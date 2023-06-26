https://sputnikarabic.ae/20230626/ضابط-استخبارات-أمريكي-نظام-كييف-يعمل-على-تحضير-كارثة-نووية--1078494814.html
ضابط استخبارات أمريكي: نظام كييف يعمل على تحضير كارثة نووية
ضابط استخبارات أمريكي: نظام كييف يعمل على تحضير كارثة نووية
أكد ضابط الاستخبارات الأمريكية المتقاعد، سكوت ريتر، أن نظام كييف سيحاول العمل على ترتيب وتحضير كارثة نووية في محطة زابوروجيه الكهرومائية. 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T08:26+0000
2023-06-26T08:26+0000
2023-06-26T08:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال ريتر في بث نشره على قناته في "يوتيوب" إن هذا التهديد الذي يتم تحضيره من قبل سلطات كييف "حقيقي، بقدر ما تعنيه كلمة حقيقي من معنى".ووفقا لريتر، فإنه بعد تدمير سد محطة كاخوفكا، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مستعد لترتيب كارثة نووية في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، في محاولة يائسة لتغيير مسار الصراع بعد إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية.الجدير بالذكر أن محطة زابوروجيه تقع على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة.وفي أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2022، أصبحت محطة الطاقة النووية تحت السيطرة الروسية.اقرأ أيضا: شويغو يتفقد مركز قيادة مجموعة قوات "الغرب" في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديواقرأ أيضا: إلغاء نظام مكافحة الإرهاب في موسكو وضواحيها
https://sputnikarabic.ae/20230626/إعلام-ألمانيا-تعارض-نقل-أصول-البنك-المركزي-الروسي-إلى-أوكرانيا-1078492228.html
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العالم
ضابط استخبارات أمريكي: نظام كييف يعمل على تحضير كارثة نووية
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أكد ضابط الاستخبارات الأمريكية المتقاعد، سكوت ريتر، أن نظام كييف سيحاول العمل على ترتيب وتحضير كارثة نووية في محطة زابوروجيه الكهرومائية.
وقال ريتر في بث نشره على قناته في "يوتيوب" إن هذا التهديد الذي يتم تحضيره من قبل سلطات كييف "حقيقي، بقدر ما تعنيه كلمة حقيقي من معنى".
وتابع الضابط السابق: "سيحاول الأوكرانيون مهاجمة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه ويلومون الروس على ذلك"، في إشارة إلى التحضير لعمل استفزازي ضد المحطة.
ووفقا لريتر، فإنه بعد تدمير سد محطة كاخوفكا، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مستعد لترتيب كارثة نووية في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، في محاولة يائسة لتغيير مسار الصراع بعد إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال ريتر: "نعلم أن الأوكرانيين قادرون على ارتكاب أعمال مروعة من الإرهاب البيئي".
الجدير بالذكر أن محطة زابوروجيه تقع على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة.
وتحتوي المحطة على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاوات لكل منها.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2022، أصبحت محطة الطاقة النووية تحت السيطرة الروسية.