https://sputnikarabic.ae/20230627/الرئيس-السوري-يتلقى-اتصالا-هاتفيا-من-الرئيس-المصري-1078550224.html

الرئيس السوري يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري

الرئيس السوري يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري

أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السوري، بشار الأسد، تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى. 27.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-27T16:28+0000

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وجاء في بيان الرئاسة السورية: "تلقى الرئيس السوري بشار الأسد اتصالًا هاتفيًا من رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، هنأه فيه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معربًا عن خالص تمنياته لسورية وشعبها بالخير والازدهار".وأشار البيان إلى أن الرئيس السوري شكر الرئيس المصري على تهنئته، متمنيًا له موفور الصحة ودوام التوفيق، ولجمهورية مصر العربية وشعبها دوام الاستقرار والمزيد من التقدم والازدهار.

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