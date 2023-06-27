https://sputnikarabic.ae/20230627/الأمم-المتحدة-تتوقع-تجاوز-عدد-الفارين-من-الصراع-في-السودان-المليون-شخص-1078548365.html
الأمم المتحدة تتوقع تجاوز عدد الفارين من الصراع في السودان "المليون" شخص
الأمم المتحدة تتوقع تجاوز عدد الفارين من الصراع في السودان "المليون" شخص
أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، أن عدد الفارين من السودان قد يتجاوز المليون شخص نتيجة للصراع الدائر في البلاد. 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T15:10+0000
2023-06-27T15:10+0000
2023-06-27T15:10+0000
قوات الدعم السريع السودانية
أخبار السودان اليوم
اتفاق السودان
المجلس السيادي في السودان
العالم العربي
الأخبار
منظمة الأمم المتحدة
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وأفاد الموقع الإلكتروني الإخباري "نيوز 24"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أوضحت أن عدد النازحين عبر الحدود مع السودان جراء الصراع الدائر في البلاد قد يتجاوز التوقعات السابقة ويزيد عن المليون شخص.وتسبب الصراع الدائر في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، والذي بدأ في الخامس عشر من شهر أبريل/ نيسان الماضي، في فرار ما يزيد عن 600 ألف شخص إلى دول مجاورة، جنوب السودان وتشاد ومصر وجمهورية أفريقيا الوسطى.ونقل الموقع عن رؤوف مازو، مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات، أنه نظرا لاستمرار الصراع في السودان، فإنه من المتوقع زيادة هذا العدد إلى المليون شخص.وكانت السلطات السودانية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، فرض حظر تجوّل بدءًا من أمس الاثنين إلى حين إشعار آخر.وأفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، بأن "لجنة أمن محلية كادقلي برئاسة المدير التنفيذي سليمان كندا، أعلنت فرض حالة حظر التجوال اعتبارًا من أمس الاثنين، يبدأ من السادسة مساء إلى السادسة صباحًا، ويسري هذا القرار إلى حين إشعار آخر".وكان قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أعلن أمس الاثنين، هدنة من طرف واحد يوم عرفة وأول أيام عيد الأضحى، لوقف القتال مع الجيش السوداني خلال تلك الفترة.وقال دقلو في تسجيل صوتي، إن "الحرب فُرضت علينا وليست ضد الجيش السوداني بل ضد بقايا النظام البائد"، مشددًا: "مستعدون لتوفير الحماية والمساعدة للشعب السوداني"، ونوّه: "شكّلنا لجنة خاصة لمعاقبة من ارتكب مخالفات ضد المواطنين".ومنذ 15 أبريل الماضي، تدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.واتفق طرفا النزاع عدة مرات على وقفٍ لإطلاق النار دون التقيد به.
https://sputnikarabic.ae/20230627/قوات-الدعم-السريع-تطلق-سراح-100-أسير-من-الجيش-السوداني-1078545320.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, العالم العربي, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة
قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, العالم العربي, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة تتوقع تجاوز عدد الفارين من الصراع في السودان "المليون" شخص
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أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، أن عدد الفارين من السودان قد يتجاوز المليون شخص نتيجة للصراع الدائر في البلاد.
وأفاد الموقع
الإلكتروني الإخباري "نيوز 24"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أوضحت أن عدد النازحين عبر الحدود مع السودان جراء الصراع الدائر في البلاد قد يتجاوز التوقعات السابقة ويزيد عن المليون شخص.
وتسبب الصراع الدائر في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، والذي بدأ في الخامس عشر من شهر أبريل/ نيسان الماضي، في فرار ما يزيد عن 600 ألف شخص إلى دول مجاورة، جنوب السودان وتشاد ومصر وجمهورية أفريقيا الوسطى.
ونقل الموقع عن رؤوف مازو، مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات، أنه نظرا لاستمرار الصراع في السودان، فإنه من المتوقع زيادة هذا العدد إلى المليون شخص.
وكانت السلطات السودانية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، فرض حظر تجوّل بدءًا من أمس الاثنين إلى حين إشعار آخر.
وأفادت وكالة
الأنباء السودانية "سونا"، بأن "لجنة أمن محلية كادقلي برئاسة المدير التنفيذي سليمان كندا، أعلنت فرض حالة حظر التجوال اعتبارًا من أمس الاثنين، يبدأ من السادسة مساء إلى السادسة صباحًا، ويسري هذا القرار إلى حين إشعار آخر".
وكان قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أعلن أمس الاثنين، هدنة من طرف واحد
يوم عرفة وأول أيام عيد الأضحى، لوقف القتال مع الجيش السوداني خلال تلك الفترة.
وقال دقلو في تسجيل صوتي، إن "الحرب فُرضت علينا وليست ضد الجيش السوداني بل ضد بقايا النظام البائد"، مشددًا: "مستعدون لتوفير الحماية والمساعدة للشعب السوداني
"، ونوّه: "شكّلنا لجنة خاصة لمعاقبة من ارتكب مخالفات ضد المواطنين".
ومنذ 15 أبريل الماضي، تدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية
، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
واتفق طرفا النزاع عدة مرات على وقفٍ لإطلاق النار دون التقيد به.