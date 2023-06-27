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الأمم المتحدة: عشرات الأوكرانيين تعرضوا للتعذيب في معتقلات نظام كييف السرية
https://sputnikarabic.ae/20230627/الأمم-المتحدة-عشرات-الأوكرانيين-تعرضوا-للتعذيب-في-المعتقلات-الأوكرانية-السرية-1078533778.html
الأمم المتحدة: عشرات الأوكرانيين تعرضوا للتعذيب في معتقلات نظام كييف السرية
الأمم المتحدة: عشرات الأوكرانيين تعرضوا للتعذيب في معتقلات نظام كييف السرية
أكدت الأمم المتحدة في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، أن عشرات الأوكرانيين تعرضوا للتعذيب في معتقلات سرية تابعة لنظام كييف. 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T08:50+0000
2023-06-27T08:53+0000
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وأشارت الأمم المتحدة إلى أن نظام كييف زج بالمدنيين الذين شاركوا في تقديم المساعدات الإنسانية على الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، بالسجون والمعتقلات.
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الأمم المتحدة: عشرات الأوكرانيين تعرضوا للتعذيب في معتقلات نظام كييف السرية

08:50 GMT 27.06.2023 (تم التحديث: 08:53 GMT 27.06.2023)
© AP Photo / Muhammed Muheisen / سجن
سجن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
© AP Photo / Muhammed Muheisen /
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يتبع
أكدت الأمم المتحدة في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، أن عشرات الأوكرانيين تعرضوا للتعذيب في معتقلات سرية تابعة لنظام كييف.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن نظام كييف زج بالمدنيين الذين شاركوا في تقديم المساعدات الإنسانية على الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، بالسجون والمعتقلات.
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