https://sputnikarabic.ae/20230626/حزب-الله-يعلن-إسقاط-مسيرة-إسرائيلية---عاجل--1078502565.html
"حزب الله" يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية
"حزب الله" يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، إسقاط مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية في وادي العزية قرب زبقين جنوبي لبنان. 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T10:43+0000
2023-06-26T10:43+0000
2023-06-26T11:32+0000
أخبار حزب الله
لبنان
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/0d/1049565227_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_1e4ee8ed1c70780181068c5c67e56ae3.jpg
وأكد الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" عن "إسقاط مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية قرب بلدة زبقين جنوب شرق مدينة صور"، بحسب موقع قناة "المنار" اللبنانية التابعة للحزب. وبحسب "قوات الدفاع الإسرائيلية"، فإنه لا يوجد مخاوف من تسرب بيانات أو معلومات بسبب سقوط المسيرة.
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/0d/1049565227_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_9d0bb85b86735b810d0b9d9500d8d99f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار حزب الله, لبنان, العالم العربي
أخبار حزب الله, لبنان, العالم العربي
"حزب الله" يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية
10:43 GMT 26.06.2023 (تم التحديث: 11:32 GMT 26.06.2023) تابعنا عبر
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، إسقاط مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية في وادي العزية قرب زبقين جنوبي لبنان.
وأكد الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" عن "إسقاط مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية قرب بلدة زبقين جنوب شرق مدينة صور"، بحسب موقع قناة "المنار" اللبنانية التابعة للحزب.
ونشرت صفحة "قوات الدفاع الإسرائيلية" على "تويتر" تغريدة، جاء فيها: "خلال نشاط روتيني لقوات الدفاع الإسرائيلية، سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية قبل فترة وجيزة".
وبحسب "قوات الدفاع الإسرائيلية"، فإنه لا يوجد مخاوف من تسرب بيانات أو معلومات بسبب سقوط المسيرة.