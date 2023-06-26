https://sputnikarabic.ae/20230626/ما-العوامل-التي-جعلت-مدنا-عربية-على-رأس-قائمة-أسواق-العمل-الأكثر-تنافسية-بالعالم-1078510717.html

ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية في العالم؟

ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية في العالم؟

حدد تقرير صحفي أكثر الأسواق تنافسية في العالم للحصول على وظيفة جديدة، وقال إن أكبر المنافسات تسجل في الشرق الأوسط، ومراكز التكنولوجيا في كاليفورنيا الأمريكية. 26.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-26T14:06+0000

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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم

وبحسب التقرير، فإن الدوحة ودبي وسان فرانسيسكو تعد من بين الأماكن التي لديها أكبر عدد من المرشحين لكل وظيفة منشورة على الموقع التخصصي "لينكدإن" في فبراير/شباط الماضي.واعتمدت الدراسة على مسح شمل 130 مدينة عالمية وكل ولاية أمريكية، وتتبع عدد الطلبات التي تم تقديمها للوظائف في الأسبوع الأول بعد الإعلان عنها.ومن المحتمل أن تكون هيمنة قطر على القائمة مرتبطة باستضافة كأس العالم العام الماضي، فمنذ العام 2010، أنفقت قطر أكثر من 250 مليار دولار كجزء من الاستعدادات لهذا الحدث، من أجل بناء ما يقرب من 100 فندق جديد، بالإضافة إلى توسيع مينائها ومطارها وتجديد طرقها.وتعد دبي وأبو ظبي من بين أسواق العمل الأكثر تنافسية، حيث لا يدفع الموظفون ضريبة دخل، كما أن بعض الوظائف التي تقود سوق العمل في مرحلة ما بعد الوباء في الإمارات العربية المتحدة، تتمثل في التخصصات الطبية، والوظائف الحرة المرتبطة بالمحتوى الرقمي.وتعليقا على هذا الموضوع، قال رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، د. رشاد عبده، إنوأوضح عبده أن أوروبا تراجعت في مكانتها كوجهة للعمل بعدما كانت رمزا للثقافة والحرية والعلم، إلا أنها لم تعد كذلك بل أصبحت تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، كما أن أوروبا أصبحت مثقلة بالأزمات والمشاكل الاقتصادية.من جانبه قال المستشار الاقتصادي، جلال بكار، إنوأوضح بكار أن السلوك الاقتصادي للشرق الأوسط مرن أكثر من نظيره في أوروبا أو كندا وغيرها، مشيرا إلى ظهور ملامح للنهضة الاقتصادية مؤخرا في الشرق الأوسط.وقالت الخبيرة الاقتصادية، د. حنان رمسيس، إنولفتت رمسيس إلى أن الدوحة تصدرت القائمة لاهتمامها بالبنية التحتية والإعفاء الضريبي على دخل الفرد، مشيرةً إلى أن هناك بعض الدول التي تضع معدلات نمو عالية وتجذب شريحة من الشباب الذين يفكرون في خطة مستقبلية لحياتهم.للمزيد تابعوا برنامج "مساحة حرة"إعداد وتقديم: دعاء ثابت

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