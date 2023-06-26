https://sputnikarabic.ae/20230626/شويغو-يتفقد-مركز-قيادة-مجموعة-القوات-الغربية-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة--1078489299.html
شويغو يتفقد مركز قيادة مجموعة قوات "الغرب" في منطقة العملية العسكرية الخاصة
شويغو يتفقد مركز قيادة مجموعة قوات "الغرب" في منطقة العملية العسكرية الخاصة
تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مركز القيادة الأمامي لإحدى تشكيلات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية في منطقة العمليات الخاصة. 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T04:54+0000
2023-06-26T04:54+0000
2023-06-26T05:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/18/1066789346_0:10:1043:597_1920x0_80_0_0_7f0868f154ee8d794120e0e66e55d552.jpg
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "أثناء العمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة، قام وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، بتفقد مركز القيادة الأمامية لإحدى تشكيلات مجموعة الغرب للقوات".كما أشارت إلى أنه في مركز القيادة، استمع شويغو إلى تقرير من قائد المجموعة العقيد يفغيني نيكيفوروف، حول الوضع الحالي وطبيعة تصرفات العدو وأداء القوات الروسية للمهام القتالية في الاتجاهات التكتيكية الرئيسية.وذكر تقرير الوزارة أن "وزير الدفاع الروسي عقد اجتماعا مع قيادة المجموعة، أشار فيه إلى الكفاءة العالية في تحديد وتدمير المعدات العسكرية وتجمعات أفراد العدو في المناطق التكتيكية لمنطقة مسؤولية المجموعة".وشددت الوزارة على أن شويغو أصدر تعليماته لقيادة المجموعة بمواصلة الاستطلاع النشط للكشف عن خطط العدو وقمعها على الخطوط البعيدة عن خط التماس.
https://sputnikarabic.ae/20230626/الطيارون-الروس-يسجلون-رقما-قياسيا-في-الطلعات-الجوية-اليومية-1078489171.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/18/1066789346_149:0:1006:643_1920x0_80_0_0_540c951683835f5bb05c2d1bb0a9d54c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
شويغو يتفقد مركز قيادة مجموعة قوات "الغرب" في منطقة العملية العسكرية الخاصة
04:54 GMT 26.06.2023 (تم التحديث: 05:23 GMT 26.06.2023) تابعنا عبر
تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مركز القيادة الأمامي لإحدى تشكيلات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية في منطقة العمليات الخاصة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "أثناء العمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة، قام وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، بتفقد مركز القيادة الأمامية لإحدى تشكيلات مجموعة الغرب للقوات".
كما أشارت إلى أنه في مركز القيادة، استمع شويغو إلى تقرير من قائد المجموعة العقيد يفغيني نيكيفوروف، حول الوضع الحالي وطبيعة تصرفات العدو وأداء القوات الروسية للمهام القتالية في الاتجاهات التكتيكية الرئيسية.
وذكر تقرير الوزارة أن "وزير الدفاع الروسي عقد اجتماعا مع قيادة المجموعة، أشار فيه إلى الكفاءة العالية في تحديد وتدمير المعدات العسكرية وتجمعات أفراد العدو في المناطق التكتيكية لمنطقة مسؤولية المجموعة".
وشددت الوزارة على أن شويغو أصدر تعليماته لقيادة المجموعة بمواصلة الاستطلاع النشط للكشف عن خطط العدو وقمعها على الخطوط البعيدة عن خط التماس.