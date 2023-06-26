https://sputnikarabic.ae/20230626/مشروع-خط-سكة-الحديد-الذي-يربط-البحرين-الأحمر-والمتوسط-1078513400.html
مشروع خط سكة الحديد الذي يربط البحرين الأحمر والمتوسط
مشروع خط سكة الحديد الذي يربط البحرين الأحمر والمتوسط
أعلن وزير النقل المصري، الفريق مهندس كامل الوزير، بدء العمل في مشروع خط سكة الحديد الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، ويمتد على طول 500 كيلومتر، يمر... 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T14:35+0000
2023-06-26T14:35+0000
2023-06-26T14:35+0000
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انفوجرافيك, مصر, العراق, أخبار الأردن, инфографика
انفوجرافيك, مصر, العراق, أخبار الأردن, инфографика
مشروع خط سكة الحديد الذي يربط البحرين الأحمر والمتوسط
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أعلن وزير النقل المصري، الفريق مهندس كامل الوزير، بدء العمل في مشروع خط سكة الحديد الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، ويمتد على طول 500 كيلومتر، يمر بالفردان، بئر العبد، العريش وطابا، وفيما يلي نعرض لأبرز ملامح المشروع.