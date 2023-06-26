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نتنياهو: يجب كبح الطموح الفلسطيني لإقامة دولة
نتنياهو: يجب كبح الطموح الفلسطيني لإقامة دولة
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يجب كبح الطموح الفلسطيني لإقامة دولة، مشددا في ذلك الوقت على حرص بلاده على عدم انهيار السلطة الفلسطينية، وفق... 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T07:04+0000
2023-06-26T07:04+0000
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بنيامين نتنياهو
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جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة "كان" الرسمية، اليوم الاثنين، عن نتنياهو خلال جلسة مغلقة عقدت مؤخرا في لجنة شؤون الأمن والخارجية بعدما سأله أحد أعضاء الكنيست في اللجنة حول علاقات إسرائيل مع السلطة الفلسطينية.وقال نتنياهو: "نستعد لليوم التالي لأبو مازن. نحن بحاجة للسلطة الفلسطينية ولا يمكننا السماح لها بالانهيار. كما أننا لا نريدها أن تنهار. نحن مستعدون لمساعدتها ماليا. لدينا مصلحة في استمرار عمل السلطة وحيث تنجح في العمل فهي تقوم بالمهمة لنا وليس لدينا مصلحة في سقوطها".وبخصوص الطموحات الفلسطينية بدولة مستقلة، قال نتنياهو: "طموحهم في إقامة دولة يجب قمعه"، وفق القناة الإسرائيلية.ويقود نتنياهو حكومة من أقصى اليمين في إسرائيل، تسعى لتعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وترفض بشكل قاطع مجرد الحديث عن إقامة دولة فلسطينية.
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الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, بنيامين نتنياهو
الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, بنيامين نتنياهو

نتنياهو: يجب كبح الطموح الفلسطيني لإقامة دولة

07:04 GMT 26.06.2023
© AP Photo / Oren Zivرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2023
© AP Photo / Oren Ziv
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يجب كبح الطموح الفلسطيني لإقامة دولة، مشددا في ذلك الوقت على حرص بلاده على عدم انهيار السلطة الفلسطينية، وفق إعلام عبري رسمي.
جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة "كان" الرسمية، اليوم الاثنين، عن نتنياهو خلال جلسة مغلقة عقدت مؤخرا في لجنة شؤون الأمن والخارجية بعدما سأله أحد أعضاء الكنيست في اللجنة حول علاقات إسرائيل مع السلطة الفلسطينية.
وقال نتنياهو: "نستعد لليوم التالي لأبو مازن. نحن بحاجة للسلطة الفلسطينية ولا يمكننا السماح لها بالانهيار. كما أننا لا نريدها أن تنهار. نحن مستعدون لمساعدتها ماليا. لدينا مصلحة في استمرار عمل السلطة وحيث تنجح في العمل فهي تقوم بالمهمة لنا وليس لدينا مصلحة في سقوطها".
وبخصوص الطموحات الفلسطينية بدولة مستقلة، قال نتنياهو: "طموحهم في إقامة دولة يجب قمعه"، وفق القناة الإسرائيلية.
ويقود نتنياهو حكومة من أقصى اليمين في إسرائيل، تسعى لتعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وترفض بشكل قاطع مجرد الحديث عن إقامة دولة فلسطينية.
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