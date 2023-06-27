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https://sputnikarabic.ae/20230627/البعثة-الروسية-الاستخبارات-الأمريكية-تحاول-تجنيد-دبلوماسيين-روس-في-الأمم-المتحدة-1078528463.html
البعثة الروسية: الاستخبارات الأمريكية تحاول تجنيد دبلوماسيين روس في الأمم المتحدة
البعثة الروسية: الاستخبارات الأمريكية تحاول تجنيد دبلوماسيين روس في الأمم المتحدة
أعلنت نائبة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ماريا زابولوتسكايا، في اجتماع للجنة العلاقات من قبل الدولة المضيفة، أن وكالات الاستخبارات الأمريكية تحاول... 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T01:54+0000
2023-06-27T01:54+0000
منظمة الأمم المتحدة
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
روسيا
تجنيد
الولايات المتحدة الأمريكية
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت زابولوتسكايا، "تشير المعلومات المحدثة التي قدمناها إلى أن الولايات المتحدة تواصل عن قصد تطبيق مجموعة كاملة من التدابير والقيود على بعثتنا الدائمة وموظفيها، بهدف الحد من فعالية تفاعلنا مع الأمم المتحدة".ولفت إلى أن هناك أكثر من ذلك، حيث الأجهزة الأمنية الأمريكية الضغط النفسي على الدبلوماسيين الروس.وأضافت نائبة مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، "كيف يمكن تفسير أساليب التجنيد التي تتزايد في إصرارها من قبل وكالات الاستخبارات المحلية التي تتوجه إلى الموظفين (الروس في البعثة) في الشارع وفي المطار".
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منظمة الأمم المتحدة, مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا, روسيا, تجنيد, الولايات المتحدة الأمريكية
منظمة الأمم المتحدة, مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا, روسيا, تجنيد, الولايات المتحدة الأمريكية

البعثة الروسية: الاستخبارات الأمريكية تحاول تجنيد دبلوماسيين روس في الأمم المتحدة

01:54 GMT 27.06.2023
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مبنى الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
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أعلنت نائبة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ماريا زابولوتسكايا، في اجتماع للجنة العلاقات من قبل الدولة المضيفة، أن وكالات الاستخبارات الأمريكية تحاول تجنيد دبلوماسيين روس يعملون في البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت زابولوتسكايا، "تشير المعلومات المحدثة التي قدمناها إلى أن الولايات المتحدة تواصل عن قصد تطبيق مجموعة كاملة من التدابير والقيود على بعثتنا الدائمة وموظفيها، بهدف الحد من فعالية تفاعلنا مع الأمم المتحدة".
ولفت إلى أن هناك أكثر من ذلك، حيث الأجهزة الأمنية الأمريكية الضغط النفسي على الدبلوماسيين الروس.
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وأضافت نائبة مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، "كيف يمكن تفسير أساليب التجنيد التي تتزايد في إصرارها من قبل وكالات الاستخبارات المحلية التي تتوجه إلى الموظفين (الروس في البعثة) في الشارع وفي المطار".
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