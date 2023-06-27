https://sputnikarabic.ae/20230627/البيت-الأبيض-بايدن-يدعو-ميلوني-لزيارة-واشنطن-1078528262.html
البيت الأبيض: بايدن يدعو ميلوني لزيارة واشنطن
البيت الأبيض: بايدن يدعو ميلوني لزيارة واشنطن
أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دعا رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى واشنطن. 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T00:50+0000
2023-06-27T00:50+0000
2023-06-27T00:50+0000
البيت الأبيض
جو بايدن
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للرئيس الأمريكي عقب المحادثة الهاتفية بين بايدن وميلوني، إن "الرئيس بايدن دعا رئيسة الوزراء ميلوني لزيارة البيت الأبيض في يوليووذكر المكتب الصحفي أيضاً، أن بايدن وميلوني ناقشا خلال الاتصال الوضع في أوكرانيا وقمة الناتو المقبلة.هذا وتستضيف العاصمة الليتوانية فيلنيوس قمة حلف شمال الأطلس "الناتو" يومي 11 و 12 يوليو/تموز المقبل.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
البيت الأبيض, جو بايدن, العالم
البيت الأبيض, جو بايدن, العالم
البيت الأبيض: بايدن يدعو ميلوني لزيارة واشنطن
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أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دعا رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى واشنطن.
واشنطن - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للرئيس الأمريكي عقب المحادثة الهاتفية بين بايدن وميلوني، إن "الرئيس بايدن دعا رئيسة الوزراء ميلوني لزيارة البيت الأبيض في يوليو
وذكر المكتب الصحفي أيضاً، أن بايدن وميلوني ناقشا خلال الاتصال الوضع في أوكرانيا وقمة الناتو المقبلة.
هذا وتستضيف العاصمة الليتوانية فيلنيوس قمة حلف شمال الأطلس "الناتو" يومي 11 و 12 يوليو/تموز المقبل.