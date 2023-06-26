عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230626/شويغو-يتفقد-مركز-قيادة-مجموعة-القوات-الغربية-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة--1078489299.html
شويغو يتفقد مركز قيادة مجموعة قوات "الغرب" في منطقة العملية العسكرية الخاصة
شويغو يتفقد مركز قيادة مجموعة قوات "الغرب" في منطقة العملية العسكرية الخاصة
تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مركز القيادة الأمامي لإحدى تشكيلات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية في منطقة العمليات الخاصة. 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T04:54+0000
2023-06-26T05:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/18/1066789346_0:10:1043:597_1920x0_80_0_0_7f0868f154ee8d794120e0e66e55d552.jpg
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "أثناء العمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة، قام وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، بتفقد مركز القيادة الأمامية لإحدى تشكيلات مجموعة الغرب للقوات".كما أشارت إلى أنه في مركز القيادة، استمع شويغو إلى تقرير من قائد المجموعة العقيد يفغيني نيكيفوروف، حول الوضع الحالي وطبيعة تصرفات العدو وأداء القوات الروسية للمهام القتالية في الاتجاهات التكتيكية الرئيسية.وذكر تقرير الوزارة أن "وزير الدفاع الروسي عقد اجتماعا مع قيادة المجموعة، أشار فيه إلى الكفاءة العالية في تحديد وتدمير المعدات العسكرية وتجمعات أفراد العدو في المناطق التكتيكية لمنطقة مسؤولية المجموعة".وشددت الوزارة على أن شويغو أصدر تعليماته لقيادة المجموعة بمواصلة الاستطلاع النشط للكشف عن خطط العدو وقمعها على الخطوط البعيدة عن خط التماس.
https://sputnikarabic.ae/20230626/الطيارون-الروس-يسجلون-رقما-قياسيا-في-الطلعات-الجوية-اليومية-1078489171.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/18/1066789346_149:0:1006:643_1920x0_80_0_0_540c951683835f5bb05c2d1bb0a9d54c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

شويغو يتفقد مركز قيادة مجموعة قوات "الغرب" في منطقة العملية العسكرية الخاصة

04:54 GMT 26.06.2023 (تم التحديث: 05:23 GMT 26.06.2023)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مركز القيادة الأمامي لإحدى تشكيلات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية في منطقة العمليات الخاصة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "أثناء العمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة، قام وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، بتفقد مركز القيادة الأمامية لإحدى تشكيلات مجموعة الغرب للقوات".
مقاتلة قاذفة سو-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الطيارون الروس يسجلون رقما قياسيا في الطلعات الجوية اليومية
04:44 GMT
كما أشارت إلى أنه في مركز القيادة، استمع شويغو إلى تقرير من قائد المجموعة العقيد يفغيني نيكيفوروف، حول الوضع الحالي وطبيعة تصرفات العدو وأداء القوات الروسية للمهام القتالية في الاتجاهات التكتيكية الرئيسية.
وذكر تقرير الوزارة أن "وزير الدفاع الروسي عقد اجتماعا مع قيادة المجموعة، أشار فيه إلى الكفاءة العالية في تحديد وتدمير المعدات العسكرية وتجمعات أفراد العدو في المناطق التكتيكية لمنطقة مسؤولية المجموعة".
وشددت الوزارة على أن شويغو أصدر تعليماته لقيادة المجموعة بمواصلة الاستطلاع النشط للكشف عن خطط العدو وقمعها على الخطوط البعيدة عن خط التماس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:30 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 15:00 GMT - سبوتنيك عربيروسيا أعلنت انتهاء الأزمة... تغطية مباشرة لتطورات "المصالحة"أمس, 12:33 GMTВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:47 GMTРабота РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يونيو, 13:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала