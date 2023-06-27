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الرئيس السوري يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري
الرئيس السوري يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري
أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السوري، بشار الأسد، تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى. 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T16:28+0000
2023-06-27T16:28+0000
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وجاء في بيان الرئاسة السورية: "تلقى الرئيس السوري بشار الأسد اتصالًا هاتفيًا من رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، هنأه فيه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معربًا عن خالص تمنياته لسورية وشعبها بالخير والازدهار".وأشار البيان إلى أن الرئيس السوري شكر الرئيس المصري على تهنئته، متمنيًا له موفور الصحة ودوام التوفيق، ولجمهورية مصر العربية وشعبها دوام الاستقرار والمزيد من التقدم والازدهار.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, مصر
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, مصر
الرئيس السوري يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري
16:28 GMT 27.06.2023 (تم التحديث: 16:32 GMT 27.06.2023) تابعنا عبر
أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السوري، بشار الأسد، تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى.
وجاء في بيان الرئاسة السورية: "تلقى الرئيس السوري بشار الأسد اتصالًا هاتفيًا من رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، هنأه فيه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معربًا عن خالص تمنياته لسورية وشعبها بالخير والازدهار".
وأشار البيان إلى أن الرئيس السوري شكر الرئيس المصري على تهنئته، متمنيًا له موفور الصحة ودوام التوفيق، ولجمهورية مصر العربية وشعبها دوام الاستقرار والمزيد من التقدم والازدهار.