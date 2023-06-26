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https://sputnikarabic.ae/20230626/وكالات-تكشف-موعد-بدء-مفاوضات-السلام-بشأن-أوكرانيا-1078496544.html
وكالات تكشف موعد بدء مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا
وكالات تكشف موعد بدء مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا
كشفت وسائل إعلام ألمانية عن موعد بدء المفاوضات الرسمية لحل النزاع في أوكرانيا. 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T09:20+0000
2023-06-26T09:20+0000
العالم
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وبحسب إعلام ألماني، قد تجري المفاوضات الرسمية لحل النزاع في أوكرانيا في شهر يوليو/تموز.وذكرت شبكة "ARD" أن اجتماعا دوليا بشأن أوكرانيا عقد في كوبنهاغن، يوم السبت، "في سرية تامة" بمشاركة دبلوماسيين من الدول الغربية، فضلا عن ممثلين من البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا.وأشارت القناة التلفزيونية إلى أن هدف الغرب هو تلقي دعم دول "بريكس"، التي لا تزال محايدة في الوضع حول أوكرانيا. وعقدت المحادثات بمبادرة من كييف.في 23 يونيو/حزيران، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي للصحفيين، أن أوكرانيا بدأت اجتماعا لممثلي الدول الغربية مع زملاء من دول الجنوب العالمي، في 24 يونيو، في كوبنهاغن.في وقت سابق، ذكرت "بلومبرغ" ، نقلاً عن مصادر، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وممثلي المفوضية الأوروبية، و"مبعوثين من جنوب أفريقيا والبرازيل والهند"، فضلاً عن "أحد كبار المسؤولين الأوكرانيين" من المتوقع أن يشاركوا في المحادثات.وفي وقت سابق، عقد وفد تمثيلي من القادة الأفارقة اجتماعًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في سان بطرسبورغ، وجاء الوفد من كييف، حيث عقد اجتماعا مع فلاديمير زيلينسكي. وضم الوفد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس جزر القمر عثمان غزالي، والرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما. وقدمت المبادرة الأفريقية لحل الأزمة الأوكرانية والمكونة من 10 نقاط. وهي تتعلق بالضمانات الأمنية، وحرية حركة الحبوب عبر البحر الأسود، وإطلاق سراح أسرى الحرب، والبدء المبكر للمفاوضات.
https://sputnikarabic.ae/20230626/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-محور-كراسني-ليمان-1078495574.html
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العالم
العالم

وكالات تكشف موعد بدء مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا

09:20 GMT 26.06.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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كشفت وسائل إعلام ألمانية عن موعد بدء المفاوضات الرسمية لحل النزاع في أوكرانيا.
وبحسب إعلام ألماني، قد تجري المفاوضات الرسمية لحل النزاع في أوكرانيا في شهر يوليو/تموز.
وذكرت شبكة "ARD" أن اجتماعا دوليا بشأن أوكرانيا عقد في كوبنهاغن، يوم السبت، "في سرية تامة" بمشاركة دبلوماسيين من الدول الغربية، فضلا عن ممثلين من البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا.
وأشارت القناة التلفزيونية إلى أن هدف الغرب هو تلقي دعم دول "بريكس"، التي لا تزال محايدة في الوضع حول أوكرانيا. وعقدت المحادثات بمبادرة من كييف.
القوات الأوكرنية تطلق النار على مواقع المدافعين عن جمهورية دونيتسك الشعبية قرب بلدة أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن مواقعها على محور كراسني ليمان
09:00 GMT
في 23 يونيو/حزيران، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي للصحفيين، أن أوكرانيا بدأت اجتماعا لممثلي الدول الغربية مع زملاء من دول الجنوب العالمي، في 24 يونيو، في كوبنهاغن.
في وقت سابق، ذكرت "بلومبرغ" ، نقلاً عن مصادر، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وممثلي المفوضية الأوروبية، و"مبعوثين من جنوب أفريقيا والبرازيل والهند"، فضلاً عن "أحد كبار المسؤولين الأوكرانيين" من المتوقع أن يشاركوا في المحادثات.
وفي وقت سابق، عقد وفد تمثيلي من القادة الأفارقة اجتماعًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في سان بطرسبورغ، وجاء الوفد من كييف، حيث عقد اجتماعا مع فلاديمير زيلينسكي. وضم الوفد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس جزر القمر عثمان غزالي، والرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما. وقدمت المبادرة الأفريقية لحل الأزمة الأوكرانية والمكونة من 10 نقاط. وهي تتعلق بالضمانات الأمنية، وحرية حركة الحبوب عبر البحر الأسود، وإطلاق سراح أسرى الحرب، والبدء المبكر للمفاوضات.
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