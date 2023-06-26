عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20230626/مشروع-خط-سكة-الحديد-الذي-يربط-البحرين-الأحمر-والمتوسط-1078513400.html
مشروع خط سكة الحديد الذي يربط البحرين الأحمر والمتوسط
مشروع خط سكة الحديد الذي يربط البحرين الأحمر والمتوسط
أعلن وزير النقل المصري، الفريق مهندس كامل الوزير، بدء العمل في مشروع خط سكة الحديد الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، ويمتد على طول 500 كيلومتر، يمر... 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T14:35+0000
2023-06-26T14:35+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
مصر
العراق
أخبار الأردن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1a/1078512830_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_3bc0eb93459ca68289272576e2e01e4c.png
مصر
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1a/1078512830_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_4582c42907175e8d878ef0cdabe2afc9.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, مصر, العراق, أخبار الأردن, инфографика
انفوجرافيك, مصر, العراق, أخبار الأردن, инфографика

مشروع خط سكة الحديد الذي يربط البحرين الأحمر والمتوسط

14:35 GMT 26.06.2023
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن وزير النقل المصري، الفريق مهندس كامل الوزير، بدء العمل في مشروع خط سكة الحديد الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، ويمتد على طول 500 كيلومتر، يمر بالفردان، بئر العبد، العريش وطابا، وفيما يلي نعرض لأبرز ملامح المشروع.
مشروع خط السكة الحديد الذي يربط البحرين الأحمر والمتوسط - سبوتنيك عربي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:08 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 15:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала