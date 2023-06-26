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"حزب الله" يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية
"حزب الله" يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، إسقاط مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية في وادي العزية قرب زبقين جنوبي لبنان. 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T10:43+0000
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وأكد الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" عن "إسقاط مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية قرب بلدة زبقين جنوب شرق مدينة صور"، بحسب موقع قناة "المنار" اللبنانية التابعة للحزب. وبحسب "قوات الدفاع الإسرائيلية"، فإنه لا يوجد مخاوف من تسرب بيانات أو معلومات بسبب سقوط المسيرة.
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أخبار حزب الله, لبنان, العالم العربي
أخبار حزب الله, لبنان, العالم العربي

"حزب الله" يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية

10:43 GMT 26.06.2023 (تم التحديث: 11:32 GMT 26.06.2023)
© AFP 2023 / -طائرة مسيرة إسرائيلية طراز هيرميس 900 ستار لاينر
طائرة مسيرة إسرائيلية طراز هيرميس 900 ستار لاينر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2023
© AFP 2023 / -
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أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، إسقاط مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية في وادي العزية قرب زبقين جنوبي لبنان.
وأكد الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" عن "إسقاط مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية قرب بلدة زبقين جنوب شرق مدينة صور"، بحسب موقع قناة "المنار" اللبنانية التابعة للحزب.

ونشرت صفحة "قوات الدفاع الإسرائيلية" على "تويتر" تغريدة، جاء فيها: "خلال نشاط روتيني لقوات الدفاع الإسرائيلية، سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية قبل فترة وجيزة".

وبحسب "قوات الدفاع الإسرائيلية"، فإنه لا يوجد مخاوف من تسرب بيانات أو معلومات بسبب سقوط المسيرة.
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