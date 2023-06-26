https://sputnikarabic.ae/20230626/مسيرات-حاشدة-في-كوريا-الشمالية-أمريكا-بأكملها-في-مرمى-نيراننا-1078489594.html
مسيرات حاشدة في كوريا الشمالية: أمريكا بأكملها في مرمى نيراننا
مسيرات حاشدة في كوريا الشمالية: أمريكا بأكملها في مرمى نيراننا
شارك نحو 120 ألف شخص في مسيرات ضخمة في العاصمة الكورية الشمالية، بيونغ يانغ، لإحياء الذكرى الثالثة والسبعين لاندلاع الحرب الكورية. 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T05:43+0000
2023-06-26T05:43+0000
2023-06-26T05:43+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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وقالت وكالة الأنباء المركزية الحكومية، اليوم الاثنين، إنه خلال التجمعات كانت هناك صيحات من الحشود تدعو لتدمير الولايات المتحدة في "حرب انتقامية".في المسيرة التي أقيمت في استاد العاصمة الكورية الشمالية، حمل بعض المشاركين لافتات كتب عليها من بين أشياء أخرى، "الولايات المتحدة بأكملها في مرمى نيراننا" و"الولايات المتحدة الإمبريالية هي مدمرة السلام".جاءت الذكرى وسط مخاوف غربية من أن تقوم بيونغ يانغ قريبا بإطلاق أول قمر صناعي للتجسس العسكري لتعزيز مراقبة الولايات المتحدة.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، ووسائل الإعلام المحلية، إن كوريا الشمالية لديها الآن "أقوى سلاح مطلق لمعاقبة الإمبرياليين الأمريكيين" وأن "المنتقمين على هذه الأرض يتسلحون بالإرادة التي لا تقهر للانتقام من العدو".وعلى مدى السنوات الماضية، اختبرت كوريا الشمالية أسلحة مختلفة بما في ذلك أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات.وصعدت التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية من التوتر مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الحليف الرئيسي للجنوب.وقالت كوريا الشمالية إن الولايات المتحدة "تبذل جهودا يائسة لإشعال حرب نووية"، متهمة واشنطن بإرسال أصول استراتيجية إلى المنطقة.ولا تزال كوريا الشمالية والجنوبية من الناحية الفنية في حالة حرب لأن الصراع بين عامي 1950 و1953 انتهى بهدنة وليس بمعاهدة.وتقول وسائل إعلام أمريكية إن كوريا الشمالية تضخ الأموال في برامج الطائرات دون طيار لتعزيز قوتها العسكرية على طول الحدود، وبدأت مؤخرا اختبار طائرة دون طيار كبيرة جديدة في قاعدة "بانغيون" الجوية.وذكرت تلك التقارير أن طائرة كانت مرئية بجناحيها المقدرين بنحو 115 قدما (35 مترًا)، وهي أكبر من الطائرة دون طيار التي يبلغ طول جناحيها 65 قدمًا والتي تم رصدها في قاعدة "بانغيون" الجوية هذا العام.في خطاب تاريخي ألقاه رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون في عام 2021 في مؤتمر لحزب العمال الكوري قبل تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه، حدد الزعيم الكوري الشمالي أولويات أسلحته للسنوات المقبلة. وشمل ذلك صواريخ جديدة لإطلاق رؤوس حربية نووية إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة، ومركبات انزلاقية تفوق سرعة الصوت، وطائرات استطلاع دون طيار.
https://sputnikarabic.ae/20230413/كوريا-الشمالية-تختبر-صاروخ-باليستي-عابر-للقارات-يغير-قدرة-البلاد-على-الردع-النووي-1075884736.html
https://sputnikarabic.ae/20230625/بيونغ-يانغ-إذا-تسببت-الولايات-المتحدة-في-حرب-كورية-ثانية-ستكون-نهايتها-1078479616.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مسيرات حاشدة في كوريا الشمالية: أمريكا بأكملها في مرمى نيراننا
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شارك نحو 120 ألف شخص في مسيرات ضخمة في العاصمة الكورية الشمالية، بيونغ يانغ، لإحياء الذكرى الثالثة والسبعين لاندلاع الحرب الكورية.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الحكومية، اليوم الاثنين، إنه خلال التجمعات كانت هناك صيحات من الحشود تدعو لتدمير الولايات المتحدة في "حرب انتقامية".
في المسيرة
التي أقيمت في استاد العاصمة الكورية الشمالية، حمل بعض المشاركين لافتات كتب عليها من بين أشياء أخرى، "الولايات المتحدة بأكملها في مرمى نيراننا" و"الولايات المتحدة الإمبريالية هي مدمرة السلام".
جاءت الذكرى وسط مخاوف غربية من أن تقوم بيونغ يانغ قريبا بإطلاق أول قمر صناعي للتجسس العسكري لتعزيز مراقبة الولايات المتحدة.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، ووسائل الإعلام المحلية، إن كوريا الشمالية لديها الآن "أقوى سلاح مطلق لمعاقبة الإمبرياليين الأمريكيين" وأن "المنتقمين على هذه الأرض يتسلحون بالإرادة التي لا تقهر للانتقام من العدو".
وعلى مدى السنوات الماضية، اختبرت كوريا الشمالية أسلحة مختلفة بما في ذلك أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات
.
وصعدت التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية من التوتر مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الحليف الرئيسي للجنوب.
وقالت كوريا الشمالية إن الولايات المتحدة "تبذل جهودا يائسة لإشعال حرب نووية"، متهمة واشنطن بإرسال أصول استراتيجية إلى المنطقة.
ولا تزال كوريا الشمالية والجنوبية من الناحية الفنية في حالة حرب
لأن الصراع بين عامي 1950 و1953 انتهى بهدنة وليس بمعاهدة.
وتقول وسائل إعلام أمريكية إن كوريا الشمالية
تضخ الأموال في برامج الطائرات دون طيار لتعزيز قوتها العسكرية على طول الحدود، وبدأت مؤخرا اختبار طائرة دون طيار كبيرة جديدة في قاعدة "بانغيون" الجوية.
وذكرت تلك التقارير أن طائرة كانت مرئية بجناحيها المقدرين بنحو 115 قدما (35 مترًا)، وهي أكبر من الطائرة دون طيار التي يبلغ طول جناحيها 65 قدمًا والتي تم رصدها في قاعدة "بانغيون" الجوية هذا العام.
في خطاب تاريخي ألقاه رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون في عام 2021 في مؤتمر لحزب العمال الكوري قبل تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه، حدد الزعيم الكوري الشمالي أولويات أسلحته للسنوات المقبلة. وشمل ذلك صواريخ جديدة لإطلاق رؤوس حربية نووية إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة، ومركبات انزلاقية تفوق سرعة الصوت، وطائرات استطلاع دون طيار.