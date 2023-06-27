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الأمم المتحدة: عشرات الأوكرانيين تعرضوا للتعذيب في معتقلات نظام كييف السرية
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230627/القوات-الروسية-تخترق-الدفاعات-الأوكرانية-على-محور-كوبيانسك-1078532325.html
القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية على محور كوبيانسك
القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية على محور كوبيانسك
صرح الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندري ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الروسية أجبرت قوات كييف على الانسحاب من المواقع الأمامية شمال شرق كوبيانسك... 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T08:27+0000
2023-06-27T08:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ماروتشكو، في حديثه لوكالة "سبوتنيك": "في ضوء نجاحات قواتنا شمال شرق منطقة كوبيانسك، بالإضافة إلى الخسائر المتكبدة لقوات كييف جنوب شرق هذه المنطقة، فإن التشكيلات المسلحة الأوكرانية تسحب وحداتها من المواقع الأمامية إلى الخلفية".وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، يوم أمس الاثنين: "ضرب سلاح المدفعية التابع لقوات مجموعة "زاباد" (الغرب)على محور كوبيانسك، تجمعا للقوى البشرية ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوملينسك وتيموكوفكا في مقاطعة خاركوف، وأرتيوموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230627/صحيفة-تكشف-عن-انتقادات-غربية-لكييف-بسبب-بطء-الهجوم-المضاد-1078531443.html
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روسيا, العالم, حصري
روسيا, العالم, حصري

القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية على محور كوبيانسك

08:27 GMT 27.06.2023 (تم التحديث: 08:31 GMT 27.06.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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حصري
صرح الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندري ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الروسية أجبرت قوات كييف على الانسحاب من المواقع الأمامية شمال شرق كوبيانسك الخاضعة للسيطرة الأوكرانية.
وأضاف ماروتشكو، في حديثه لوكالة "سبوتنيك": "في ضوء نجاحات قواتنا شمال شرق منطقة كوبيانسك، بالإضافة إلى الخسائر المتكبدة لقوات كييف جنوب شرق هذه المنطقة، فإن التشكيلات المسلحة الأوكرانية تسحب وحداتها من المواقع الأمامية إلى الخلفية".

وأشار إلى أن كييف تعزز مواقعها الخلفية على حساب كتائب الدفاع الإقليمية الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، يوم أمس الاثنين: "ضرب سلاح المدفعية التابع لقوات مجموعة "زاباد" (الغرب)على محور كوبيانسك، تجمعا للقوى البشرية ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوملينسك وتيموكوفكا في مقاطعة خاركوف، وأرتيوموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية".
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07:23 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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