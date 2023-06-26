https://sputnikarabic.ae/20230626/برلماني-مصري-لـسبوتنيك-لم-يتم-حصر-عدد-ضحايا-العقار-المنهار-في-الإسكندرية-حتى-الآن-1078503173.html

برلماني مصري لـ"سبوتنيك": لم يتم حصر عدد ضحايا العقار المنهار في الإسكندرية حتى الآن

برلماني مصري لـ"سبوتنيك": لم يتم حصر عدد ضحايا العقار المنهار في الإسكندرية حتى الآن

قال عضو البرلمان المصري عن الإسكندرية النائب أحمد مهنا، إن العقار الذي انهار صباح اليوم في محافظة الإسكندرية، مخصص للمصطافين من المحافظات الأخرى، وتوجد أسفله... 26.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-26T11:08+0000

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وأضاف مهنا في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "العقار مكون من 13 طابقا، وانشطر لنصفين، حيث انهار نصفه اليوم الاثنين، ولم نتأكد حتى اللحظة من عدد الضحايا إثر الانهيار، حيث لم يتم انتشال سوى مصاب واحد حتى الآن".وأكد البرلماني المصري عدم تضرر أية عقارات مجاورة للعقار المنهار حتى الآن، فيما تعمل جميع الأجهزة في المحافظة على رفع الأنقاض واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الوضع هناك.وقال محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، الاثنين، إن سكان "عقار ميامي" المنهار ليسوا من الإسكندرية وإنما من المصطافين في المحافظة، مشيرًا إلى أن العقار قديم منذ السبعينات، وصادر له قرار إزالة للدور الأخير، والعقار بالكامل معروض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، في تصريحات صحفية صباح اليوم.وأضاف محافظ الإسكندرية أنه حتى الآن لم يخرج سوى مصاب وجاري البحث عن آخرين، وتم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف، وعدد كبير من سيارات الحماية المدنية.ووفق المحافظ، جرى استدعاء جميع المعدات من الأحياء كافة لرفع الأنقاض، وجاري التأكد من عدم وجود ضحايا أخرين داخل المبنى.وكانت وكيلة وزارة الصحة المصرية في محافظة الإسكندرية، أميرة طهيو، أكدت لـ"سبوتنيك" إصابة 4 أشخاص إثر انهيار عقار مكون من 14 طابقا في منطقة سيدي بشر في محافظة الإسكندرية المصرية، صباح اليوم.وقالت طهيو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "التقارير المبدئية تشير إلى إصابة 4 أشخاص حتى الآن بإصابات طفيفة وعمليات رفع الأنقاض جارية"، مضيفةً أن العقار المنهار كان مرخصًا ولا يقع في منطقة عشوائيات.وأضافت المسؤولة المصرية أن 3 من المصابين كانوا متواجدين وقت انهيار العقار وأن المصاب الرابع كان من الأطقم الطبية، لافتةً إلى أنهم "أصيبوا ببعض الكسور والجروح القطعية وحتى الآن لا يوجد خطر على حياتهم".

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