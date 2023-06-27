https://sputnikarabic.ae/20230627/الرئاسة-الإيرانية-ملف-اغتيال-قاسم-سليماني-يطوي-مراحله-النهائية-1078535272.html
الرئاسة الإيرانية: ملف اغتيال قاسم سليماني يطوي مراحله النهائية
الرئاسة الإيرانية: ملف اغتيال قاسم سليماني يطوي مراحله النهائية
أعلنت الرئاسة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن ملف اغتيال قاسم سليماني يطوي مراحله النهائية. 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T10:04+0000
2023-06-27T10:04+0000
2023-06-27T10:04+0000
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وقال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية محمد دهقان، خلال الملتقى الدولي الثاني للكشف عن الانتهاكات التي ارتكبتها أمريكا لحقوق الإنسان، إن "اغتيال قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني يطوي مراحله النهائية"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وشدد على أن "هناك وثيقة عن الجرائم التي ارتكبتها أمريكا في كل شهر"، متهمًا "الولايات المتحدة بأنها مسؤولة عن جريمتي تفجير وقعتا في صيف عام 1981، أدتا الى اغتيال مسؤولين إيرانيين من قبل زمرة المنافقين الإرهابية".وكان الجيش الأمريكي قد نفّذ عملية اغتيال قاسم سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران، كان آخرها في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, مقتل قاسم سليماني, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, مقتل قاسم سليماني, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الرئاسة الإيرانية: ملف اغتيال قاسم سليماني يطوي مراحله النهائية
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أعلنت الرئاسة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن ملف اغتيال قاسم سليماني يطوي مراحله النهائية.
وقال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية محمد دهقان، خلال الملتقى الدولي الثاني للكشف عن الانتهاكات التي ارتكبتها أمريكا لحقوق الإنسان، إن "اغتيال قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني يطوي مراحله النهائية"، حسب وكالة
فارس الإيرانية.
وشدد على أن "هناك وثيقة عن الجرائم التي ارتكبتها أمريكا في كل شهر"، متهمًا "الولايات المتحدة بأنها مسؤولة عن جريمتي تفجير وقعتا في صيف عام 1981، أدتا الى اغتيال مسؤولين إيرانيين من قبل زمرة المنافقين الإرهابية".
وكان الجيش الأمريكي قد نفّذ عملية اغتيال
قاسم سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.
وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.
ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد
، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.
كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران، كان آخرها في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.