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https://sputnikarabic.ae/20230627/إيه-إس-بندقية-هجومية-روسية-للمهام-الخاصة-1078544193.html
"إيه إس"... بندقية هجومية روسية للمهام الخاصة
"إيه إس"... بندقية هجومية روسية للمهام الخاصة
تمتلك البندقية الهجومية الروسية "إيه إس" نظام إطلاق فردي وآلي يتم التحكم فيه عن طريق ذراع خاص خلف الزناد، إضافة إلى إمكانية تزويدها بأنواع مختلفة من أجهزة... 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T13:43+0000
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وتم تصميم البندقية بكاتم صوت ومانع لهب ودبشك معدني قابل للطي، وهو ما يجعله تجمع بين صغر الحجم وخفة الوزن.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

"إيه إس"... بندقية هجومية روسية للمهام الخاصة

13:43 GMT 27.06.2023
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تمتلك البندقية الهجومية الروسية "إيه إس" نظام إطلاق فردي وآلي يتم التحكم فيه عن طريق ذراع خاص خلف الزناد، إضافة إلى إمكانية تزويدها بأنواع مختلفة من أجهزة الرؤية، ويمكنها إطلاق نوعين من الطلقات الأولى خارقة للدروع والثانية مخصصة لمهام القنص.
وتم تصميم البندقية بكاتم صوت ومانع لهب ودبشك معدني قابل للطي، وهو ما يجعله تجمع بين صغر الحجم وخفة الوزن.
إيه إس... بندقية هجومية روسية للمهام الخاصة - سبوتنيك عربي
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