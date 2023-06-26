https://sputnikarabic.ae/20230626/دراسة-جديدة-تكشف-الأسرار-الخفية-لتطور-رئيسيات-على-رأسها-الإنسان-1078514708.html

دراسة جديدة تكشف "الأسرار الخفية" لتطور رئيسيات على رأسها الإنسان

دراسة جديدة تكشف "الأسرار الخفية" لتطور رئيسيات على رأسها الإنسان

كشفت تحليلات 50 جينومًا رئيسيًا من خلال علم الجينوم المقارن النقاب عن العمليات الجينية الأساسية المشاركة في تنوع الرئيسيات، وتغيرات النمط الظاهري التكيفية،... 26.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-26T15:13+0000

2023-06-26T15:13+0000

2023-06-26T15:13+0000

مجتمع

علوم

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وقدمت سلسلة من المنشورات من برنامج المرحلة الأولى لاتحاد جينوم الرئيسيات، جينومات مرجعية عالية الجودة من 50 نوعًا من الرئيسيات، بما في ذلك 27 نوعًا تم تبويب تسلسلها لأول مرة.وشارك في قيادة البحث، غوجي زهانغ، من مركز علم الأحياء التطوري والكائنات الحية في جامعة زهيجانغ، ودونغ دونغ وو، من معهد كونمينغ لعلم الحيوان وغيرهم.وتكشف الدراسات التطورية الواسعة النطاق عن الآليات الجينية الكامنة وراء التاريخ التطوري والابتكارات المظهرية في الرئيسيات، ويعد التحليل المقارن لجينوم الرئيسيات ضمن سياق علم الوراثة أمرًا حاسمًا لفهم تطور العمارة الوراثية البشرية، والاختلافات الجينية بين الأنواع المرتبطة بتنوع الرئيسيات.وقال دونغ دونغ وو: "على الرغم من وجود أكثر من 500 نوع من الرئيسيات في جميع أنحاء العالم، في الوقت الحالي، تم نشر جينومات 23 نوعًا فقط من الرئيسيات غير البشرية، تاركًا 72% من الأجناس غير متسلسلة، ما يخلق فجوات معرفية كبيرة في فهم تاريخهم التطوري".وبدمج هذا مع جينومات الرئيسيات المنشورة سابقًا في أبحاث أخرى، أجرى المشروع دراسات تطور نسبي لخمسين نوعًا من الرئيسيات تمثل 38 جنسًا و14 عائلة لاكتساب رؤى جديدة حول تطورها الجيني والظاهري".وأبلغت الدراسة عن إعادة ترتيب جينومية مفصلة عبر سلالات الرئيسيات، وحددت الآلاف من الجينات المرشحة التي خضعت لانتقاء طبيعي متكيف في فروع أسلاف مختلفة من نسالة. يتضمن ذلك الجينات المهمة لتطوير الجهاز العصبي والهيكل العظمي والجهاز الهضمي والحسي، والتي من المحتمل أن تكون جميعها قد أسهمت في الابتكارات التطورية والتكيفات لدى الرئيسيات.وقال غوجي زهانغ: "من المدهش أن نرى أن العديد من التغييرات الجينومية التي تنطوي على جينات مرتبطة بالدماغ حدثت في السلف المشترك للمجموعة السيمية التي تضم قرود العالم الجديد، وقرود العالم القديم، والقردة العليا".وأضاف: "هذه الابتكارات الجينومية تقحم التطور العميق في هذه العقدة السلفية قد مهدت الطريق لمزيد من التطور للسمات الفريدة للإنسان".

https://sputnikarabic.ae/20230614/البيضة-أم-الدجاجة-أولا؟-دراسة-حديثة-تجيب-عن-السؤال-1078097045.html

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