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https://sputnikarabic.ae/20230626/علماء-روس-يبتكرون-مشروب-بروتين-يزيد-قدرة-التحمل-والأداء-ونمو-العضلات-1078494992.html
علماء روس يبتكرون مشروب بروتين يزيد قدرة التحمل والأداء ونمو العضلات
علماء روس يبتكرون مشروب بروتين يزيد قدرة التحمل والأداء ونمو العضلات
اقترح علماء روس طريقة محسنة لإنشاء مخفوقات البروتين مع نسبة عالية من البروتين سهل الهضم. 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T08:27+0000
2023-06-26T08:33+0000
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وفقًا لهم، لن يؤثر المكون المتعدد الوظائف في مثل هذا المشروب على نمو كتلة العضلات فحسب، بل سيزيد أيضًا من القدرة على التحمل والأداء.تم نشر نتائج الدراسة في مجلة Modern science and innovations.مصل اللبن هو منتج ثانوي في إنتاج الجبن من حليب البقر. قال علماء روس إن هذا السائل غني بالعناصر النزرة، لكن قيمته الرئيسية هي محتواه العالي من البروتين.تحتوي بروتينات مصل اللبن على أحماض أمينية أساسية: ليسين، تريبتوفان، ميثيونين وثريونين. لا يصنعها الجسم ولا يمكن الحصول عليها إلا من الطعام.وأشار الخبراء إلى أن الأحماض الأمينية الأساسية تشارك في تكوين الناقلات العصبية للجهاز العصبي المركزي وإنتاج مركبات مهمة لعملية التمثيل الغذائي. كما أنها أساس تكوين البروتينات - مادة البناء الرئيسية للجسم، بما في ذلك إنتاج بروتين العضلات، الذي يعزز نمو ألياف العضلات.وبالتالي، فإن استخدام المنتجات القائمة على مصل اللبن يساهم في زيادة كتلة العضلات ويسرع من تعافي العضلات بعد التدريب. لذلك، أوضح الباحثون أن هذه المنتجات مطلوبة بشدة بين الرياضيين والأشخاص النشطين.وفقًا للعلماء، يمكن تحضير مشروب من مصل اللبن بطرق مختلفة. مرحلة مهمة في جميع التقنيات هي التقسيم الجزئي الأولي للمكونات الذي يتكون منها مصل اللبن. يمكن إجراء هذه العملية، التي تسمى التحلل المائي، باستخدام المواد الكيميائية وبمساعدة جزيئات البروتين - الإنزيمات.لقد أثبت العلماء أنه من أجل تحسين هضم مكونات البروتين، من الضروري معالجة مصل اللبن بالإنزيمات. وفقًا لهم، أثناء الدراسة، كان من الممكن تحديد الظروف المثلى للتحلل المائي وتطوير وصفة جديدة لمشروب للتغذية الرياضية.وقال العلماء: "إن استخدام مصل اللبن بعد التحلل المائي الإنزيمي لإنتاج مشروب رياضي متعدد الوظائف سيسمح بتنظيم عملية التمثيل الغذائي للبروتين في جسم الرياضيين. لا يؤدي استخدام مكون وظيفي إلى زيادة إضافية في كتلة العضلات فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى زيادة القدرة على التحمل والأداء".
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علوم, الصحة
علوم, الصحة

علماء روس يبتكرون مشروب بروتين يزيد قدرة التحمل والأداء ونمو العضلات

08:27 GMT 26.06.2023 (تم التحديث: 08:33 GMT 26.06.2023)
© Photo / unsplash/Louis Hanselمشروب محضر من الموز والحليب
مشروب محضر من الموز والحليب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2023
© Photo / unsplash/Louis Hansel
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اقترح علماء روس طريقة محسنة لإنشاء مخفوقات البروتين مع نسبة عالية من البروتين سهل الهضم.
وفقًا لهم، لن يؤثر المكون المتعدد الوظائف في مثل هذا المشروب على نمو كتلة العضلات فحسب، بل سيزيد أيضًا من القدرة على التحمل والأداء.
تم نشر نتائج الدراسة في مجلة Modern science and innovations.
مصل اللبن هو منتج ثانوي في إنتاج الجبن من حليب البقر. قال علماء روس إن هذا السائل غني بالعناصر النزرة، لكن قيمته الرئيسية هي محتواه العالي من البروتين.
تحتوي بروتينات مصل اللبن على أحماض أمينية أساسية: ليسين، تريبتوفان، ميثيونين وثريونين. لا يصنعها الجسم ولا يمكن الحصول عليها إلا من الطعام.
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وأشار الخبراء إلى أن الأحماض الأمينية الأساسية تشارك في تكوين الناقلات العصبية للجهاز العصبي المركزي وإنتاج مركبات مهمة لعملية التمثيل الغذائي. كما أنها أساس تكوين البروتينات - مادة البناء الرئيسية للجسم، بما في ذلك إنتاج بروتين العضلات، الذي يعزز نمو ألياف العضلات.
وبالتالي، فإن استخدام المنتجات القائمة على مصل اللبن يساهم في زيادة كتلة العضلات ويسرع من تعافي العضلات بعد التدريب. لذلك، أوضح الباحثون أن هذه المنتجات مطلوبة بشدة بين الرياضيين والأشخاص النشطين.
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وفقًا للعلماء، يمكن تحضير مشروب من مصل اللبن بطرق مختلفة. مرحلة مهمة في جميع التقنيات هي التقسيم الجزئي الأولي للمكونات الذي يتكون منها مصل اللبن. يمكن إجراء هذه العملية، التي تسمى التحلل المائي، باستخدام المواد الكيميائية وبمساعدة جزيئات البروتين - الإنزيمات.
لقد أثبت العلماء أنه من أجل تحسين هضم مكونات البروتين، من الضروري معالجة مصل اللبن بالإنزيمات. وفقًا لهم، أثناء الدراسة، كان من الممكن تحديد الظروف المثلى للتحلل المائي وتطوير وصفة جديدة لمشروب للتغذية الرياضية.
وقال العلماء: "إن استخدام مصل اللبن بعد التحلل المائي الإنزيمي لإنتاج مشروب رياضي متعدد الوظائف سيسمح بتنظيم عملية التمثيل الغذائي للبروتين في جسم الرياضيين. لا يؤدي استخدام مكون وظيفي إلى زيادة إضافية في كتلة العضلات فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى زيادة القدرة على التحمل والأداء".
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