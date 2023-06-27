https://sputnikarabic.ae/20230627/القوات-الروسية-تدمر-مركز-اتصالات-اللواء-110-الميكانيكي-الأوكراني---عاجل-1078535518.html
القوات الروسية تدمر مركز اتصالات اللواء 110 الميكانيكي الأوكراني - عاجل
القوات الروسية تدمر مركز اتصالات اللواء 110 الميكانيكي الأوكراني - عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي في جمهورية دونيتسك الشعبية، دمّر مركز الاتصالات للواء الميكانيكي 110 للجيش الأوكراني. 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T10:15+0000
2023-06-27T10:15+0000
2023-06-27T10:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502543_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6357c7d730e7f75d198803e17b242900.jpg
وقالت الدفاع في بيانها: "في منطقة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مركز الاتصال للواء الميكانيكي 110 للقوات المسلحة الأوكرانية وتدمير مستودع الذخيرة التابع للواء 110 الأوكراني".وأضافت: "في منطقة فيمكا في جمهورية دونيتسك الشعبية: "تم تدمير مركز قيادة لواء الهجوم الجبلي الـ10 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية."وبحسب الدفاع الروسية، في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، تم قمع أنشطة مجموعتين من التخريب والاستطلاع. وتم تحييد أكثر من مائة جندي أوكراني، وتدمير 4 مركبات قتالية مدرعة، و3 شاحنات بيك آب، ومدفع هاوتزر "دي-20" و "دي-30"، بالإضافة إلى مدفعيتين ذاتية الدفع "غفوزديكا".وأعلنت الدفاع الروسية: "في اتجاه دونيتسك، أثناء الدفاع النشط لوحدات التجمع"الجنوبي" للقوات الروسية، تم صد سبع هجمات للعدو بنجاح. وتحييد ما يصل إلى 325 جنديا أوكرانيا، ودبابة ، و3 مركبات قتال مشاة، بالإضافة إلى 5 سيارات".وقالت الدفاع في بيانها: "تم تدمير مستودع الذخيرة للواء 60 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة أوغورتسوفو في مقاطعة خاركوف، وبلغ إجمالي خسائر العدو خلال الـ24 الساعة الماضية في هذه المنطقة أكثر من 30 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين، ومدفع هاوتزر "دي-20"، بالإضافة إلى رادار مضاد للبطارية من صنع الولايات المتحدة/"تي بي كيو-36".
https://sputnikarabic.ae/20230627/ضابط-استخبارات-أمريكي-الناتو-طعن-أوكرانيا-في-الظهر-1078534287.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502543_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_06853b8f3c8e351143023d1e7c019392.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
القوات الروسية تدمر مركز اتصالات اللواء 110 الميكانيكي الأوكراني - عاجل
10:15 GMT 27.06.2023 (تم التحديث: 10:24 GMT 27.06.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي في جمهورية دونيتسك الشعبية، دمّر مركز الاتصالات للواء الميكانيكي 110 للجيش الأوكراني.
وقالت الدفاع في بيانها: "في منطقة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مركز الاتصال للواء الميكانيكي 110 للقوات المسلحة الأوكرانية وتدمير مستودع الذخيرة التابع للواء 110 الأوكراني".
وأضافت: "في منطقة فيمكا في جمهورية دونيتسك الشعبية: "تم تدمير مركز قيادة لواء الهجوم الجبلي الـ10 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية."
وبحسب الدفاع الروسية، في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، تم قمع أنشطة مجموعتين من التخريب والاستطلاع. وتم تحييد أكثر من مائة جندي أوكراني، وتدمير 4 مركبات قتالية مدرعة، و3 شاحنات بيك آب، ومدفع هاوتزر "دي-20" و "دي-30"، بالإضافة إلى مدفعيتين ذاتية الدفع "غفوزديكا".
وأعلنت الدفاع الروسية: "في اتجاه دونيتسك، أثناء الدفاع النشط لوحدات التجمع"الجنوبي" للقوات الروسية، تم صد سبع هجمات للعدو بنجاح. وتحييد ما يصل إلى 325 جنديا أوكرانيا، ودبابة ، و3 مركبات قتال مشاة، بالإضافة إلى 5 سيارات".
وقالت الدفاع في بيانها: "تم تدمير مستودع الذخيرة للواء 60 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة أوغورتسوفو في مقاطعة خاركوف، وبلغ إجمالي خسائر العدو خلال الـ24 الساعة الماضية في هذه المنطقة أكثر من 30 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين، ومدفع هاوتزر "دي-20"، بالإضافة إلى رادار مضاد للبطارية من صنع الولايات المتحدة/"تي بي كيو-36".