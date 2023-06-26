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https://sputnikarabic.ae/20230626/مشهد-مؤلم-لرجل-يقفز-من-حافلة-مسرعة-جدا-فيديو-1078509876.html
مشهد مؤلم لرجل يقفز من حافلة مسرعة جدا... فيديو
مشهد مؤلم لرجل يقفز من حافلة مسرعة جدا... فيديو
انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل قفز بأقصى سرعة من حافلة كانت تسير مع أبواب مفتوحة. 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T13:38+0000
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وقع الحادث، مساء يوم 13 يونيو/حزيران، في مدينة أرخانغيلسك الروسية، وقد أصيب بكسور.
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نادي الفيديو
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مشهد مؤلم لرجل يقفز من حافلة مسرعة جدا... فيديو

13:38 GMT 26.06.2023
© Sputnik . Alexey Danitshev / الانتقال إلى بنك الصورحافلة
حافلة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2023
© Sputnik . Alexey Danitshev
/
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انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل قفز بأقصى سرعة من حافلة كانت تسير مع أبواب مفتوحة.
وقع الحادث، مساء يوم 13 يونيو/حزيران، في مدينة أرخانغيلسك الروسية، وقد أصيب بكسور.
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