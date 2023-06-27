https://sputnikarabic.ae/20230627/اندلاع-حريق-هائل-بأحد-الأبراج-السكنية-في-عجمان-بالإمارات-فيديو-1078528356.html
اندلاع حريق هائل بأحد الأبراج السكنية في عجمان بالإمارات.. فيديو
اندلاع حريق هائل بأحد الأبراج السكنية في عجمان بالإمارات.. فيديو
تعرض أحد الأبراج السكنية الشاهقة في مدينة عجمان بالإمارات العربية المتحدة لحريق هائل في ساعات متأخرة من مساء الاثنين. 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T01:30+0000
2023-06-27T01:30+0000
2023-06-27T01:46+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة
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استجابت فرق الإطفاء والإنقاذ على الفور للحادثة، حيث توجهوا إلى موقع الحريق لاحتوائه ومنع امتداده إلى الأبراج المجاورة.وحتى الآن، لم يتم الكشف عن سبب الحريق، ولم يتم تحديد حجم الخسائر البشرية أو المادية الناجمة عنه.وتداول ناشطون مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي توثق اللحظات الأولى لاندلاع الحريق، الذي امتد لجميع طوابق المبنى وتسبب في خسائر جسيمة.وفي وقت لاحق، تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق في برج عجمان وإخماده، وفقا لوسائل إعلام محلية.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة
اندلاع حريق هائل بأحد الأبراج السكنية في عجمان بالإمارات.. فيديو
01:30 GMT 27.06.2023 (تم التحديث: 01:46 GMT 27.06.2023) تابعنا عبر
تعرض أحد الأبراج السكنية الشاهقة في مدينة عجمان بالإمارات العربية المتحدة لحريق هائل في ساعات متأخرة من مساء الاثنين.
استجابت فرق الإطفاء والإنقاذ على الفور للحادثة، حيث توجهوا إلى موقع الحريق لاحتوائه ومنع امتداده إلى الأبراج المجاورة
.
وحتى الآن، لم يتم الكشف عن سبب الحريق، ولم يتم تحديد حجم الخسائر البشرية أو المادية الناجمة عنه.
وتداول ناشطون مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي توثق اللحظات الأولى لاندلاع الحريق، الذي امتد لجميع طوابق المبنى وتسبب في خسائر جسيمة.
وفي وقت لاحق، تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق في برج عجمان وإخماده، وفقا لوسائل إعلام محلية.