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https://sputnikarabic.ae/20230627/البيت-الأبيض-بايدن-يدعو-ميلوني-لزيارة-واشنطن-1078528262.html
البيت الأبيض: بايدن يدعو ميلوني لزيارة واشنطن
البيت الأبيض: بايدن يدعو ميلوني لزيارة واشنطن
أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دعا رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى واشنطن. 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T00:50+0000
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البيت الأبيض
جو بايدن
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للرئيس الأمريكي عقب المحادثة الهاتفية بين بايدن وميلوني، إن "الرئيس بايدن دعا رئيسة الوزراء ميلوني لزيارة البيت الأبيض في يوليووذكر المكتب الصحفي أيضاً، أن بايدن وميلوني ناقشا خلال الاتصال الوضع في أوكرانيا وقمة الناتو المقبلة.هذا وتستضيف العاصمة الليتوانية فيلنيوس قمة حلف شمال الأطلس "الناتو" يومي 11 و 12 يوليو/تموز المقبل.
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البيت الأبيض, جو بايدن, العالم
البيت الأبيض, جو بايدن, العالم

البيت الأبيض: بايدن يدعو ميلوني لزيارة واشنطن

00:50 GMT 27.06.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANالبيت الأبيض 7 فبراير 2023
البيت الأبيض 7 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دعا رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى واشنطن.
واشنطن - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للرئيس الأمريكي عقب المحادثة الهاتفية بين بايدن وميلوني، إن "الرئيس بايدن دعا رئيسة الوزراء ميلوني لزيارة البيت الأبيض في يوليو
وذكر المكتب الصحفي أيضاً، أن بايدن وميلوني ناقشا خلال الاتصال الوضع في أوكرانيا وقمة الناتو المقبلة.
هذا وتستضيف العاصمة الليتوانية فيلنيوس قمة حلف شمال الأطلس "الناتو" يومي 11 و 12 يوليو/تموز المقبل.
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