https://sputnikarabic.ae/20230626/خبير-سبب-وساطة-لوكاشينكو-بين-موسكو-وكييف-فشل-الهجوم-المضاد--1078509321.html

خبير: سبب وساطة لوكاشينكو بين موسكو وكييف فشل الهجوم المضاد

خبير: سبب وساطة لوكاشينكو بين موسكو وكييف فشل الهجوم المضاد

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 26.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-26T13:26+0000

2023-06-26T13:26+0000

2023-06-26T13:26+0000

راديو

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خبير: سبب وساطة لوكاشينكو بين موسكو وكييف فشل الهجوم المضاد خبير: سبب وساطة لوكاشينكو بين موسكو وكييف فشل الهجوم المضاد

كييف لا تستبعد وساطة الرئيس البيلاروسي لبدء مفاوضات مع موسكو. وهو ما قال عنه الخبير بالشأن الروسي، محمود الأفندي:مسؤولون سعوديون يتحدثون لـ"سبوتنيك" عن مراسم الحج هذا العام، والذين أكدوا أنهم قاموا بإجراءات عديدة لضمان سلامة الحجاج وإصدار بطاقات ذكية وحافلات ذكية خاصة وقطار سريع يختصر المسافة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة لساعتين.الجيش الإسرائيلي يعلن تعزيز قواته في الضفة الغربية، يقول عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عباس زكي، في حديث لبرنامجنا:جرحى في قصف صاروخي للإرهابيين على قرى الساحل السوري، ويقول الخبير في شأن الحركات الإسلامية المتطرفة الدكتور حسام شعيب:الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا. وقال الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني، عن الموضوع: "استطاعت روسيا إيجاد وسائل ناجعة للالتفاف على هذه العقوبات التي لم تعد تجد نفعا، ولن تؤثر على تعاونها مع آسيا والدول العربية وعلى رأسها الجزائر".تظاهرة لجمعية "صرخة المودعين" في بيروت، للاحتجاج على تعاميم مصرف لبنان، ويقول رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله:التفاصيل في الملف الصوتي...

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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