https://sputnikarabic.ae/20230626/خبير-سبب-وساطة-لوكاشينكو-بين-موسكو-وكييف-فشل-الهجوم-المضاد--1078509321.html
خبير: سبب وساطة لوكاشينكو بين موسكو وكييف فشل الهجوم المضاد
خبير: سبب وساطة لوكاشينكو بين موسكو وكييف فشل الهجوم المضاد
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T13:26+0000
2023-06-26T13:26+0000
2023-06-26T13:26+0000
راديو
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خبير: سبب وساطة لوكاشينكو بين موسكو وكييف فشل الهجوم المضاد
خبير: سبب وساطة لوكاشينكو بين موسكو وكييف فشل الهجوم المضاد
كييف لا تستبعد وساطة الرئيس البيلاروسي لبدء مفاوضات مع موسكو. وهو ما قال عنه الخبير بالشأن الروسي، محمود الأفندي:مسؤولون سعوديون يتحدثون لـ"سبوتنيك" عن مراسم الحج هذا العام، والذين أكدوا أنهم قاموا بإجراءات عديدة لضمان سلامة الحجاج وإصدار بطاقات ذكية وحافلات ذكية خاصة وقطار سريع يختصر المسافة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة لساعتين.الجيش الإسرائيلي يعلن تعزيز قواته في الضفة الغربية، يقول عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عباس زكي، في حديث لبرنامجنا:جرحى في قصف صاروخي للإرهابيين على قرى الساحل السوري، ويقول الخبير في شأن الحركات الإسلامية المتطرفة الدكتور حسام شعيب:الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا. وقال الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني، عن الموضوع: "استطاعت روسيا إيجاد وسائل ناجعة للالتفاف على هذه العقوبات التي لم تعد تجد نفعا، ولن تؤثر على تعاونها مع آسيا والدول العربية وعلى رأسها الجزائر".تظاهرة لجمعية "صرخة المودعين" في بيروت، للاحتجاج على تعاميم مصرف لبنان، ويقول رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير: سبب وساطة لوكاشينكو بين موسكو وكييف فشل الهجوم المضاد
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نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
كييف لا تستبعد وساطة الرئيس البيلاروسي لبدء مفاوضات مع موسكو. وهو ما قال عنه الخبير بالشأن الروسي، محمود الأفندي:
"هذه فكرة قديمة جديدة وأعيد تفعيلها في هذا التوقيت بعد فشل الهجوم المضاد والتمرد الداخلي بعد كل ما قدمه الغرب من دعم وأسلحة، ويعني أن الحكومة الأوكرانية لم تعد تستطيع تحمل فاتورة الخسائر أكثر من ذلك خاصة البشرية منها ولم تعد تستطيع تعويض المقاتلين".
مسؤولون سعوديون يتحدثون لـ"سبوتنيك" عن مراسم الحج هذا العام، والذين أكدوا أنهم قاموا بإجراءات عديدة لضمان سلامة الحجاج وإصدار بطاقات ذكية وحافلات ذكية خاصة وقطار سريع يختصر المسافة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة لساعتين.
الجيش الإسرائيلي يعلن تعزيز قواته في الضفة الغربية، يقول عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عباس زكي، في حديث لبرنامجنا:
"علينا أن ندرك بأن 75 عاما من الاحتلال، كان الصهاينة يستعدون لهذا اليوم، ولهذه الحكومة السادسة لنتنياهو، التي هي حكومة حسم الصراع حسب الرؤية الصهيونية، بضم الضفة الغربية وإعلان القدس عاصمة أبدية لهم".
جرحى في قصف صاروخي للإرهابيين على قرى الساحل السوري، ويقول الخبير في شأن الحركات الإسلامية المتطرفة الدكتور حسام شعيب:
"هذا مؤشرعلى أن هناك حالة من الجمود السياسي، أو الاصطدام السياسي، على خلفية شروط الدولة السورية في مفاوضات أستانا الأخيرة، بأولوية الانسحاب للقوات التركية من مناطق الشمال السوري، وهذا ما ترفضه الأخيرة".
الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا. وقال الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني، عن الموضوع: "استطاعت روسيا إيجاد وسائل ناجعة للالتفاف على هذه العقوبات التي لم تعد تجد نفعا، ولن تؤثر على تعاونها مع آسيا والدول العربية وعلى رأسها الجزائر".
تظاهرة لجمعية "صرخة المودعين" في بيروت، للاحتجاج على تعاميم مصرف لبنان، ويقول رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله:
"للأسف لا صرخة المودعين ولا غير المودعين ولا المتقاعدين والمتعاقدين، ولا عمال القطاع العام والخاص وغيرهم، تلقى أذانا صاغية لدى المسؤولين في هذه الدولة".
التفاصيل في الملف الصوتي...