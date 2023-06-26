https://sputnikarabic.ae/20230626/سلطات-خيرسون-تنفي-حصول-نظام-كييف-على-موطئ-قدم-على-الضفة-اليسرى-لنهر-دنيبر-1078500507.html
سلطات خيرسون تنفي حصول نظام كييف على "موطئ قدم" على الضفة اليسرى لنهر دنيبر
سلطات خيرسون تنفي حصول نظام كييف على "موطئ قدم" على الضفة اليسرى لنهر دنيبر
وصف القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون الروسية، فلاديمير سالدو، اليوم الاثنين، مزاعم القوات الأوكرانية بالتمركز على الضفة اليسرى من نهر دنيبر تحت جسر أنتونوفسكي،... 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T10:21+0000
2023-06-26T10:21+0000
2023-06-26T10:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وكتب سالدو على قناته في "تلغرام": "تنشر دعاية نظام كييف مرة أخرى أنباء كاذبة تزعم أن مقاتلي التشكيلات الأوكرانية تمركزوا على الضفة اليسرى لنهر دنيبر تحت جسر أنتونوفسكي، و أعلن رسمياً بأن هذا كذب".وبحسب قوله، فإن القوات المسلحة الأوكرانية قامت بعدة محاولات فقط في مجموعات صغيرة لعبور النهر في قوارب والاختباء تحت الجسر، لكن تم القضاء عليها "مثل الفئران في مصيدة". وأضاف سالدو: "من المحتمل أن يواصل العدو إرسال جنوده تحت جسر أنتونوفسكي مثل (النعاج) للذبح. كلهم سيواجهون نفس مصير أسلافهم". في وقت سابق، ظهرت تقارير على قنوات "تلغرام" تفيد بأن القوات المسلحة الأوكرانية قد عززت مواقعها على الضفة اليسرى لنهر دنيبر وكانت توسع موطئ قدمها في منطقة جسر السيارات والمشاة المتضرر عبر نهر دنيبر، الذي يربط قرية أنتونوفكا بمدينة أليوشكي.
https://sputnikarabic.ae/20230626/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-محور-كراسني-ليمان-1078495574.html
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روسيا, العالم
سلطات خيرسون تنفي حصول نظام كييف على "موطئ قدم" على الضفة اليسرى لنهر دنيبر
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وصف القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون الروسية، فلاديمير سالدو، اليوم الاثنين، مزاعم القوات الأوكرانية بالتمركز على الضفة اليسرى من نهر دنيبر تحت جسر أنتونوفسكي، بالكاذبة.
وكتب سالدو على قناته في "تلغرام": "تنشر دعاية نظام كييف مرة أخرى أنباء كاذبة تزعم أن مقاتلي التشكيلات الأوكرانية تمركزوا على الضفة اليسرى لنهر دنيبر تحت جسر أنتونوفسكي، و أعلن رسمياً بأن هذا كذب".
وبحسب قوله، فإن القوات المسلحة الأوكرانية قامت بعدة محاولات فقط في مجموعات صغيرة لعبور النهر في قوارب والاختباء تحت الجسر، لكن تم القضاء عليها "مثل الفئران في مصيدة".
وأضاف سالدو: "من المحتمل أن يواصل العدو إرسال جنوده تحت جسر أنتونوفسكي مثل (النعاج) للذبح. كلهم سيواجهون نفس مصير أسلافهم".
في وقت سابق، ظهرت تقارير على قنوات "تلغرام" تفيد بأن القوات المسلحة الأوكرانية قد عززت مواقعها على الضفة اليسرى لنهر دنيبر وكانت توسع موطئ قدمها في منطقة جسر السيارات والمشاة المتضرر عبر نهر دنيبر، الذي يربط قرية أنتونوفكا بمدينة أليوشكي.