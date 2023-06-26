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بوتين: النازيون الجدد أرادوا أن يقتتل الروس وأن ينجح "الهجوم المضاد" لكنهم أخطؤوا حساباتهم
https://sputnikarabic.ae/20230626/بوتين-يدلي-ببيان-يتضمن-تصريحات-مصيرية-عاجل-1078518177.html
بوتين: النازيون الجدد أرادوا أن يقتتل الروس وأن ينجح "الهجوم المضاد" لكنهم أخطؤوا حساباتهم
بوتين: النازيون الجدد أرادوا أن يقتتل الروس وأن ينجح "الهجوم المضاد" لكنهم أخطؤوا حساباتهم
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين أن "التمرد المسلح كان سيتم قمعة على أية حال". 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T19:10+0000
2023-06-26T19:34+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, новый онлайн для белой редактуры
الرئيس فلاديمير بوتين يدلي ببيان يتضمن تصريحات مصيرية - سبوتنيك عربي

بوتين: النازيون الجدد أرادوا أن يقتتل الروس وأن ينجح "الهجوم المضاد" لكنهم أخطؤوا حساباتهم

19:10 GMT 26.06.2023 (تم التحديث: 19:34 GMT 26.06.2023)
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين أن "التمرد المسلح كان سيتم قمعة على أية حال".
وقال بوتين في خطاب متلفز: "منذ بداية الأحداث، تم اتخاذ القرارات الأكثر ضرورة على الفور لتحييد التهديد الذي نشأ، لحماية النظام الدستوري وحياة وأمن مواطنينا، كان يمكن قمع التمرد المسلح بأية حال".
المتمردون والنازيون الجدد في كييف وداعميهم الغربيين أرادوا أن يقتل الجنود الروس بعضهم البعض.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأضاف: "هذه هي النتيجة بالضبط، قتل الأخوة، إن أعداء روسيا والنازيين الجدد في كييف ورعاتهم الغربيين، وكذلك جميع أنواع الخونة الوطنيين، أرادوا قتل الأشقاء بعضهم لبعض".

أعداء روسيا "يفركون أيديهم" ويحلمون بالانتقام من إخفاقاتهم في الجبهة وما يسمى بالهجوم المضاد، لكنهم أخطؤوا في الحسابات.

© Ruptly
ونوه بوتين إلى أن "القرارات اتخذت على الفور بناء على تعليماته المباشرة لتجنب إراقة الدماء".

منذ بداية الأحداث، اتخذت خطوات بناء على تعليماتي المباشرة لتجنب إراقة دماء كبيرة.

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19:17 GMT 26.06.2023
وقال بوتين إن القرارات اتخذت بناء على تعليماته المباشرة بهدف تجنب إراقة الدماء.
19:17 GMT 26.06.2023
بوتين: أشكر عسكريي فاغنر الذي اتخذوا القرار الصحيح بمنع وقوع حرب أهلية، واليوم لديهم إمكانية بخدمة روسيا بالتوقيع مع وزارة الدفاع الروسية أو العودة لأهاليهم.
19:16 GMT 26.06.2023
بوتين: منذ بداية الأحداث سعينا لتفادي هدر الدماء.
19:15 GMT 26.06.2023
بوتين: أجهزة الأمن والمخابرات حافظوا على قسمهم تجاه شعبهم والطيارون حموا المواطنين.
19:14 GMT 26.06.2023
بوتين: منظمو التمرد خانوا وطنهم وشعبهم وهذا ما كان يرغبه أعداء روسيا والقوميون المتطرفون في كييف.
19:13 GMT 26.06.2023
بوتين: منذ بداية التمرد اتخذت جميع القرارات لحماية النظام والدستور وحياة المواطنين.
19:12 GMT 26.06.2023
بوتين: التمرد المسلح بجميع الأحوال كان سيتم القضاء عليه ومنظمو التمرد فهموا ذلك.
19:11 GMT 26.06.2023
بوتين: تضامن المجتمع والسلطات خلال التمرد والمنظمات المدنية يؤكد وحدة المجتمع الروسي.
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