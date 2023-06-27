https://sputnikarabic.ae/20230627/السفير-الروسي-في-بكين-موسكو-تقدر-عاليا-موقف-الصين-المتوازن-تجاه-الأزمة-الأوكرانية-1078530090.html

السفير الروسي في بكين: موسكو تقدر عاليا موقف الصين المتوازن تجاه الأزمة الأوكرانية

السفير الروسي في بكين: موسكو تقدر عاليا موقف الصين المتوازن تجاه الأزمة الأوكرانية

أشاد السفير الروسي في بكين، إيغور مورغولوف، بموقف الصين المتوازن بشأن الأزمة الأوكرانية وفهم بكين للأسباب الحقيقية للصراع، معرباً عن تقديره العالي له. 27.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-27T05:18+0000

2023-06-27T05:18+0000

2023-06-27T05:18+0000

العالم

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وقال مورغولوف، اليوم الثلاثاء، خلال كلمته في المؤتمر الدولي الثامن "روسيا والصين: التعاون في عصر جديد"، إن "روسيا تقدر عالياً موقف الصين المتوازن بشأن الأزمة الأوكرانية، وفهم نشأتها وأسبابها الحقيقية".وأشار السفير الروسي إلى أن موسكو تلاحظ "استعداد بكين للعب دور إيجابي في حل النزاع، وهو ما عبر عنه "الموقف من التسوية السياسية للأزمة" الذي نشرته الصين في 24 فبراير/شباط من هذا العام، وكذلك المهمة التي نفذها الممثل الخاص لحكومة جمهورية الصين الشعبية لشؤون أوراسيا، لي هوى، في مايو/أيار من هذا العام.في نهاية شهر مايو الماضي، قام الممثل الخاص الصيني للشؤون الأوراسية، لي هوى، بجولة أوروبية، زار خلالها أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا، وبلجيكا وروسيا، حيث ناقش خلالها مبادرة السلام الصينية بشأن التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية.وكانت السلطات الصينية قد نشرت، في شهر فبراير الماضي، ورقة لموقف الصين بشأن تسوية النزاع بين موسكو وكييف، تضمنت 12 نقطة، بما في ذلك دعوات لوقف إطلاق النار، واحترام المصالح المشروعة لجميع الدول في المجال الأمني، وحل الأزمة الإنسانية في أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20230626/الصين-ندعم-روسيا-في-الحفاظ-على-استقرارها-الوطني--1078495162.html

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