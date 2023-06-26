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https://sputnikarabic.ae/20230626/ناريشكين-اتفاق-بين-كييف-واليونسكو-على-نقل-قطع-أثرية-من-دير-كييف--بيتشيرسكايا-لافرا-1078502314.html
ناريشكين: اتفاق بين كييف و"اليونيسكو" على نقل قطع أثرية من دير "كييف- بيتشيرسكايا لافرا"
ناريشكين: اتفاق بين كييف و"اليونيسكو" على نقل قطع أثرية من دير "كييف- بيتشيرسكايا لافرا"
أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم التوصل إلى اتفاق بين كييف ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) بشأن نقل قطع... 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T10:40+0000
2023-06-26T10:43+0000
العالم
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ونقل الجهاز عن مديره سيرغي ناريشكين، قوله: "تم التوصل إلى اتفاق بين سلطات كييف وممثلي "اليونيسكو" بشأن نقل قطع أثرية مسيحية ثمينة، بما في ذلك ذخائر قديسين، من دير "كييف- بيتشيرسكايا لافرا"، وتسليمها لاحقًا لمتاحف إيطاليا وفرنسا وألمانيا والفاتيكان، بحجة "حمايتها من الضربات الصاروخية الروسية".وأضاف ناريشكين أنه "بالنسبة لبلدنا، فإن الدفاع عن دير "كييف- بيتشيرسكايا لافرا" له بُعد روحي عميق ما يعني أن تصميمنا على إكمال العملية العسكرية الخاصة يزداد قوة".يذكر أنه على مدار العام الماضي، نظمت السلطات الأوكرانية أكبر موجة اضطهاد ضد الكنيسة الأوكرانية الأرثوذكسية القانونية، في التاريخ الحديث للبلاد.وبزعم علاقتها مع روسيا، قررت السلطات المحلية في مناطق مختلفة من أوكرانيا، حظر أنشطة الكنيسة الأوكرانية الأرثوذكسية، وتم طرح مشروع قانون بشأن الحظر الفعلي للكنيسة في أوكرانيا، للمناقشة في برلمان البلاد.كما فرضت السلطات عقوبات على بعض ممثلي رجال الدين التابعين للكنيسة الأوكرانية الأرثوذكسية، وشرع جهاز الأمن الأوكراني في فتح قضايا جنائية ضد رجال الدين في الكنيسة.ويجري الأمن الأوكراني عمليات تفتيش في أماكن إقامة الأساقفة والكهنة، في منازلهم وفي الكنائس والأديرة، بحثًا عن أدلة لـ"أنشطة مناهضة لأوكرانيا".وفي 11 مارس/آذار الماضي، توجه رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، البطريرك كيريل بطريرك موسكو وسائر روسيا، بنداء إلى رؤساء الكنائس الأرثوذكسية المحلية، وعدد من الشخصيات الدينية وممثلي المؤسسات الدولية، عبر فيه عن قلقه العميق، بخصوص ضغط الدولة المتفاقم على المسيحيين الأرثوذكس في أوكرانيا، واصفًا ممارسات المسؤولين الأوكرانيين، الذين طردوا رهبان دير "كييف- بيتشيرسكايا لافرا"، بالقمعية.
https://sputnikarabic.ae/20230626/سلطات-خيرسون-تنفي-حصول-نظام-كييف-على-موطئ-قدم-على-الضفة-اليسرى-لنهر-دنيبر-1078500507.html
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ناريشكين: اتفاق بين كييف و"اليونيسكو" على نقل قطع أثرية من دير "كييف- بيتشيرسكايا لافرا"

10:40 GMT 26.06.2023 (تم التحديث: 10:43 GMT 26.06.2023)
© AP Photo / Efrem Lukatskyدير كييف بيتشيرسك لافرا
دير كييف بيتشيرسك لافرا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم التوصل إلى اتفاق بين كييف ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) بشأن نقل قطع أثرية مسيحية ثمينة، بما في ذلك ذخائر قديسين، من دير"كييف- بيتشيرسكايا لافرا"، إلى الدول الغربية.
ونقل الجهاز عن مديره سيرغي ناريشكين، قوله: "تم التوصل إلى اتفاق بين سلطات كييف وممثلي "اليونيسكو" بشأن نقل قطع أثرية مسيحية ثمينة، بما في ذلك ذخائر قديسين، من دير "كييف- بيتشيرسكايا لافرا"، وتسليمها لاحقًا لمتاحف إيطاليا وفرنسا وألمانيا والفاتيكان، بحجة "حمايتها من الضربات الصاروخية الروسية".
وأضاف ناريشكين أنه "بالنسبة لبلدنا، فإن الدفاع عن دير "كييف- بيتشيرسكايا لافرا" له بُعد روحي عميق ما يعني أن تصميمنا على إكمال العملية العسكرية الخاصة يزداد قوة".
جسر فوق نهر دنيبر في ريف خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2023
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سلطات خيرسون تنفي حصول نظام كييف على "موطئ قدم" على الضفة اليسرى لنهر دنيبر
10:21 GMT
يذكر أنه على مدار العام الماضي، نظمت السلطات الأوكرانية أكبر موجة اضطهاد ضد الكنيسة الأوكرانية الأرثوذكسية القانونية، في التاريخ الحديث للبلاد.
وبزعم علاقتها مع روسيا، قررت السلطات المحلية في مناطق مختلفة من أوكرانيا، حظر أنشطة الكنيسة الأوكرانية الأرثوذكسية، وتم طرح مشروع قانون بشأن الحظر الفعلي للكنيسة في أوكرانيا، للمناقشة في برلمان البلاد.
كما فرضت السلطات عقوبات على بعض ممثلي رجال الدين التابعين للكنيسة الأوكرانية الأرثوذكسية، وشرع جهاز الأمن الأوكراني في فتح قضايا جنائية ضد رجال الدين في الكنيسة.
ويجري الأمن الأوكراني عمليات تفتيش في أماكن إقامة الأساقفة والكهنة، في منازلهم وفي الكنائس والأديرة، بحثًا عن أدلة لـ"أنشطة مناهضة لأوكرانيا".
وفي 11 مارس/آذار الماضي، توجه رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، البطريرك كيريل بطريرك موسكو وسائر روسيا، بنداء إلى رؤساء الكنائس الأرثوذكسية المحلية، وعدد من الشخصيات الدينية وممثلي المؤسسات الدولية، عبر فيه عن قلقه العميق، بخصوص ضغط الدولة المتفاقم على المسيحيين الأرثوذكس في أوكرانيا، واصفًا ممارسات المسؤولين الأوكرانيين، الذين طردوا رهبان دير "كييف- بيتشيرسكايا لافرا"، بالقمعية.
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