https://sputnikarabic.ae/20230626/فلسطين-تعتبر-تصريحات-نتنياهو-بشأن-رفض-إقامة-دولة-فلسطينية-اعترافا-بسياسة-حكومته-المعادية-للسلام-1078511511.html

فلسطين تعتبر تصريحات نتنياهو بشأن رفض إقامة دولة فلسطينية اعترافا بسياسة حكومته المعادية للسلام

فلسطين تعتبر تصريحات نتنياهو بشأن رفض إقامة دولة فلسطينية اعترافا بسياسة حكومته المعادية للسلام

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، "تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومواقفه التي أكد فيها ضرورة كبح الطموح الفلسطيني لإقامة... 26.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-26T14:16+0000

2023-06-26T14:16+0000

2023-06-26T14:16+0000

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واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، "تصريحات نتنياهو اعترافا رسميا بسياسة الحكومة الإسرائيلية المعادية للسلام، والرافضة لقرارات الشرعية الدولية ولتطبيق مبدأ حل الدولتين، وتأكيدا جديدا على غياب شريك السلام الإسرائيلي، واعترافا بالتخريب الإسرائيلي المتعمد لجميع الاتفاقيات والتفاهمات والجهود الإقليمية والدولية والأمريكية المبذولة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع".ورأت الوزارة أن "رفض نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية مستقلة هو التفسير السياسي لانتهاكات جيش الاحتلال وميليشيا المستوطنين وعناصر الإرهاب، وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومزروعاتهم ومقدساتهم في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، إن لم يكن هذا الموقف تشجيعًا لعناصر الإرهاب على ارتكاب المزيد من جرائم سرقة الأرض الفلسطينية، وتعميق الاستيطان، وزرع المزيد من البؤر العشوائية، لتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة".وطالبت "الإدارة الأمريكية بالتعامل مع مواقف نتنياهو المعادية للسلام بمنتهى الجدية، واتخاذ ما يلزم من العقوبات والضغوطات والإجراءات لحماية فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، وإجبار الحكومة الإسرائيلية على احترام التزاماتها تجاه المواطنين الفلسطينيين، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال".وكان نتنياهو قد قال إنه يجب كبح الطموح الفلسطيني لإقامة دولة، مشددا في الوقت ذاته على حرص بلاده على عدم انهيار السلطة الفلسطينية، وفق إعلام عبري رسمي.جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة "كان" الرسمية، عن نتنياهو خلال جلسة مغلقة عقدت أخيرا في لجنة شؤون الأمن والخارجية، بعدما سأله أحد أعضاء الكنيست في اللجنة حول علاقات إسرائيل مع السلطة الفلسطينية.وقال نتنياهو: "نستعد لليوم التالي لأبو مازن. نحن بحاجة للسلطة الفلسطينية ولا يمكننا السماح لها بالانهيار. كما أننا لا نريدها أن تنهار. نحن مستعدون لمساعدتها ماليا. لدينا مصلحة في استمرار عمل السلطة، وحيث تنجح في العمل فهي تقوم بالمهمة لنا وليس لدينا مصلحة في سقوطها".وبخصوص الطموحات الفلسطينية بدولة مستقلة، قال نتنياهو: "طموحهم في إقامة دولة يجب قمعه"، وفق القناة الإسرائيلية.ويقود نتنياهو حكومة من أقصى اليمين في إسرائيل، تسعى لتعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وترفض بشكل قاطع مجرد الحديث عن إقامة دولة فلسطينية.

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