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https://sputnikarabic.ae/20230626/معلومات-عن-مروحية-النقل-العسكري-الروسية-مي---17-في---5-1078515787.html
معلومات عن مروحية النقل العسكري الروسية "مي - 17 في - 5"
معلومات عن مروحية النقل العسكري الروسية "مي - 17 في - 5"
تُطور روسيا أنواعا مختلفة من مروحيات النقل العسكري ومنها المروحية "مي - 17 في - 5"، التي يمكن الاعتماد عليها في نقل القوات والعتاد العسكري. 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T16:32+0000
2023-06-26T16:32+0000
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وتستطيع النسخة المطورة من المروحية "مي - 17" نقل الشحنات داخل المقصورة أو عن طريق التعليق الخارجي، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويمكن الاعتماد على "مي - 17" في دعم القوات المحمولة جوا خلال تنفيذ مهام تكتيكية، إضافة إلى دورها في مهام الاستطلاع ونقل مجموعات القوات الخاصة للتسلل داخل عمق العدو لتنفيذ هجمات محددة، إضافة إلى نقل الجرحى خلال القتال.ما هي المواصفات الفنية للمروحية "مي - 17 في - 5"؟ما هي المزايا العملياتية للمروحية "مي - 17 في - 5"؟ولفت الموقع إلى أن مروحية "مي - 17" مجهزة بقمرة قيادة إلكترونية متطورة تمكن الطيار من متابعة عملها على مدار الساعة بدقة عالية.هل يتم تسليح "مي - 17 في - 5"؟تمتلك "مي - 17" نظام دفاع ذاتي ضد الصواريخ الحرارية، التي تتبع الأهداف الجوية عن طريق الحرارة الناتجة عن محركاتها.كما تمتلك "مي - 17" نظام تسليح هجومي يضم:كما لفت الموقع إلى أنه يمكن استخدام مروحية "مي - 17" في مهام أخرى تشمل البحث والإنقاذ ومهام الإخلاء الجوي وإطفاء الحرائق.
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن

معلومات عن مروحية النقل العسكري الروسية "مي - 17 في - 5"

16:32 GMT 26.06.2023
© Sputnik . Maksim Bogodvid / مروحية "مي-17 في-5"
مروحية مي-17 في-5 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2023
© Sputnik . Maksim Bogodvid /
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تُطور روسيا أنواعا مختلفة من مروحيات النقل العسكري ومنها المروحية "مي - 17 في - 5"، التي يمكن الاعتماد عليها في نقل القوات والعتاد العسكري.
وتستطيع النسخة المطورة من المروحية "مي - 17" نقل الشحنات داخل المقصورة أو عن طريق التعليق الخارجي، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
مروحية النقل الثقيل مي-26 والمروحية الهجومية مي-24 (في مقدمة الصورة) في بروفة الجزء الجوي من العرض بمناسبة الذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، 4 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
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ويمكن الاعتماد على "مي - 17" في دعم القوات المحمولة جوا خلال تنفيذ مهام تكتيكية، إضافة إلى دورها في مهام الاستطلاع ونقل مجموعات القوات الخاصة للتسلل داخل عمق العدو لتنفيذ هجمات محددة، إضافة إلى نقل الجرحى خلال القتال.

ما هي المواصفات الفنية للمروحية "مي - 17 في - 5"؟

أقصى وزن للإقلاع بكامل الحمولة والوقود: 13 طنا.
وزن الإقلاع في الوضع العادي: 11.1 طن.
أقصى حمولة: 4 أطنان.
أقصى سرعة: 250 كم/ ساعة.
السرعة بأقل معدل استهلاك للوقود: من 220 إلى 230 كم/ ساعة.
المدى بخزانات الوقود الرئيسية: 675 كم.
المدى بخزانات وقود إضافية: ألف و180 كم.
ارتفاع التحليق: 6 آلاف متر.
الطاقم: 3 أفراد.
عدد المظليين الذين يمكن نقلهم داخل المقصورة: 36 جنديا.
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ما هي المزايا العملياتية للمروحية "مي - 17 في - 5"؟

العمل في جميع الظروف الجغرافية والمناخية على مدار الساعة ليلا ونهارا.
التحليق على ارتفاعات كبيرة وفي ظروف الطقس الحار.
الجمع بين مهام النقل العسكري والمهام القتالية في وقت واحد.
القدرة على الهبوط في مواقع غير مهيأة ليلا حتى في ظروف الطقس السيء.
تزويدها بتدريع ثقيل لزيادة مستويات الحماية ضد أنواع مختلفة من الطلقات.
دقة عالية في تحديد الأهداف بفضل استخدامها نظام الملاحة بالأقمار الصناعية.
مستويات عالية من الأمان تمكنها من التحليق والهبوط بمحرك واحد.
يمكنها التحميل والتفريغ لما تحمله من عتاد عسكري أو قوات في وقت قياسي بفضل امتلاكها اثنين من الأبواب في الجانب والخلف.
أفراد من الأرض يلتقون بطائرات من طراز مي-28 وكا-52 تابعة للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
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أمس, 06:10 GMT
ولفت الموقع إلى أن مروحية "مي - 17" مجهزة بقمرة قيادة إلكترونية متطورة تمكن الطيار من متابعة عملها على مدار الساعة بدقة عالية.

هل يتم تسليح "مي - 17 في - 5"؟

تمتلك "مي - 17" نظام دفاع ذاتي ضد الصواريخ الحرارية، التي تتبع الأهداف الجوية عن طريق الحرارة الناتجة عن محركاتها.
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كما تمتلك "مي - 17" نظام تسليح هجومي يضم:

80 صاروخا غير موجه عيار 80 مم.
مدافع رشاشة خارجية عيار 23 مم بـ 250 طلقة لكل منها.
أسلحة أخرى بأعيرة نارية أخف.
كما لفت الموقع إلى أنه يمكن استخدام مروحية "مي - 17" في مهام أخرى تشمل البحث والإنقاذ ومهام الإخلاء الجوي وإطفاء الحرائق.
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الفرق بين مروحية (مي-171) ومروحية (مي-171 شي) - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2023
الفرق بين مروحية (مي-171) ومروحية (مي-171 شي)
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