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https://sputnikarabic.ae/20230627/السلطات-السودانية-تعلن-فرض-حظر-تجوال-في-منطقة-كادقلي-حتى-إشعار-آخر-1078539578.html
السلطات السودانية تعلن فرض حظر تجوال في منطقة "كادقلي" حتى إشعار آخر
السلطات السودانية تعلن فرض حظر تجوال في منطقة "كادقلي" حتى إشعار آخر
أعلنت السلطات السودانية، اليوم الثلاثاء، فرض حظر تجوّل ابتداءً من أمس الاثنين إلى حين إشعار آخر. 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T12:40+0000
2023-06-27T12:40+0000
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وأفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، بأن "لجنة أمن محلية كادقلي برئاسة المدير التنفيذي سليمان كندا، أعلنت فرض حالة حظر التجوال اعتباراً من أمس الاثنين، يبدأ من السادسة مساء إلى السادسة صباحاً، ويسرى هذا القرار إلى حين إشعار آخر".وكان قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أعلن أمس الاثنين، هدنة من طرف واحد يوم عرفة وأول أيام عيد الأضحى، لوقف القتال مع الجيش السوداني خلال تلك الفترة.وقال دقلو، في تسجيل صوتي، إن "الحرب فرضت علينا وليست ضد الجيش السوداني بل ضد بقايا النظام البائد"، مشددًا: "مستعدون لتوفير الحماية والمساعدة للشعب السوداني"، ونوّه: "شكلنا لجنة خاصة لمعاقبة من ارتكب مخالفات ضد المواطنين".ومنذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، تدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.واتفق طرفا النزاع عدة مرات على وقف لإطلاق النار دون التقيد به.
https://sputnikarabic.ae/20230624/مجلس-الأمن-يدعو-طرفي-النزاع-في-السودان-إلى-وقف-القتال-وحماية-المدنيين-1078444751.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

السلطات السودانية تعلن فرض حظر تجوال في منطقة "كادقلي" حتى إشعار آخر

12:40 GMT 27.06.2023
© AFP 2023جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023.
جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
© AFP 2023
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أعلنت السلطات السودانية، اليوم الثلاثاء، فرض حظر تجوّل ابتداءً من أمس الاثنين إلى حين إشعار آخر.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، بأن "لجنة أمن محلية كادقلي برئاسة المدير التنفيذي سليمان كندا، أعلنت فرض حالة حظر التجوال اعتباراً من أمس الاثنين، يبدأ من السادسة مساء إلى السادسة صباحاً، ويسرى هذا القرار إلى حين إشعار آخر".
وكان قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أعلن أمس الاثنين، هدنة من طرف واحد يوم عرفة وأول أيام عيد الأضحى، لوقف القتال مع الجيش السوداني خلال تلك الفترة.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
مجلس الأمن يدعو طرفي النزاع في السودان إلى وقف القتال وحماية المدنيين
24 يونيو, 06:59 GMT
وقال دقلو، في تسجيل صوتي، إن "الحرب فرضت علينا وليست ضد الجيش السوداني بل ضد بقايا النظام البائد"، مشددًا: "مستعدون لتوفير الحماية والمساعدة للشعب السوداني"، ونوّه: "شكلنا لجنة خاصة لمعاقبة من ارتكب مخالفات ضد المواطنين".
ومنذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، تدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
واتفق طرفا النزاع عدة مرات على وقف لإطلاق النار دون التقيد به.
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