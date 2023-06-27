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بوتين يكرم القوات التي قمعت التمرد بالوقوف دقيقة صمت.. فيديو
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230627/القوات-الروسية-تدمر-قافلة-معدات-عسكرية-أجنبية-الصنع-للجيش-الأوكراني-فيديو-1078537830.html
القوات الروسية تدمر قافلة معدات عسكرية أجنبية الصنع للجيش الأوكراني... فيديو
القوات الروسية تدمر قافلة معدات عسكرية أجنبية الصنع للجيش الأوكراني... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو للقوات الروسية من أسطول المحيط الهادئ وهي تدمر قافلة من المعدات العسكرية الأوكرانية. 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T11:58+0000
2023-06-27T11:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نادي الفيديو
روسيا
رصد عسكري
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وبحسب الدفاع الروسية، تمكن جنود من اللواء البحري 40 لأسطول المحيط الهادئ من إيقاف قافلة من المعدات العسكرية الأجنبية للقوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك.وتظهر اللقطات التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية، انفجار سيارة "أوشكوش" الأمريكية المدرعة التي قادت القافلة بواسطة لغم، وسقوط معدات العدو في الفخ وهروب العديد من الجنود الأوكرانيين.وأشارت الدفاع إلى أنه تم تفجير جزء من القافلة بواسطة لغم "تي إم" مع صواريخ موجهة مضادة للدبابات.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، في بيانها أن خسائر كييف بلغت 400 عسكري، خلال الـ 24 الساعة الماضية، على محوري كراسني ليمان ودونيتسك، وأن القوات الأوكرانية واصلت محاولاتها الهجومية الفاشلة على محاور دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك.تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230627/قناصون-روس-يتسللون-إلى-الخطوط-الأمامية-وينفذون-مهمة-سرية-فيديو--1078536951.html
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نادي الفيديو, روسيا, رصد عسكري
نادي الفيديو, روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر قافلة معدات عسكرية أجنبية الصنع للجيش الأوكراني... فيديو

11:58 GMT 27.06.2023
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصوردبابة أوكرانية مدمرة في فولنوفاخا
دبابة أوكرانية مدمرة في فولنوفاخا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
© Sputnik . Maksim Blinov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو للقوات الروسية من أسطول المحيط الهادئ وهي تدمر قافلة من المعدات العسكرية الأوكرانية.
وبحسب الدفاع الروسية، تمكن جنود من اللواء البحري 40 لأسطول المحيط الهادئ من إيقاف قافلة من المعدات العسكرية الأجنبية للقوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك.
وتظهر اللقطات التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية، انفجار سيارة "أوشكوش" الأمريكية المدرعة التي قادت القافلة بواسطة لغم، وسقوط معدات العدو في الفخ وهروب العديد من الجنود الأوكرانيين.
وأشارت الدفاع إلى أنه تم تفجير جزء من القافلة بواسطة لغم "تي إم" مع صواريخ موجهة مضادة للدبابات.
عمل فريق الاستجابة السريعة المتنقل في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قناصون روس يتسللون إلى الخطوط الأمامية وينفذون مهمة سرية... فيديو
11:21 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، في بيانها أن خسائر كييف بلغت 400 عسكري، خلال الـ 24 الساعة الماضية، على محوري كراسني ليمان ودونيتسك، وأن القوات الأوكرانية واصلت محاولاتها الهجومية الفاشلة على محاور دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك.
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
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