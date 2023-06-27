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https://sputnikarabic.ae/20230627/الحرس-الوطني-الروسي-يعتزم-التزود-بأسلحة-ثقيلة-1078541922.html
الحرس الوطني الروسي يعتزم التزود بأسلحة ثقيلة
الحرس الوطني الروسي يعتزم التزود بأسلحة ثقيلة
أعلن قائد الحرس الوطني الروسي، فيكتور زولوتوف، اليوم الثلاثاء، أنه بحث مع الرئيس، فلاديمير بوتين، تسليح قوات الحرس الوطني بأسلحة ثقيلة، بما فيها الدبابات. 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T13:10+0000
2023-06-27T13:10+0000
روسيا
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وقال زولوتوف للصحفيين: "سنطرح مسألة أنه في الحملة الشيشانية كانت لدينا دبابات، والآن ليست لدينا سندخلها في تسليح القوات"، مشيراً إلى أن توقيت التسليح بهذا الصدد سيتوقف على التمويل المالي.ورداً على سؤال إن كان قد بحث هذا الأمر مع الرئيس بوتين، أجاب زولوتوف: "بحثنا هذا الأمر بالتأكيد".وفي هذا الصدد، أكد قائد الحرس الوطني أن التمرد لم يكن ليحقق أي تقدم في موسكو "المنطقة الحمراء بدأت عند تولا، عندما كانوا في ضواحي ليبيتسك، أصبح واضحا وكنا متأكدين بأننا سننتصر".وأشار زولوتوف الى أنه "لو أنهم قدموا إلى موسكو كانت ستسيل دماء كثيرة، ولكنهم لم يكونوا قادرين على أن يستولوا على موسكو".
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روسيا
روسيا

الحرس الوطني الروسي يعتزم التزود بأسلحة ثقيلة

13:10 GMT 27.06.2023
© Sputnik . Aleksei Sukhorukov /  / الانتقال إلى بنك الصورأفراد الحرس الوطني الروسي
أفراد الحرس الوطني الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
© Sputnik . Aleksei Sukhorukov /
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أعلن قائد الحرس الوطني الروسي، فيكتور زولوتوف، اليوم الثلاثاء، أنه بحث مع الرئيس، فلاديمير بوتين، تسليح قوات الحرس الوطني بأسلحة ثقيلة، بما فيها الدبابات.
وقال زولوتوف للصحفيين: "سنطرح مسألة أنه في الحملة الشيشانية كانت لدينا دبابات، والآن ليست لدينا سندخلها في تسليح القوات"، مشيراً إلى أن توقيت التسليح بهذا الصدد سيتوقف على التمويل المالي.
ورداً على سؤال إن كان قد بحث هذا الأمر مع الرئيس بوتين، أجاب زولوتوف: "بحثنا هذا الأمر بالتأكيد".
وفي هذا الصدد، أكد قائد الحرس الوطني أن التمرد لم يكن ليحقق أي تقدم في موسكو "المنطقة الحمراء بدأت عند تولا، عندما كانوا في ضواحي ليبيتسك، أصبح واضحا وكنا متأكدين بأننا سننتصر".
وأشار زولوتوف الى أنه "لو أنهم قدموا إلى موسكو كانت ستسيل دماء كثيرة، ولكنهم لم يكونوا قادرين على أن يستولوا على موسكو".
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