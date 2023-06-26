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https://sputnikarabic.ae/20230626/-وزيرا-دفاع-الكويت-والعراق-يبحثان-التطورات-الإقليمية-والعلاقات-الثنائية--1078488738.html
وزيرا دفاع الكويت والعراق يبحثان التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية
وزيرا دفاع الكويت والعراق يبحثان التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية
أجرى الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي، اتصالا هاتفيا مع ثابت العباسي، وزير الدفاع العراقي، يوم الأحد. 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T02:13+0000
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وخلال الاتصال، تم مناقشة التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الأركان الكويتية.كما أعرب الشيخ أحمد الفهد عن شكره وتقديره لنظيره العراقي على هذا الاتصال، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تربط دولتي الكويت والعراق.يأتي هذا الاتصال في إطار تعزيز التعاون والتواصل بين البلدين في المجال العسكري والأمني، بهدف تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.
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الكويت, العراق, العالم العربي
الكويت, العراق, العالم العربي

وزيرا دفاع الكويت والعراق يبحثان التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية

02:13 GMT 26.06.2023
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYAT / الجيش الكويتي
الجيش الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2023
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYAT /
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أجرى الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي، اتصالا هاتفيا مع ثابت العباسي، وزير الدفاع العراقي، يوم الأحد.
وخلال الاتصال، تم مناقشة التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الأركان الكويتية.
كما أعرب الشيخ أحمد الفهد عن شكره وتقديره لنظيره العراقي على هذا الاتصال، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تربط دولتي الكويت والعراق.
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يأتي هذا الاتصال في إطار تعزيز التعاون والتواصل بين البلدين في المجال العسكري والأمني، بهدف تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.
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