https://sputnikarabic.ae/20230626/مسؤول-روسي-في-صندوق-النقد-المؤسسة-تواجه-مصاعب-في-توفير-قروض-جديدة-للبلدان-المحتاجة-1078489945.html
مسؤول روسي في صندوق النقد: المؤسسة تواجه مصاعب في توفير قروض جديدة للبلدان المحتاجة
مسؤول روسي في صندوق النقد: المؤسسة تواجه مصاعب في توفير قروض جديدة للبلدان المحتاجة
كشف المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي من طرف روسيا، أليكسي موجين، أن المؤسسة المالية الدولية "تواجه مصاعب" في توفير قروض جديدة للبلدان المحتاجة. 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T06:20+0000
2023-06-26T06:20+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال موجين، لوكالة "سبوتنيك": "عندما يقرض الصندوق الأموال، فإن هذه الائتمانات تؤدي إلى زيادة أخرى في الدين العام لهذه البلدان".وأضاف موضحا: "لدى صندوق النقد الدولي أموال كافية لدعم البلدان المحتاجة، لكن العديد منها يعاني من أزمة ديون حادة".واستدرك موجين: "بالتالي، هناك حاجة إلى خفض الدين العام، وإعادة هيكلته، الشطب الجزئي، وهو أمر يصعب تحقيقه بسبب وجود فئات مختلفة من الدائنين، بما في ذلك المنظمات الدولية، والبلدان الفردية التي قدمت قروضًا ثنائية بين الدول، والمقرضين التجاريين الذين يشترون السندات الحكومية فقط".وضمن المقابلة نفسها، قال موجين إن "الاستخدام الفاضح من قبل الغرب للتجارة الدولية، التمويل والدولار واليورو كسلاح، يجعل انقسام الاقتصاد الدولي ليس فقط حتمياً، بل ولا رجعة فيه".وأشار إلى أن الممثلين الغربيين في صندوق النقد الدولي يحاولون تجنب هذه المشكلة، ولا يمكن لقيادة المنظمة الدولية تجاهل الضغوط التي يمارسها عليها المشاركون الغربيون.
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العالم, أخبار العالم الآن, صندوق النقد الدولي, اقتصاد, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, صندوق النقد الدولي, اقتصاد, الأخبار
مسؤول روسي في صندوق النقد: المؤسسة تواجه مصاعب في توفير قروض جديدة للبلدان المحتاجة
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كشف المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي من طرف روسيا، أليكسي موجين، أن المؤسسة المالية الدولية "تواجه مصاعب" في توفير قروض جديدة للبلدان المحتاجة.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال موجين، لوكالة "سبوتنيك": "عندما يقرض الصندوق الأموال، فإن هذه الائتمانات تؤدي إلى زيادة أخرى في الدين العام لهذه البلدان".
وأضاف موضحا: "لدى صندوق النقد الدولي أموال كافية لدعم البلدان المحتاجة، لكن العديد منها يعاني من أزمة ديون حادة".
واستدرك موجين: "بالتالي، هناك حاجة إلى خفض الدين العام، وإعادة هيكلته، الشطب الجزئي، وهو أمر يصعب تحقيقه بسبب وجود فئات مختلفة من الدائنين، بما في ذلك المنظمات الدولية، والبلدان الفردية التي قدمت قروضًا ثنائية بين الدول، والمقرضين التجاريين الذين يشترون السندات الحكومية فقط".
وضمن المقابلة نفسها، قال موجين إن "الاستخدام الفاضح من قبل الغرب للتجارة الدولية، التمويل والدولار واليورو كسلاح، يجعل انقسام الاقتصاد الدولي ليس فقط حتمياً، بل ولا رجعة فيه".
وأشار إلى أن الممثلين الغربيين في صندوق النقد الدولي يحاولون تجنب هذه المشكلة
، ولا يمكن لقيادة المنظمة الدولية تجاهل الضغوط التي يمارسها عليها المشاركون الغربيون.