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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230627/القوات-الروسية-تدمر-قافلة-عسكرية-أوكرانية-على-محور-لوغانسك-1078532195.html
القوات الروسية تدمر قافلة عسكرية أوكرانية على محور لوغانسك
القوات الروسية تدمر قافلة عسكرية أوكرانية على محور لوغانسك
أفاد الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندري ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك" بأن القوات المسلحة الروسية دمرت قافلة عسكرية أوكرانية على محور كراسني ليمان. 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T08:18+0000
2023-06-27T08:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ماروتشكو إنه تم تدمير قافلة معادية تتألف من أفراد ومعدات كانت تقوم بعملية استطلاع عسكرية في منطقة فيرخنيكامينسكوي، حيث كانت تتوجه إلى بلدة بيلوغوروفكا لاستبدال القوات في تلك المنطقة.وفي أوائل شهر مايو/أيار، أعلن مساعد الرئيس الشيشاني، قائد القوات الخاصة "أخمات"، أبتي علاء الدينوف، أن جنودًا من قوات أخمات الخاصة والمجموعة الجنوبية من القوات دخلوا المنطقة الصناعية في بيلوغوروفكا، حيث تم إجبار القوات الأوكرانية على التراجع نحو 1.5 كيلومتر.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي- جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
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القوات الروسية تدمر قافلة عسكرية أوكرانية على محور لوغانسك

08:18 GMT 27.06.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورمركبة قتال مشاة بي ام بي-1بي كا التابعة لجنود جمهورية لوغانسك لشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك.
مركبة قتال مشاة بي ام بي-1بي كا التابعة لجنود جمهورية لوغانسك لشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أفاد الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندري ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك" بأن القوات المسلحة الروسية دمرت قافلة عسكرية أوكرانية على محور كراسني ليمان.
وقال ماروتشكو إنه تم تدمير قافلة معادية تتألف من أفراد ومعدات كانت تقوم بعملية استطلاع عسكرية في منطقة فيرخنيكامينسكوي، حيث كانت تتوجه إلى بلدة بيلوغوروفكا لاستبدال القوات في تلك المنطقة.
وفي أوائل شهر مايو/أيار، أعلن مساعد الرئيس الشيشاني، قائد القوات الخاصة "أخمات"، أبتي علاء الدينوف، أن جنودًا من قوات أخمات الخاصة والمجموعة الجنوبية من القوات دخلوا المنطقة الصناعية في بيلوغوروفكا، حيث تم إجبار القوات الأوكرانية على التراجع نحو 1.5 كيلومتر.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي- جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
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