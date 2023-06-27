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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230627/القوات-الروسية-تدمر-مركز-اتصالات-اللواء-110-الميكانيكي-الأوكراني---عاجل-1078535518.html
القوات الروسية تدمر مركز اتصالات اللواء 110 الميكانيكي الأوكراني - عاجل
القوات الروسية تدمر مركز اتصالات اللواء 110 الميكانيكي الأوكراني - عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي في جمهورية دونيتسك الشعبية، دمّر مركز الاتصالات للواء الميكانيكي 110 للجيش الأوكراني. 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T10:15+0000
2023-06-27T10:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع في بيانها: "في منطقة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مركز الاتصال للواء الميكانيكي 110 للقوات المسلحة الأوكرانية وتدمير مستودع الذخيرة التابع للواء 110 الأوكراني".وأضافت: "في منطقة فيمكا في جمهورية دونيتسك الشعبية: "تم تدمير مركز قيادة لواء الهجوم الجبلي الـ10 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية."وبحسب الدفاع الروسية، في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، تم قمع أنشطة مجموعتين من التخريب والاستطلاع. وتم تحييد أكثر من مائة جندي أوكراني، وتدمير 4 مركبات قتالية مدرعة، و3 شاحنات بيك آب، ومدفع هاوتزر "دي-20" و "دي-30"، بالإضافة إلى مدفعيتين ذاتية الدفع "غفوزديكا".وأعلنت الدفاع الروسية: "في اتجاه دونيتسك، أثناء الدفاع النشط لوحدات التجمع"الجنوبي" للقوات الروسية، تم صد سبع هجمات للعدو بنجاح. وتحييد ما يصل إلى 325 جنديا أوكرانيا، ودبابة ، و3 مركبات قتال مشاة، بالإضافة إلى 5 سيارات".وقالت الدفاع في بيانها: "تم تدمير مستودع الذخيرة للواء 60 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة أوغورتسوفو في مقاطعة خاركوف، وبلغ إجمالي خسائر العدو خلال الـ24 الساعة الماضية في هذه المنطقة أكثر من 30 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين، ومدفع هاوتزر "دي-20"، بالإضافة إلى رادار مضاد للبطارية من صنع الولايات المتحدة/"تي بي كيو-36".
https://sputnikarabic.ae/20230627/ضابط-استخبارات-أمريكي-الناتو-طعن-أوكرانيا-في-الظهر-1078534287.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

القوات الروسية تدمر مركز اتصالات اللواء 110 الميكانيكي الأوكراني - عاجل

10:15 GMT 27.06.2023 (تم التحديث: 10:24 GMT 27.06.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي في جمهورية دونيتسك الشعبية، دمّر مركز الاتصالات للواء الميكانيكي 110 للجيش الأوكراني.
وقالت الدفاع في بيانها: "في منطقة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مركز الاتصال للواء الميكانيكي 110 للقوات المسلحة الأوكرانية وتدمير مستودع الذخيرة التابع للواء 110 الأوكراني".
وأضافت: "في منطقة فيمكا في جمهورية دونيتسك الشعبية: "تم تدمير مركز قيادة لواء الهجوم الجبلي الـ10 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية."
وبحسب الدفاع الروسية، في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، تم قمع أنشطة مجموعتين من التخريب والاستطلاع. وتم تحييد أكثر من مائة جندي أوكراني، وتدمير 4 مركبات قتالية مدرعة، و3 شاحنات بيك آب، ومدفع هاوتزر "دي-20" و "دي-30"، بالإضافة إلى مدفعيتين ذاتية الدفع "غفوزديكا".
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وأعلنت الدفاع الروسية: "في اتجاه دونيتسك، أثناء الدفاع النشط لوحدات التجمع"الجنوبي" للقوات الروسية، تم صد سبع هجمات للعدو بنجاح. وتحييد ما يصل إلى 325 جنديا أوكرانيا، ودبابة ، و3 مركبات قتال مشاة، بالإضافة إلى 5 سيارات".
وقالت الدفاع في بيانها: "تم تدمير مستودع الذخيرة للواء 60 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة أوغورتسوفو في مقاطعة خاركوف، وبلغ إجمالي خسائر العدو خلال الـ24 الساعة الماضية في هذه المنطقة أكثر من 30 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين، ومدفع هاوتزر "دي-20"، بالإضافة إلى رادار مضاد للبطارية من صنع الولايات المتحدة/"تي بي كيو-36".
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