برلماني مصري لـ"سبوتنيك": لم يتم حصر عدد ضحايا العقار المنهار في الإسكندرية حتى الآن
11:08 GMT 26.06.2023 (تم التحديث: 11:21 GMT 26.06.2023)
© AP Photo / Ibrahim el-Shazlyسيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر
© AP Photo / Ibrahim el-Shazly
قال عضو البرلمان المصري عن الإسكندرية النائب أحمد مهنا، إن العقار الذي انهار صباح اليوم في محافظة الإسكندرية، مخصص للمصطافين من المحافظات الأخرى، وتوجد أسفله بعض المحال التجارية.
وأضاف مهنا في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "العقار مكون من 13 طابقا، وانشطر لنصفين، حيث انهار نصفه اليوم الاثنين، ولم نتأكد حتى اللحظة من عدد الضحايا إثر الانهيار، حيث لم يتم انتشال سوى مصاب واحد حتى الآن".
وأكد البرلماني المصري عدم تضرر أية عقارات مجاورة للعقار المنهار حتى الآن، فيما تعمل جميع الأجهزة في المحافظة على رفع الأنقاض واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الوضع هناك.
مايعرفون يبنون عقار #الاسكندريه pic.twitter.com/o9Nvh33oFv— فيصل المالكي (@Faisal_ELmaliki) June 26, 2023
وقال محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، الاثنين، إن سكان "عقار ميامي" المنهار ليسوا من الإسكندرية وإنما من المصطافين في المحافظة، مشيرًا إلى أن العقار قديم منذ السبعينات، وصادر له قرار إزالة للدور الأخير، والعقار بالكامل معروض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، في تصريحات صحفية صباح اليوم.
وأضاف محافظ الإسكندرية أنه حتى الآن لم يخرج سوى مصاب وجاري البحث عن آخرين، وتم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف، وعدد كبير من سيارات الحماية المدنية.
دائما الشعب المصري يتحمل أخطاء الحكومة والمسؤولين#الاسكندريه pic.twitter.com/FvXa0HoqPz— أسراء الزهراني (@asraazahrani) June 26, 2023
ووفق المحافظ، جرى استدعاء جميع المعدات من الأحياء كافة لرفع الأنقاض، وجاري التأكد من عدم وجود ضحايا أخرين داخل المبنى.
وكانت وكيلة وزارة الصحة المصرية في محافظة الإسكندرية، أميرة طهيو، أكدت لـ"سبوتنيك" إصابة 4 أشخاص إثر انهيار عقار مكون من 14 طابقا في منطقة سيدي بشر في محافظة الإسكندرية المصرية، صباح اليوم.
انهيار عقار مكون من 13 طابق بشارع خليل حمادة بحي المنتزه ب الإسكندرية والبحث جاري عن ناجين تحت الأنقاض من السكان وآخرين كانوا يتواجدون في سوبر ماركت اسفل العقار إضافة إلي تحطم عدد كبير من السيارات— Dr. Rery (@Rery74144637) June 26, 2023
اللهم اللطف فيما جرت به المقادير #الاسكندريه pic.twitter.com/fU45Gi2WLo
وقالت طهيو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "التقارير المبدئية تشير إلى إصابة 4 أشخاص حتى الآن بإصابات طفيفة وعمليات رفع الأنقاض جارية"، مضيفةً أن العقار المنهار كان مرخصًا ولا يقع في منطقة عشوائيات.
وأضافت المسؤولة المصرية أن 3 من المصابين كانوا متواجدين وقت انهيار العقار وأن المصاب الرابع كان من الأطقم الطبية، لافتةً إلى أنهم "أصيبوا ببعض الكسور والجروح القطعية وحتى الآن لا يوجد خطر على حياتهم".