https://sputnikarabic.ae/20230627/القوات-الروسية-تدمر-دبابات-وعربات-أوكرانية-على-اتجاهي-زابوروجيه-وجنوبي-دونيتسك-فيديو-1078549725.html
القوات الروسية تدمر دبابات وعربات أوكرانية على اتجاهي زابوروجيه وجنوبي دونيتسك... فيديو
القوات الروسية تدمر دبابات وعربات أوكرانية على اتجاهي زابوروجيه وجنوبي دونيتسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات تظهر تدمير دبابات وعربات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، على اتجاهي زابوروجيه وجنوبي دونيتسك. 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T16:03+0000
2023-06-27T16:03+0000
2023-06-27T16:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن أطقم طائرات الاستطلاع والهجوم، بعد أن رصدت تقدم المركبات المدرعة للعدو، دمرت الأجسام المدرعة بصواريخ موجهة.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تدمر دبابات وعربات أوكرانية على اتجاهي زابوروجيه وجنوبي دونيتسك... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات تظهر تدمير دبابات وعربات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، على اتجاهي زابوروجيه وجنوبي دونيتسك.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن أطقم طائرات الاستطلاع والهجوم، بعد أن رصدت تقدم المركبات المدرعة للعدو، دمرت الأجسام المدرعة بصواريخ موجهة.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.