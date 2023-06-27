https://sputnikarabic.ae/20230627/الخارجية-الروسية-والسفير-الأرميني-يبحثان-ناغورني-قره-باغ-1078528141.html
الخارجية الروسية والسفير الأرميني يبحثان ناغورني قره باغ
الخارجية الروسية والسفير الأرميني يبحثان ناغورني قره باغ
ذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين، والسفير الأرميني فاغارشاك هاروتيونيان ناقشا الوضع حول ناغورني قره باغ. 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T00:07+0000
2023-06-27T00:07+0000
2023-06-27T00:21+0000
ناغورني قره باغ
الخارجية الروسية
روسيا
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وقارن الجانبان الملاحظات المتعلقة بالمسائل العاجلة المدرجة في جدول الأعمال الثنائي، وتطورات الوضع في ممر لاتشين وحول ناغورني قره باغ بشكل عام، وفقا للبيان.نهاية مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في لقاء ثلاثي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن الوضع في ناغورني قره باغ يتطور نحو تسوية.وقال بوتين: "بشكل عام، في رأيي، وبغض النظر عن أي صعوبات ومشكلات بالرغم من أنها كافية، إلا أن الوضع يتطور نحو تسوية، أحد هذه المجالات هو العمل في مجال توصيلات النقل".اندلع الصراع المستمر منذ عقود بين أرمينيا وأذربيجان حول ناغورني قره باغ في سبتمبر 2020، وهو أسوأ تصعيد منذ التسعينيات.وانتهت الأعمال العدائية بإعلان وقف إطلاق النار الثلاثي الذي توسطت فيه روسيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.واتفقت الدولتان السوفييتيتان السابقتان على نشر قوات حفظ سلام روسية في المنطقة، منذ ذلك الحين، كانت هناك اشتباكات عرضية على طول الحدود.
https://sputnikarabic.ae/20230525/بوتين-الوضع-في-قره-باغ-يتطور-نحو-التسوية-1077434415.html
ناغورني قره باغ
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ناغورني قره باغ, الخارجية الروسية, روسيا
ناغورني قره باغ, الخارجية الروسية, روسيا
الخارجية الروسية والسفير الأرميني يبحثان ناغورني قره باغ
00:07 GMT 27.06.2023 (تم التحديث: 00:21 GMT 27.06.2023) تابعنا عبر
ذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين، والسفير الأرميني فاغارشاك هاروتيونيان ناقشا الوضع حول ناغورني قره باغ.
وقارن الجانبان الملاحظات المتعلقة بالمسائل العاجلة المدرجة في جدول الأعمال الثنائي، وتطورات الوضع في ممر لاتشين وحول ناغورني قره باغ بشكل عام، وفقا للبيان.
نهاية مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في لقاء ثلاثي مع الرئيس الأذربيجاني
إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن الوضع في ناغورني قره باغ يتطور نحو تسوية.
وقال بوتين: "بشكل عام، في رأيي، وبغض النظر عن أي صعوبات ومشكلات بالرغم من أنها كافية، إلا أن الوضع يتطور نحو تسوية، أحد هذه المجالات هو العمل في مجال توصيلات النقل".
اندلع الصراع المستمر منذ عقود بين أرمينيا وأذربيجان حول ناغورني قره باغ في سبتمبر 2020، وهو أسوأ تصعيد منذ التسعينيات.
وانتهت الأعمال العدائية بإعلان وقف إطلاق النار الثلاثي الذي توسطت فيه روسيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
واتفقت الدولتان السوفييتيتان السابقتان على نشر قوات حفظ سلام روسية في المنطقة، منذ ذلك الحين، كانت هناك اشتباكات عرضية على طول الحدود.