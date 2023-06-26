https://sputnikarabic.ae/20230626/قوات-أوكرانية-تسلم-أسلحتها-وتستسلم-للجيش-الروسي-في-كراسني-ليمان-فيديو-1078508621.html
قوات أوكرانية تلقي أسلحتها وتستسلم للجيش الروسي في كراسني ليمان... فيديو
قوات أوكرانية تلقي أسلحتها وتستسلم للجيش الروسي في كراسني ليمان... فيديو
ألقت قوات أوكرانية أسلحتها واستسلمت بعد تقدم تشكيلات القوات الروسية المحمولة جوًا على محور كراسني ليمان. 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T13:19+0000
2023-06-26T13:19+0000
2023-06-26T13:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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توجهت مجموعات المظليين الهجومية إلى مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كريمينايا، بعد قصف مدفعي، حيث اقترب المظليون بشكل غير مُلاحظ من معقل المسلحين من عدة اتجاهات، وألقوا قنابل يدوية على نقطة المراقبة، وعلى الفور اقتحموا خنادق العدو.وكان قد أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، في وقت سابق، إن القوات الروسية حسّنت مواقعها بشكل كبير على محور كراسني ليمان في الأيام الأخيرة.وقال بوشيلين، على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "شمال الجمهورية هو محور كراسني ليمان. في الأيام الأخيرة، حدث تحسن كبير في مواقعنا. يعمل الرجال في ظروف صعبة، مع مراعاة تعقيد التضاريس، ومع مراعاة الغابات الموجودة، إنهم تعلموا التعامل معها، لذا فهم يمضون قدمًا".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, رصد عسكري
قوات أوكرانية تلقي أسلحتها وتستسلم للجيش الروسي في كراسني ليمان... فيديو
13:19 GMT 26.06.2023 (تم التحديث: 13:22 GMT 26.06.2023) تابعنا عبر
ألقت قوات أوكرانية أسلحتها واستسلمت بعد تقدم تشكيلات القوات الروسية المحمولة جوًا على محور كراسني ليمان.
توجهت مجموعات المظليين الهجومية إلى مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كريمينايا، بعد قصف مدفعي، حيث اقترب المظليون بشكل غير مُلاحظ من معقل المسلحين من عدة اتجاهات، وألقوا قنابل يدوية على نقطة المراقبة، وعلى الفور اقتحموا خنادق العدو.
وكان قد أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، في وقت سابق، إن القوات الروسية حسّنت مواقعها بشكل كبير على محور كراسني ليمان في الأيام الأخيرة.
وقال بوشيلين، على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "شمال الجمهورية هو محور كراسني ليمان. في الأيام الأخيرة، حدث تحسن كبير في مواقعنا. يعمل الرجال في ظروف صعبة، مع مراعاة تعقيد التضاريس، ومع مراعاة الغابات الموجودة، إنهم تعلموا التعامل معها، لذا فهم يمضون قدمًا".