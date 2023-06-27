https://sputnikarabic.ae/20230627/الأمم-المتحدة-عشرات-الأوكرانيين-تعرضوا-للتعذيب-في-المعتقلات-الأوكرانية-السرية-1078533778.html
الأمم المتحدة: عشرات الأوكرانيين تعرضوا للتعذيب في معتقلات نظام كييف السرية
الأمم المتحدة: عشرات الأوكرانيين تعرضوا للتعذيب في معتقلات نظام كييف السرية
أكدت الأمم المتحدة في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، أن عشرات الأوكرانيين تعرضوا للتعذيب في معتقلات سرية تابعة لنظام كييف. 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T08:50+0000
2023-06-27T08:50+0000
2023-06-27T08:53+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102825/61/1028256120_0:68:1300:799_1920x0_80_0_0_708ce4def9f8157730eaa48f954a212c.jpg
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن نظام كييف زج بالمدنيين الذين شاركوا في تقديم المساعدات الإنسانية على الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، بالسجون والمعتقلات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102825/61/1028256120_72:0:1228:867_1920x0_80_0_0_3722023ee29a9e5e8663cb4ddabc4b6a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الأمم المتحدة: عشرات الأوكرانيين تعرضوا للتعذيب في معتقلات نظام كييف السرية
08:50 GMT 27.06.2023 (تم التحديث: 08:53 GMT 27.06.2023) تابعنا عبر
يتبع
أكدت الأمم المتحدة في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، أن عشرات الأوكرانيين تعرضوا للتعذيب في معتقلات سرية تابعة لنظام كييف.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن نظام كييف زج بالمدنيين الذين شاركوا في تقديم المساعدات الإنسانية على الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، بالسجون والمعتقلات.