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معلومات عن مروحية النقل العسكري الروسية "مي - 17 في - 5"

معلومات عن مروحية النقل العسكري الروسية "مي - 17 في - 5"

تُطور روسيا أنواعا مختلفة من مروحيات النقل العسكري ومنها المروحية "مي - 17 في - 5"، التي يمكن الاعتماد عليها في نقل القوات والعتاد العسكري. 26.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-26T16:32+0000

2023-06-26T16:32+0000

2023-06-26T16:32+0000

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وتستطيع النسخة المطورة من المروحية "مي - 17" نقل الشحنات داخل المقصورة أو عن طريق التعليق الخارجي، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويمكن الاعتماد على "مي - 17" في دعم القوات المحمولة جوا خلال تنفيذ مهام تكتيكية، إضافة إلى دورها في مهام الاستطلاع ونقل مجموعات القوات الخاصة للتسلل داخل عمق العدو لتنفيذ هجمات محددة، إضافة إلى نقل الجرحى خلال القتال.ما هي المواصفات الفنية للمروحية "مي - 17 في - 5"؟ما هي المزايا العملياتية للمروحية "مي - 17 في - 5"؟ولفت الموقع إلى أن مروحية "مي - 17" مجهزة بقمرة قيادة إلكترونية متطورة تمكن الطيار من متابعة عملها على مدار الساعة بدقة عالية.هل يتم تسليح "مي - 17 في - 5"؟تمتلك "مي - 17" نظام دفاع ذاتي ضد الصواريخ الحرارية، التي تتبع الأهداف الجوية عن طريق الحرارة الناتجة عن محركاتها.كما تمتلك "مي - 17" نظام تسليح هجومي يضم:كما لفت الموقع إلى أنه يمكن استخدام مروحية "مي - 17" في مهام أخرى تشمل البحث والإنقاذ ومهام الإخلاء الجوي وإطفاء الحرائق.

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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن