https://sputnikarabic.ae/20230627/القوات-الروسية-تدمر-قافلة-عسكرية-أوكرانية-على-محور-لوغانسك-1078532195.html
القوات الروسية تدمر قافلة عسكرية أوكرانية على محور لوغانسك
القوات الروسية تدمر قافلة عسكرية أوكرانية على محور لوغانسك
أفاد الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندري ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك" بأن القوات المسلحة الروسية دمرت قافلة عسكرية أوكرانية على محور كراسني ليمان. 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T08:18+0000
2023-06-27T08:18+0000
2023-06-27T08:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ماروتشكو إنه تم تدمير قافلة معادية تتألف من أفراد ومعدات كانت تقوم بعملية استطلاع عسكرية في منطقة فيرخنيكامينسكوي، حيث كانت تتوجه إلى بلدة بيلوغوروفكا لاستبدال القوات في تلك المنطقة.وفي أوائل شهر مايو/أيار، أعلن مساعد الرئيس الشيشاني، قائد القوات الخاصة "أخمات"، أبتي علاء الدينوف، أن جنودًا من قوات أخمات الخاصة والمجموعة الجنوبية من القوات دخلوا المنطقة الصناعية في بيلوغوروفكا، حيث تم إجبار القوات الأوكرانية على التراجع نحو 1.5 كيلومتر.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي- جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تدمر قافلة عسكرية أوكرانية على محور لوغانسك
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أفاد الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندري ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك" بأن القوات المسلحة الروسية دمرت قافلة عسكرية أوكرانية على محور كراسني ليمان.
وقال ماروتشكو إنه تم تدمير قافلة معادية تتألف من أفراد ومعدات كانت تقوم بعملية استطلاع عسكرية في منطقة فيرخنيكامينسكوي، حيث كانت تتوجه إلى بلدة بيلوغوروفكا لاستبدال القوات في تلك المنطقة.
وفي أوائل شهر مايو/أيار، أعلن مساعد الرئيس الشيشاني، قائد القوات الخاصة "أخمات"، أبتي علاء الدينوف، أن جنودًا من قوات أخمات الخاصة والمجموعة الجنوبية من القوات دخلوا المنطقة الصناعية في بيلوغوروفكا، حيث تم إجبار القوات الأوكرانية على التراجع نحو 1.5 كيلومتر.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي- جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.