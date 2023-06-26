https://sputnikarabic.ae/20230626/مشهد-مؤلم-لرجل-يقفز-من-حافلة-مسرعة-جدا-فيديو-1078509876.html
مشهد مؤلم لرجل يقفز من حافلة مسرعة جدا... فيديو
مشهد مؤلم لرجل يقفز من حافلة مسرعة جدا... فيديو
انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل قفز بأقصى سرعة من حافلة كانت تسير مع أبواب مفتوحة. 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T13:38+0000
2023-06-26T13:38+0000
2023-06-26T13:38+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/16/1048765915_0:156:3088:1893_1920x0_80_0_0_9cdcf1687e02efe0019f38bffbf91892.jpg
وقع الحادث، مساء يوم 13 يونيو/حزيران، في مدينة أرخانغيلسك الروسية، وقد أصيب بكسور.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/16/1048765915_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_19e78430e5911a2096c15e74903aca22.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مشهد مؤلم لرجل يقفز من حافلة مسرعة جدا... فيديو
تابعنا عبر
انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل قفز بأقصى سرعة من حافلة كانت تسير مع أبواب مفتوحة.
وقع الحادث، مساء يوم 13 يونيو/حزيران، في مدينة أرخانغيلسك الروسية، وقد أصيب بكسور.