فلاديمير بوتين).
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