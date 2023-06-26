https://sputnikarabic.ae/20230626/نتنياهو-يجب-كبح-الطموح-الفلسطيني-لإقامة-دولة-1078490286.html
نتنياهو: يجب كبح الطموح الفلسطيني لإقامة دولة
نتنياهو: يجب كبح الطموح الفلسطيني لإقامة دولة
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يجب كبح الطموح الفلسطيني لإقامة دولة، مشددا في ذلك الوقت على حرص بلاده على عدم انهيار السلطة الفلسطينية، وفق... 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T07:04+0000
2023-06-26T07:04+0000
2023-06-26T07:04+0000
الأخبار
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
بنيامين نتنياهو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1d/1071718694_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_430e0c0130220ff0cf1e286eb53e515d.jpg
جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة "كان" الرسمية، اليوم الاثنين، عن نتنياهو خلال جلسة مغلقة عقدت مؤخرا في لجنة شؤون الأمن والخارجية بعدما سأله أحد أعضاء الكنيست في اللجنة حول علاقات إسرائيل مع السلطة الفلسطينية.وقال نتنياهو: "نستعد لليوم التالي لأبو مازن. نحن بحاجة للسلطة الفلسطينية ولا يمكننا السماح لها بالانهيار. كما أننا لا نريدها أن تنهار. نحن مستعدون لمساعدتها ماليا. لدينا مصلحة في استمرار عمل السلطة وحيث تنجح في العمل فهي تقوم بالمهمة لنا وليس لدينا مصلحة في سقوطها".وبخصوص الطموحات الفلسطينية بدولة مستقلة، قال نتنياهو: "طموحهم في إقامة دولة يجب قمعه"، وفق القناة الإسرائيلية.ويقود نتنياهو حكومة من أقصى اليمين في إسرائيل، تسعى لتعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وترفض بشكل قاطع مجرد الحديث عن إقامة دولة فلسطينية.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1d/1071718694_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_3e38a4ae3094533f85978cfadfebb021.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, بنيامين نتنياهو
الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, بنيامين نتنياهو
نتنياهو: يجب كبح الطموح الفلسطيني لإقامة دولة
تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يجب كبح الطموح الفلسطيني لإقامة دولة، مشددا في ذلك الوقت على حرص بلاده على عدم انهيار السلطة الفلسطينية، وفق إعلام عبري رسمي.
جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة "كان" الرسمية، اليوم الاثنين، عن نتنياهو خلال جلسة مغلقة عقدت مؤخرا في لجنة شؤون الأمن والخارجية بعدما سأله أحد أعضاء الكنيست في اللجنة حول علاقات إسرائيل مع السلطة الفلسطينية.
وقال نتنياهو
: "نستعد لليوم التالي لأبو مازن. نحن بحاجة للسلطة الفلسطينية ولا يمكننا السماح لها بالانهيار. كما أننا لا نريدها أن تنهار. نحن مستعدون لمساعدتها ماليا. لدينا مصلحة في استمرار عمل السلطة وحيث تنجح في العمل فهي تقوم بالمهمة لنا وليس لدينا مصلحة في سقوطها".
وبخصوص الطموحات الفلسطينية بدولة مستقلة، قال نتنياهو: "طموحهم في إقامة دولة يجب قمعه"، وفق القناة الإسرائيلية.
ويقود نتنياهو حكومة من أقصى اليمين في إسرائيل
، تسعى لتعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وترفض بشكل قاطع مجرد الحديث عن إقامة دولة فلسطينية.