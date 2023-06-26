https://sputnikarabic.ae/20230626/ما-العوامل-التي-جعلت-مدنا-عربية-على-رأس-قائمة-أسواق-العمل-الأكثر-تنافسية-بالعالم-1078510717.html
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية في العالم؟
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية في العالم؟
حدد تقرير صحفي أكثر الأسواق تنافسية في العالم للحصول على وظيفة جديدة، وقال إن أكبر المنافسات تسجل في الشرق الأوسط، ومراكز التكنولوجيا في كاليفورنيا الأمريكية. 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T14:06+0000
2023-06-26T14:06+0000
2023-06-26T14:06+0000
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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم
وبحسب التقرير، فإن الدوحة ودبي وسان فرانسيسكو تعد من بين الأماكن التي لديها أكبر عدد من المرشحين لكل وظيفة منشورة على الموقع التخصصي "لينكدإن" في فبراير/شباط الماضي.واعتمدت الدراسة على مسح شمل 130 مدينة عالمية وكل ولاية أمريكية، وتتبع عدد الطلبات التي تم تقديمها للوظائف في الأسبوع الأول بعد الإعلان عنها.ومن المحتمل أن تكون هيمنة قطر على القائمة مرتبطة باستضافة كأس العالم العام الماضي، فمنذ العام 2010، أنفقت قطر أكثر من 250 مليار دولار كجزء من الاستعدادات لهذا الحدث، من أجل بناء ما يقرب من 100 فندق جديد، بالإضافة إلى توسيع مينائها ومطارها وتجديد طرقها.وتعد دبي وأبو ظبي من بين أسواق العمل الأكثر تنافسية، حيث لا يدفع الموظفون ضريبة دخل، كما أن بعض الوظائف التي تقود سوق العمل في مرحلة ما بعد الوباء في الإمارات العربية المتحدة، تتمثل في التخصصات الطبية، والوظائف الحرة المرتبطة بالمحتوى الرقمي.وتعليقا على هذا الموضوع، قال رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، د. رشاد عبده، إنوأوضح عبده أن أوروبا تراجعت في مكانتها كوجهة للعمل بعدما كانت رمزا للثقافة والحرية والعلم، إلا أنها لم تعد كذلك بل أصبحت تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، كما أن أوروبا أصبحت مثقلة بالأزمات والمشاكل الاقتصادية.من جانبه قال المستشار الاقتصادي، جلال بكار، إنوأوضح بكار أن السلوك الاقتصادي للشرق الأوسط مرن أكثر من نظيره في أوروبا أو كندا وغيرها، مشيرا إلى ظهور ملامح للنهضة الاقتصادية مؤخرا في الشرق الأوسط.وقالت الخبيرة الاقتصادية، د. حنان رمسيس، إنولفتت رمسيس إلى أن الدوحة تصدرت القائمة لاهتمامها بالبنية التحتية والإعفاء الضريبي على دخل الفرد، مشيرةً إلى أن هناك بعض الدول التي تضع معدلات نمو عالية وتجذب شريحة من الشباب الذين يفكرون في خطة مستقبلية لحياتهم.للمزيد تابعوا برنامج "مساحة حرة"إعداد وتقديم: دعاء ثابت
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مساحة حرة, أسعار النفط اليوم, аудио
مساحة حرة, أسعار النفط اليوم, аудио
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية في العالم؟
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حدد تقرير صحفي أكثر الأسواق تنافسية في العالم للحصول على وظيفة جديدة، وقال إن أكبر المنافسات تسجل في الشرق الأوسط، ومراكز التكنولوجيا في كاليفورنيا الأمريكية.
وبحسب التقرير، فإن الدوحة ودبي وسان فرانسيسكو تعد من بين الأماكن التي لديها أكبر عدد من المرشحين لكل وظيفة منشورة على الموقع التخصصي "لينكدإن" في فبراير/شباط الماضي.
واعتمدت الدراسة على مسح شمل 130 مدينة عالمية وكل ولاية أمريكية، وتتبع عدد الطلبات التي تم تقديمها للوظائف في الأسبوع الأول بعد الإعلان عنها.
ومن المحتمل أن تكون هيمنة قطر على القائمة مرتبطة باستضافة كأس العالم
العام الماضي، فمنذ العام 2010، أنفقت قطر أكثر من 250 مليار دولار كجزء من الاستعدادات لهذا الحدث، من أجل بناء ما يقرب من 100 فندق جديد، بالإضافة إلى توسيع مينائها ومطارها وتجديد طرقها.
وتعد دبي وأبو ظبي من بين أسواق العمل الأكثر تنافسية، حيث لا يدفع الموظفون ضريبة دخل، كما أن بعض الوظائف التي تقود سوق العمل في مرحلة ما بعد الوباء في الإمارات العربية المتحدة، تتمثل في التخصصات الطبية، والوظائف الحرة المرتبطة بالمحتوى الرقمي.
وتعليقا على هذا الموضوع، قال رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، د. رشاد عبده، إن
"الدول التي تصدرت قائمة أكثر الأسواق تنافسية بالعالم للحصول على وظيفة جديدة، تملك العديد من المزايا منها أنها دول نفطية ولديها إعفاءات من الضرائب وتتمتع بالحرية وتحديدا مدينة دبي، مضيفا أن كأس العالم لكرة القدم لعب دورا في تصدر قطر للقائمة".
وأوضح عبده أن أوروبا تراجعت في مكانتها كوجهة للعمل بعدما كانت رمزا للثقافة والحرية والعلم، إلا أنها لم تعد كذلك بل أصبحت تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، كما أن أوروبا أصبحت مثقلة بالأزمات والمشاكل الاقتصادية.
من جانبه قال المستشار الاقتصادي، جلال بكار، إن
"الشرق الأوسط يحتوي على العديد من العواصم ذات الاقتصادات الناشئة، والتي توفر فرص عمل أكبر من الاقتصادات المتقدمة، والتي تعيش فترة من الركود"، مضيفًا أن التقارير تشير إلى أن حوالي أكثر من 37% من الشباب في العالم يطمحون للحرية المالية وإلى الوصول لاقتصادات ذات طابع ناشئ ذات أهداف للنمو والتنمية وهذا النموذج الاقتصادي يتواجد في الشرق الأوسط.
وأوضح بكار أن السلوك الاقتصادي للشرق الأوسط مرن أكثر من نظيره في أوروبا أو كندا وغيرها، مشيرا إلى ظهور ملامح للنهضة الاقتصادية مؤخرا في الشرق الأوسط
.
وقالت الخبيرة الاقتصادية، د. حنان رمسيس، إن
"هناك العديد من العوامل التي تحدد سوق العمل الأكثر تنافسية، منها مدى احتياج الدولة للبنية التحتية، وعدم التمييز بين أهل الدولة والعمالة الوافدة من الخارج، وملاءمة الأسعار مع الدخل، وكذلك الإعفاءات الضريبية".
ولفتت رمسيس إلى أن الدوحة تصدرت القائمة لاهتمامها بالبنية التحتية والإعفاء الضريبي على دخل الفرد، مشيرةً إلى أن هناك بعض الدول التي تضع معدلات نمو عالية وتجذب شريحة من الشباب الذين يفكرون في خطة مستقبلية لحياتهم.
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