https://sputnikarabic.ae/20230626/رسالة-مشرقة-من-دمشق-إلى-أولمبياد-هانغزو-صور-1078512524.html

رسالة مشرقة من دمشق إلى أولمبياد "هانغزو"... صور

رسالة مشرقة من دمشق إلى أولمبياد "هانغزو"... صور

أقامت اللجنة الأولمبية السورية فعالية "FUN RUN" في مدينة الفيحاء الرياضية في دمشق، بمشاركة عدد كبير من الرياضيين السوريين، وذلك ترويجًا لاستضافة الصين دورة... 26.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-26T14:39+0000

2023-06-26T14:39+0000

2023-06-26T14:39+0000

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وتضمنت الفعالية سباقين للدراجات وللجري وعروضًا في ألعاب الكاراتيه والتايكوندو والجمباز والريشة الطائرة، ومصارعة الأذرع وكرة الطاولة وكرة اليد.تعزيز روح الصداقة والقيم الأولمبيةوفي هذا السياق، أوضح مدير المشاريع والعمليات في المجلس الأولمبي الآسيوي، وسام التركماني، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن "الهدف الأساسي من هذه النشاطات الترويجية هي خلق الوعي وتعزيز روح الصداقة والقيم الأولمبية لدى المشاركين، حتى يشعروا أنهم جزء مهم من دورة الألعاب الآسيوية ويكونوا مستعدين للمشاركة فيها، وخاصة الأطفال والشباب، وأتمنى التوفيق للاعبي المنتخبات السورية المشاركين".رسالة وطنية لكل السوريينبدوره، أوضح اللواء موفق جمعة، عضو المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي الرئيس الفخري للجنة الأولمبية السورية، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، أن فعالية "FUN RUN" تهدف إلى الترويج للرياضة وإلقاء الضوء على دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر في مدينة هانغزو في الصين، في الفترة ما بين 24 أغسطس/ آب و7 سبتمبر من هذا العام" مضيفًا أن "الرياضة في سوريا تمثل رسالة وطنية لكل السوريين داخل وخارج البلاد، ولذلك نشاهد اليوم هذه الفعاليات هنا في دمشق".تنشيط الرياضة المجتمعيةمن جانبها، صرحت شذى جوان، عضو اللجنة الأولمبية السورية رئيسة مكتب العلاقات الدولية لـ"سبوتنيك"، قائلة: "فعاليات "FUN RUN" هي ترويج لدورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في الصين، وتتضمن نشاطات رياضية واجتماعية بمشاركة كافة الفئات العمرية، بهدف تنشيط الرياضة المجتمعية التي تروج لها دائمًا دورة الألعاب الآسيوية في كل دول العالم".وأكملت: "المشاركة السورية في الدورة فعالة وقوية ونأمل أن نكون قد نفذنا هذه الفعالية الترويحية بنجاح لنقل صورة حضارية عن سوريا وشعبها، وعن رياضيينا المتمسكين بشكل لا حدود له باستمرار حياتهم التي تشكل الرياضة جزءًا كبيرًا منها، وهو ما يعكس واقع الشعب السوري المتمسك بالوطن".سوريا تعافتبدوره، قال ماهر سليم، أمين عام الاتحاد السوري للدراجات لـ"سبوتنيك": "تقام هذه الفعالية بالتنسيق مع المجلس الأولمبي الآسيوي قبيل إقامة دورة الألعاب الآسيوية التي ستستضيفها الصين هذا العام، وذلك لتنفيذ برومو يشمل فعاليات كل الدول المشاركة في الدورة، وأحببنا أن تكون هذه الفعالية تظاهرة اجتماعية رياضية حتى نقدم صورة للجميع بأن سوريا تعافت من جديد".وفي هذا السياق أيضًا، قالت هديل خلوف، رئيسة نادي بردى الرياضي لـ"سبوتنيك": "بدأت الفعالية من نادي بردى، حيث شارك فيها لاعبو ولاعبات النادي من مختلف الأنشطة الرياضية ونأمل أن نكون قدمنا صورة مشرقة عن سوريا".وقالت اللاعبة شهد حداد، لـ"سبوتنيك": "شاركنا في هذه الفعالية حتى نرفع اسم سوريا فهي تستحق أن تفوز وأن تكون الأولى دائمًا".فرصة لللاعبينوكان مدير المشاريع والعمليات في المجلس الأولمبي الآسيوي وسام التركماني، قد أشار في مؤتمر صحفي إلى أن "الفعالية تهدف إلى تعزيز ممارسة الرياضة ومنح الفرصة للاعبين السوريين من مختلف الأعمار لأن يكونوا جزءا من الدورة الآسيوية، والترويج للحياة الصحية السليمة وتعزيز القيم الأولمبية والتعريف بدورة الألعاب الآسيوية".وأشاد التركماني بالمستوى الجيد للرياضة السورية وحضورها القوي في البطولات الآسيوية والمواهب الملفتة في عدد من الألعاب، والتي ظهرت في الفعالية، موضحًا أن "دورة الألعاب الآسيوية التي كانت بدايتها في الهند سنة 1951، أقيمت عام 1990 في بكين، وفي غوانجو عام 2010، وهذه المرة الثالثة التي تقام فيها في الصين هذا العام".بدوره، أشار عضو المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي، اللواء موفق جمعة، أن "الدورة الآسيوية بنسختها التاسعة عشر ستقام في أيلول المقبل، وتحظى بمشاركة أكثر من 10 آلاف رياضي من 45 لجنة أولمبية وطنية، ورياضيو سورية يحرصون على المشاركة بها وينافسون بقوة في مسابقاتها"، لافتًا إلى أن الفعالية الترويجية "FUN RUN" تعزز روح المرح والصداقة في جميع أنحاء القارة الآسيوية، وتخلق رابطًا بين المشاركين، وتتيح للجميع أن يكون جزءا من الدورة الآسيوية".واختتمت الفعالية بتوزيع الميداليات الملونة على الفائزين في السباقات بحضور طيف واسع من جمهور وكوادر ونجوم الرياضة السورية.

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تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, حصري