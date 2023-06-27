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https://sputnikarabic.ae/20230627/المسار-الغربي-لممر-النقل-الدولي-شمال---جنوب-1078545179.html
المسار الغربي لممر النقل الدولي "شمال - جنوب"
المسار الغربي لممر النقل الدولي "شمال - جنوب"
يُعد خط سكة حديد "رشت - آستارا" جزءًا من المسار الغربي لممر النقل الدولي "شمال - جنوب"، ويمتد من سان بطرسبورغ في روسيا إلى ميناء مومباي في الهند. 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T14:20+0000
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تعرّف على المسار الغربي للممر "شمال - جنوب" من خلال المخطط المعلوماتي الذي أعدّه فريق "سبوتنيك".وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية، أن وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، التقى يوم الخميس الموافق 15 يونيو/ حزيران، مع النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، بحضور وزير النقل الروسي وسفير إيران في موسكو وأعضاء وفدي البلدين، لبحث الإسراع في تنفيذ خط سكة الحديد "رشت -آستارا"، وذلك على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي.شاهد أيضا - المسار الشرقي للممر "شمال - جنوب"اقرأ المزيد حول طريق النقل الدولي المتعدد الوسائط "شمال - جنوب"
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انفوجرافيك, إيران, أخبار إيران, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الهند اليوم, инфографика

المسار الغربي لممر النقل الدولي "شمال - جنوب"

14:20 GMT 27.06.2023
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يُعد خط سكة حديد "رشت - آستارا" جزءًا من المسار الغربي لممر النقل الدولي "شمال - جنوب"، ويمتد من سان بطرسبورغ في روسيا إلى ميناء مومباي في الهند.
تعرّف على المسار الغربي للممر "شمال - جنوب" من خلال المخطط المعلوماتي الذي أعدّه فريق "سبوتنيك".
وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية، أن وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، التقى يوم الخميس الموافق 15 يونيو/ حزيران، مع النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، بحضور وزير النقل الروسي وسفير إيران في موسكو وأعضاء وفدي البلدين، لبحث الإسراع في تنفيذ خط سكة الحديد "رشت -آستارا"، وذلك على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي.
شاهد أيضا - المسار الشرقي للممر "شمال - جنوب"
اقرأ المزيد حول طريق النقل الدولي المتعدد الوسائط "شمال - جنوب"
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