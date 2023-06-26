https://sputnikarabic.ae/20230626/وزير-الشؤون-الإسلامية-السعودي-يوجه-رسالة-إلى-الحجاج-الروس-1078501724.html

وزير الشؤون الإسلامية السعودي يوجه رسالة إلى الحجاج الروس

وزير الشؤون الإسلامية السعودي يوجه رسالة إلى الحجاج الروس

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، رسالة إلى الحجاج الروس هذا العام. 26.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-26T10:20+0000

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وقال آل الشيخ في تصريح لـ "سبوتنيك": "أتمنى للإخوة الحجاج الروس حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا".وأضاف: "أتمنى لهم أيضا التوفيق والرجوع إلى وطنهم روسيا وهم في صحة وعافية وقد أدوا ركنا من أركان الإسلام".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين (الثامن من ذي الحجة)، بدأ الحجاج أداء مناسك الحج بقضاء يوم التروية في مشعر منى، الذي شهد منذ وقت مبكر من الأمس استعدادات خدمية واسعة ومتطورة.إن موسم الحج الحالي، هو الأول الذي يشهد عودة كاملة للحجاج منذ جائحة كورونا، ويتوقع أن يشهد أكثر من مليوني حاج من 160 دولة.

https://sputnikarabic.ae/20230612/السعودية-تعلن-وصول-أول-فوجين-من-حجاج-روسيا-وأوزبكستان-إلى-مكة-1078019410.html

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