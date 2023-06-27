https://sputnikarabic.ae/20230627/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-أحد-جنوده-في-إطلاق-نار-خلال-مناورات-عسكرية-1078530510.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في إطلاق نار خلال مناورات عسكرية
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في إطلاق نار خلال مناورات عسكرية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل أحد جنوده في إطلاق نار خلال مناورات عسكرية. 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T05:57+0000
2023-06-27T05:57+0000
2023-06-27T05:57+0000
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وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "جنديا مقاتلا سقط الليلة الماضية نتيجة حادثة إطلاق نار لجيش الدفاع خلال تدريب في إحدى الثكنات العسكرية الكائنة وسط البلاد".وأضاف أن "أسباب الحادث ومسبباته قيد الفحص في الميدان من قبل القادة"، مشيرا إلى أن الشرطة العسكرية شرعت بالتحقيق.وكانت مجموعة فلسطينية مسلحة بثت، يوم أمس الاثنين، مقطع فيديو لما قالت إنها عملية إطلاق صواريخ على مستوطنة إسرائيلية قرب جنين شمالي الضفة الغربية.وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "نشرت مجموعة على "تلغرام" تسمى "كتيبة العياش" المرتبطة بكتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة "حماس")، يوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر محاولة إطلاق صاروخين من طراز "قسام - 1" من جنين باتجاه موشاف رام أون في منطقة المجلس الإقليمي جلبوع".وكتب على اللافتة الموضوعة بجانب الصاروخ: "كتيبة العياش- قصف مغتصبات غلاف جنين، في مرج بن عامر بصواريخ قسام 1، الاثنين 26 يونيو/ حزيران 2023، والقادم أعظم... الضفة درع القدس".وأضافت القناة أن الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتحقق حاليا من صحة ما ورد في الفيديو.وفي مايو/أيار الماضي، نشرت المجموعة المسلحة نفسها، مقطع فيديو قالت إنه يوثق لإطلاق صاروخ باتجاه مستوطنة شاكيد شمالي الضفة الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230626/حزب-الله-ينشر-مشاهد-إسقاط-الطائرة-المسيرة-الإسرائيلية-جنوبي-لبنان-صور-وفيديو-1078514385.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في إطلاق نار خلال مناورات عسكرية
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل أحد جنوده في إطلاق نار خلال مناورات عسكرية.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "جنديا مقاتلا سقط الليلة الماضية نتيجة حادثة إطلاق نار لجيش الدفاع خلال تدريب في إحدى الثكنات العسكرية الكائنة وسط البلاد".
وأضاف أن "أسباب الحادث ومسبباته قيد الفحص في الميدان من قبل القادة"، مشيرا إلى أن الشرطة العسكرية شرعت بالتحقيق.
وكانت مجموعة فلسطينية مسلحة بثت، يوم أمس الاثنين، مقطع فيديو لما قالت إنها عملية إطلاق صواريخ على مستوطنة إسرائيلية
قرب جنين شمالي الضفة الغربية.
وقالت قناة
"كان" الإسرائيلية الرسمية: "نشرت مجموعة على "تلغرام" تسمى "كتيبة العياش" المرتبطة بكتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة "حماس")، يوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر محاولة إطلاق صاروخين من طراز "قسام - 1" من جنين باتجاه موشاف رام أون في منطقة المجلس الإقليمي جلبوع".
وكتب على اللافتة الموضوعة بجانب الصاروخ: "كتيبة العياش- قصف مغتصبات غلاف جنين، في مرج بن عامر بصواريخ قسام 1، الاثنين 26 يونيو/ حزيران 2023، والقادم أعظم... الضفة درع القدس".
وأضافت القناة أن الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتحقق حاليا من صحة ما ورد في الفيديو.
وفي مايو/أيار الماضي، نشرت المجموعة المسلحة نفسها، مقطع فيديو قالت إنه يوثق لإطلاق صاروخ
باتجاه مستوطنة شاكيد شمالي الضفة الغربية.