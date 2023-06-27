https://sputnikarabic.ae/20230627/السلطات-السودانية-تعلن-فرض-حظر-تجوال-في-منطقة-كادقلي-حتى-إشعار-آخر-1078539578.html

السلطات السودانية تعلن فرض حظر تجوال في منطقة "كادقلي" حتى إشعار آخر

السلطات السودانية تعلن فرض حظر تجوال في منطقة "كادقلي" حتى إشعار آخر

أعلنت السلطات السودانية، اليوم الثلاثاء، فرض حظر تجوّل ابتداءً من أمس الاثنين إلى حين إشعار آخر. 27.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-27T12:40+0000

2023-06-27T12:40+0000

2023-06-27T12:40+0000

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076155529_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_17b46b29cf7ba78df098513bd30967d8.jpg

وأفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، بأن "لجنة أمن محلية كادقلي برئاسة المدير التنفيذي سليمان كندا، أعلنت فرض حالة حظر التجوال اعتباراً من أمس الاثنين، يبدأ من السادسة مساء إلى السادسة صباحاً، ويسرى هذا القرار إلى حين إشعار آخر".وكان قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أعلن أمس الاثنين، هدنة من طرف واحد يوم عرفة وأول أيام عيد الأضحى، لوقف القتال مع الجيش السوداني خلال تلك الفترة.وقال دقلو، في تسجيل صوتي، إن "الحرب فرضت علينا وليست ضد الجيش السوداني بل ضد بقايا النظام البائد"، مشددًا: "مستعدون لتوفير الحماية والمساعدة للشعب السوداني"، ونوّه: "شكلنا لجنة خاصة لمعاقبة من ارتكب مخالفات ضد المواطنين".ومنذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، تدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.واتفق طرفا النزاع عدة مرات على وقف لإطلاق النار دون التقيد به.

https://sputnikarabic.ae/20230624/مجلس-الأمن-يدعو-طرفي-النزاع-في-السودان-إلى-وقف-القتال-وحماية-المدنيين-1078444751.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي